Νέες διαστάσεις λαμβάνει η υπόθεση του αρτοποιείου «Το Χωριάτικο», καθώς από την ογκώδη δικογραφία φέρεται να αποκαλύπτονται επαφές των κατηγορουμένων με κρατικούς λειτουργούς και υπαλλήλους δημόσιων υπηρεσιών. Οι αρχές διερευνούν καταγγελίες για συστηματική φοροδιαφυγή, οικονομικές απάτες και δωροδοκίες, με 13 πρόσωπα να οδηγούνται σήμερα ενώπιον της Δικαιοσύνης για να απολογηθούν. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκονται ο ιδιοκτήτης της αλυσίδας φούρνων, Άγγελος Γιαννακόπουλος, και η σύζυγός του, ενώ οι συλλήψεις συνεχίζονται.

Η εξέλιξη της υπόθεσης και οι κατηγορούμενοι

Η παρέλαση των κατηγορουμένων από τα δικαστήρια συνεχίζεται, με 13 πρόσωπα να απολογούνται σήμερα, 27 Οκτωβρίου 2026. Για τη διαχείριση του μεγάλου όγκου των μαρτυριών και των στοιχείων της υπόθεσης φοροδιαφυγής, έχουν οριστεί επιπλέον δικαστικοί λειτουργοί. Μετά τον ιδιοκτήτη της αλυσίδας φούρνων «Το Χωριάτικο», Άγγελο Γιαννακόπουλο, ενώπιον της Δικαιοσύνης οδηγείται και η σύζυγός του, την ώρα που οι συλλήψεις συνεχίζονται.

Το κύκλωμα φέρεται να είχε στήσει ο Άγγελος Γιαννακόπουλος, με τις δραστηριότητές του να περιλαμβάνουν πάνω από 300 φυσικά και νομικά πρόσωπα, 75 τραπεζικούς λογαριασμούς στο εξωτερικό και αμέτρητους «αχυράνθρωπους». Η συστηματική αποφυγή οικονομικών υποχρεώσεων απέναντι στο κράτος, η φοροδιαφυγή και οι οικονομικές απάτες αποτελούν βασικά στοιχεία της δικογραφίας. Οι καταγγελίες που σήμαναν συναγερμό στην Αστυνομία για φοροδιαφυγή έφτασαν στις αρχές του 2026.

Δωροδοκίες και επαφές με κρατικούς λειτουργούς

Από την ογκώδη δικογραφία φέρεται να αποκαλύπτονται επαφές των κατηγορουμένων με κρατικούς λειτουργούς, υπαλλήλους δημόσιων υπηρεσιών και πρόσωπα με θεσμικό ρόλο. Σύμφωνα με τον αστυνομικό συντάκτη Βασίλη Λαμπρόπουλο, στη δικογραφία γίνεται αναφορά σε δώρα προς υπαλλήλους του ΕΦΚΑ και της Επιθεώρησης Εργασίας. Παράλληλα, εξετάζονται ύποπτες συναλλαγές και επαφές με υπευθύνους κτηματικών υπηρεσιών σε νησιά, καθώς και της αστυνομίας.

Επιπλέον, στη δικογραφία υπάρχει αναφορά σε ύποπτη επαφή με δήμαρχο μεγάλου ελληνικού νησιού, καθώς και στην παράδοση εγγράφων που δεν θα έπρεπε να βρίσκονται στην κατοχή συγκεκριμένων προσώπων. Διερευνώνται επίσης αναφορές για αστυνομικούς που φέρονται να ενημέρωναν για επικείμενους ελέγχους σε strip clubs και νυχτερινά κέντρα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει μια λίστα που φέρεται να βρέθηκε στην κατοχή μελών του κυκλώματος, στην οποία αναγράφεται η λέξη «λάδι» δίπλα σε ονόματα και ποσά. Οι Αρχές εξετάζουν εάν οι σχετικές καταχωρίσεις συνδέονται με πιθανές δωροδοκίες κρατικών λειτουργών και ποιες συναλλαγές ενδέχεται να είχαν πραγματοποιηθεί.

Το κύκλωμα της φοροδιαφυγής και οι ξένοι λογαριασμοί

Οι αρχές έχουν εντοπίσει ήδη 8 εταιρείες στη Βουλγαρία με τραπεζικούς λογαριασμούς, 47 ελληνικές εταιρείες που είχαν λογαριασμούς στην Ιρλανδία, 20 επίσης ελληνικές εταιρείες με λογαριασμούς στο Λουξεμβούργο, 4 εταιρείες με λογαριασμούς στην Ιταλία και 4 εταιρείες με λογαριασμούς στη Γαλλία. Από έρευνα προέκυψε ότι οι πληρωμές και τα έσοδα πήγαιναν κατευθείαν από το POS σε λογαριασμούς αυτών των εταιρειών.

Επίσης, βρέθηκαν στη Βρετανία 2 λογαριασμοί με 1,5 εκατομμύριο ευρώ, στην Κύπρο ένας λογαριασμός με 2,6 εκατομμύρια ευρώ και στη Γαλλία 4 λογαριασμοί με 1,1 εκατομμύριο ευρώ. Στην Ισπανία εντοπίστηκαν 1,3 εκατομμύρια ευρώ. Από αυτά τα ευρήματα φέρεται να αποδεικνύεται η εξαγωγή «μαύρου χρήματος» στο εξωτερικό.

Πολυτελείς αγορές και μεταφορά χρημάτων

Οι αναφορές σε αγορές πολυτελών ειδών, όπως οχήματα υψηλής αξίας τύπου Lamborghini και προϊόντα γνωστών οίκων μόδας και κοσμημάτων των οίκων Dior και Cartier, έχουν μπει στο μικροσκόπιο των Αρχών. Διερευνάται πού κατέληγαν τα κεφάλαια που φέρονται να διακινούνταν μέσω των εταιρειών και των λογαριασμών του εξωτερικού.

Στη συνέχεια, το κύκλωμα φέρεται να «έβαζε» μέσα το χρήμα με εμβάσματα στις εταιρείες του ή με αγορές πολύ ακριβών προϊόντων. Μέσα στα ευρήματα, οι αρχές έχουν βρει αποζημίωση μίας εργαζόμενης, η οποία για πέντε χρόνια δουλειάς αποζημιώθηκε με 1,9 εκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, έχει αγοραστεί ένα ακίνητο 440.000 ευρώ και έχει μεταβιβαστεί σε μια εταιρεία του ομίλου «Χωριάτικο» για 550.000 ευρώ.

Το παρελθόν του φερόμενου αρχηγού

Ο φερόμενος ως αρχηγός του κυκλώματος, Άγγελος Γιαννακόπουλος, είχε απασχολήσει τις Αρχές και πριν από περίπου 10 με 15 χρόνια. Τότε, είχαν εξεταστεί υποθέσεις που αφορούσαν σχέσεις αρτοποιείων, νυχτερινών κέντρων και κυκλωμάτων μαστροπείας. Ορισμένες από αυτές τις υποθέσεις είχαν οδηγηθεί στη Δικαιοσύνη.

Στο παρελθόν, συγκεκριμένα το 2008, ο ίδιος άνθρωπος είχε κατηγορηθεί για trafficking και είχε καταδικαστεί σε πρώτο βαθμό με ποινή 10 ετών φυλάκισης. Στις υποθέσεις που είχαν εξεταστεί παλαιότερα, είχαν υπάρξει απαλλαγές και παραγραφές αδικημάτων, ενώ είχαν γίνει και σχετικές αναφορές.

Με πληροφορίες από: Newsit, Enikos