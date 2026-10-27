Η άσκηση «UVEX 2/26» του Πολεμικού Ναυτικού στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία

Με απόλυτη επιτυχία στέφθηκε η τεχνική στρατιωτική άσκηση μικρής κλίμακας (LIVEX) «UVEX 2/26» που πραγματοποίησε το Πολεμικό Ναυτικό από τις 12 έως τις 22 Οκτωβρίου 2026. Η άσκηση αυτή αποτέλεσε ένα σημαντικό βήμα στην προώθηση της καινοτομίας στις επιχειρήσεις μη επανδρωμένων συστημάτων. Στο επίκεντρο βρέθηκαν τα μη επανδρωμένα σκάφη επιφανείας (USV), τα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) και τα μη επανδρωμένα υποβρύχια μέσα (UUV).

Ο στόχος της άσκησης «UVEX 2/26»

Η άσκηση «UVEX 2/26» ήταν η δεύτερη στρατιωτική άσκηση που διεξάγει το Πολεμικό Ναυτικό με στόχο τον πειραματισμό και την προώθηση της καινοτομίας στις επιχειρήσεις μη επανδρωμένων συστημάτων. Αυτά τα συστήματα περιλαμβάνουν drones, USV και UUV, τα οποία αναδείχθηκαν ως σημείο αναφοράς κατά τη διάρκεια των δοκιμών. Η επιτυχής ολοκλήρωση της άσκησης υπογραμμίζει την προσήλωση στην εξέλιξη των ναυτικών επιχειρήσεων με τη χρήση προηγμένης τεχνολογίας.

Συμμετοχή μονάδων και φορέων

Στην άσκηση συμμετείχαν διάφορες μονάδες του Πολεμικού Ναυτικού, αναδεικνύοντας τη συνεργασία και την επιχειρησιακή ετοιμότητα. Ειδικότερα, έλαβαν μέρος μονάδες από τις Διοικήσεις Φρεγατών (ΔΦΓ), Ταχέων Σκαφών (ΔΤΣ), Υποβρυχίων Καταστροφών (ΔΥΚ), Αεροπορίας Ναυτικού (ΔΑΝ) και Διοικητικής Μέριμνας Ναυτικού (ΔΔΜΝ).

Πρωταγωνιστικό ρόλο στην άσκηση είχαν μη επανδρωμένα οχήματα αέρος (Unmanned Aerial Vehicles - UAV), επιφανείας (Unmanned Surface Vehicles - USV) και υποεπιφάνειας (Unmanned Underwater Vehicles - UUV). Αυτά τα οχήματα είχαν κατασκευαστεί από διάφορες εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων φορέων του ελληνικού Οικοσυστήματος Καινοτομίας, καθώς και της εν γένει εγχώριας Αμυντικής Βιομηχανίας. Επιπρόσθετα, χρησιμοποιήθηκαν και αξιολογήθηκαν καινοτόμα συστήματα που αναπτύχθηκαν και κατασκευάστηκαν από το Κέντρο Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΚΕΤΑΚ) του ΓΕΕΘΑ, το 306 Εργοστάσιο Βάσης Τηλεπικοινωνιών του ΓΕΣ (306 ΕΒΤ), καθώς και συστήματα της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) και της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (ΕΥΠ).

Διεξαγωγή σε δύο φάσεις

Η άσκηση διεξήχθη σε δύο διακριτές φάσεις, με την κάθε μία να έχει συγκεκριμένο αντικείμενο. Η πρώτη φάση διήρκεσε από τις 12 έως τις 20 Οκτωβρίου 2026 και περιλάμβανε την προετοιμασία, τη δοκιμή και την αξιολόγηση εν όρμω των συμμετεχόντων συστημάτων. Αυτό το στάδιο ήταν κρίσιμο για τη διασφάλιση της λειτουργικότητας και της συμβατότητας των μη επανδρωμένων οχημάτων πριν από την ανάπτυξή τους στο πεδίο.

Η δεύτερη φάση της άσκησης πραγματοποιήθηκε στις 21 και 22 Οκτωβρίου 2026, οπότε και εκτελέστηκε η εν πλω φάση. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, έγινε η αξιολόγηση των συστημάτων επί του πεδίου, στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή της Ναυτικής Βάσης Νοτίου Ευβοϊκού και του Σαρωνικού κόλπου. Η διεξαγωγή της άσκησης σε αυτές τις περιοχές επέτρεψε την προσομοίωση ρεαλιστικών επιχειρησιακών συνθηκών.

Επιχειρησιακά σενάρια και αξιοποίηση μέσων

Στο πλαίσιο της άσκησης, εξετάστηκαν διάφορα σενάρια επιχειρησιακής αξιοποίησης, αλλά και αντιμετώπισης μη επανδρωμένων οχημάτων. Δοκιμάστηκαν αντικείμενα που αφορούσαν τον εντοπισμό και την προσβολή πλοίων επιφανείας, στόχων επί ξηράς, καθώς και όλων των ειδών των μη επανδρωμένων οχημάτων. Αυτό περιλάμβανε την ανίχνευση και την εξουδετέρωση απειλών από αέρος, επιφανείας και υποβρυχίως.

Ένα από τα βασικά στοιχεία της άσκησης ήταν η χρήση μέσων σε «σμήνος», μια τακτική που αποσκοπεί στην επίτευξη κορεσμού της άμυνας του στόχου. Επίσης, αξιοποιήθηκαν UAVs σε εικονικές επιθέσεις, ενώ έγινε και χρήση οπλισμένων Drones αυτοκτονίας για την προσομοίωση επιθετικών ενεργειών. Τέλος, τα μη επανδρωμένα οχήματα χρησιμοποιήθηκαν σε αντιναρκικές επιχειρήσεις, καθώς και για την προστασία λιμένων και κρίσιμων υποθαλάσσιων υποδομών, αναδεικνύοντας την ευρεία γκάμα των εφαρμογών τους στην άμυνα και την ασφάλεια.

Με πληροφορίες από: Newsit