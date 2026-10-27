Δικογραφία 850 σελίδων για πολυδαίδαλο κύκλωμα: Από φούρνους σε beach bars και strip clubs

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος έχει σχηματίσει μια ογκώδη δικογραφία περίπου 850 σελίδων, η οποία περιγράφει ένα πολυδαίδαλο επιχειρηματικό δίκτυο με ευρεία δραστηριότητα. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται ο 58χρονος Άγγελος Γιαννακόπουλος, ιδιοκτήτης των φούρνων «Χωριάτικο», ο οποίος φέρεται να είχε ηγετικό ρόλο σε μια εγκληματική οργάνωση. Το δίκτυο αυτό εκτεινόταν από γνωστές αλυσίδες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής μέχρι πολυτελή εστιατόρια, beach bars σε Μύκονο και Ρόδο, καθώς και νυχτερινά κέντρα και strip clubs στην Αθήνα.

Το εύρος των δραστηριοτήτων και ο μηχανισμός

Το επιχειρηματικό δίκτυο, όπως περιγράφεται στην ογκώδη δικογραφία, φέρεται να λειτουργούσε επί σειρά ετών, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα της αγοράς. Οι δραστηριότητές του ξεκινούσαν από την παραγωγή και πώληση αρτοσκευασμάτων, επεκτείνονταν στην εστίαση και την τουριστική εκμετάλλευση παραλιών, και έφταναν μέχρι τη νυχτερινή διασκέδαση. Συγκεκριμένα, η δράση του εντοπίζεται σε γνωστές αλυσίδες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής στην Αττική και τη Θεσσαλία, σε πολυτελή εστιατόρια και beach bars σε Μύκονο και Ρόδο, καθώς και σε νυχτερινά κέντρα και strip clubs στην Αθήνα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, ο μηχανισμός που χρησιμοποιούσε η οργάνωση ήταν ιδιαίτερα σύνθετος. Για την επίτευξη των σκοπών της, φέρεται να χρησιμοποιούσε εκατοντάδες εταιρικά σχήματα, παρένθετα πρόσωπα, σύνθετες μισθωτικές σχέσεις και τραπεζικούς λογαριασμούς στο εξωτερικό. Κοινός παρονομαστής σε όλες αυτές τις δραστηριότητες, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ήταν η συστηματική αποφυγή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, δημιουργώντας ένα πολυδαίδαλο σύστημα παράνομης λειτουργίας.

Συλλήψεις και ταυτοποιήσεις προσώπων

Η αστυνομική έρευνα οδήγησε στη σύλληψη 58 ατόμων σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Ειδικότερα, 42 συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στην Αττική, 15 στη Ρόδο και μία στη Μύκονο, αναδεικνύοντας τη γεωγραφική έκταση της δράσης του κυκλώματος.

Πέρα από τις συλλήψεις, οι αρχές έχουν ταυτοποιήσει ακόμη 89 πρόσωπα, για τα οποία διερευνάται η ενδεχόμενη συμμετοχή τους στην εγκληματική οργάνωση. Τα στοιχεία της δικογραφίας αποκαλύπτουν επίσης τη χρήση πλαστών στοιχείων, καθώς εντοπίστηκαν 13 πρόσωπα που φέρονται να μην υπήρξαν ποτέ, εμφανιζόμενα σε εταιρικά έγγραφα με πλαστές ευρωπαϊκές ταυτότητες και διαβατήρια.

Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι έξι πρόσωπα που είχαν αποβιώσει εξακολουθούσαν να εμφανίζονται ως διαχειριστές επιχειρήσεων, γεγονός που υπογραμμίζει την πολυπλοκότητα και τον βαθμό οργάνωσης του δικτύου.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν οι εμπλεκόμενοι

Τα αδικήματα που αποδίδονται στους εμπλεκόμενους είναι σοβαρά και ποικίλα, ανάλογα με την περίπτωση και τον ρόλο του καθενός. Περιλαμβάνουν τη συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, καθώς και διακεκριμένη απάτη σε βάρος του Δημοσίου, του e-ΕΦΚΑ και οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης.

Στις κατηγορίες συγκαταλέγονται επίσης η διακεκριμένη φοροδιαφυγή, η πλαστογραφία, η μη καταβολή χρεών και ασφαλιστικών εισφορών, καθώς και η νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Αυτά τα αδικήματα σκιαγραφούν ένα εκτεταμένο σχέδιο οικονομικής απάτης και παραβίασης της νομοθεσίας.

Για ορισμένα πρόσωπα, η έρευνα επεκτείνεται και σε επιμέρους αδικήματα, όπως αυτά που σχετίζονται με μαστροπεία, ληστεία, παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και παραβάσεις του μεταναστευτικού κώδικα, υποδεικνύοντας ένα ευρύτερο φάσμα παράνομων ενεργειών.

Η αφετηρία της αστυνομικής έρευνας

Η αρχή της εκτεταμένης αυτής έρευνας τοποθετείται στις 14 Ιανουαρίου 2026. Τότε, περιήλθε στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος μια καταγγελία που αποτέλεσε το έναυσμα για τις περαιτέρω ενέργειες των αρχών.

Η καταγγελία αφορούσε ένα κύκλωμα που φέρεται να στρατολογούσε αλλοδαπές γυναίκες από το εξωτερικό. Στις γυναίκες αυτές υποσχόταν εργασία ως χορεύτριες σε νυχτερινά καταστήματα, ένα στοιχείο που συνδέεται με τις δραστηριότητες του δικτύου στον χώρο της νυχτερινής διασκέδασης.

Με πληροφορίες από: Topontiki