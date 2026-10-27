Συνεχίζονται για δεύτερη ημέρα οι απολογίες για τη μεγάλη υπόθεση απάτης που αφορά την εταιρεία Pizza Fan, με τους δύο βασικούς κατηγορούμενους, τον ιδιοκτήτη και τον φερόμενο ως «υπαρχηγό» της οργάνωσης, να παρουσιάζουν διαφοροποιήσεις στα λεγόμενά τους. Οι αποκλίσεις αυτές επικεντρώνονται κυρίως στον τρόπο διαχείρισης της πρακτικής του «κεράσματος». Ο ιδιοκτήτης παραδέχθηκε πως γνώριζε την παράνομη χρήση της συγκεκριμένης λειτουργίας από καταστηματάρχες, μεταφέροντας σε εκείνους την ευθύνη, ενώ ο στενός του συνεργάτης δήλωσε ότι, παρότι είχε εικόνα της διαδικασίας, είχε εκφράσει την αντίθεσή του.

Διαφοροποίηση στις απολογίες για το «κέρασμα»

Η βασική διάσταση στις απολογίες του φερόμενου ως αρχηγού, κ. Αντάρα, και του δεξιού του χεριού, Δημήτρη Ηλιόπουλου, αναδείχθηκε γύρω από το επίμαχο «κέρασμα». Ο ιδιοκτήτης της εταιρείας φέρεται να δήλωσε ότι γνώριζε την παράνομη χρήση του από καταστηματάρχες. Ωστόσο, υποστήριξε ότι το κοινό κέντρο παραγγελιών επέτρεπε τον έλεγχο των εσόδων τους, καθώς το ποσοστό που εισέπραττε η εταιρεία εξαρτιόταν από όσα δήλωνε κάθε κατάστημα. Με αυτόν τον τρόπο, ο κ. Αντάρας ουσιαστικά απέδωσε την ευθύνη για την επιλογή αυτή στους υπεύθυνους των καταστημάτων.

Από την πλευρά του, ο φερόμενος ως υπαρχηγός, Δημήτρης Ηλιόπουλος, έδωσε διαφορετική εκδοχή. Σύμφωνα με πληροφορίες, δήλωσε ότι είχε σχετική εικόνα για τη διαδικασία του κεράσματος, αλλά ήταν αντίθετος σε αυτή την πρακτική και το είχε δηλώσει. Ο δικηγόρος του κ. Ηλιόπουλου, Νικόλας Αλετράς, τόνισε ότι ο εντολέας του γνώριζε την ύπαρξη του συγκεκριμένου λογισμικού και της διαδικασίας που περιγράφεται ως «κέρασμα», σημειώνοντας παράλληλα πως ούτε πρόσβαση είχε σε αυτό, αλλά ούτε και αρμοδιότητα σχετική με τη λειτουργία του συστήματος.

Η υπερασπιστική γραμμή του ιδιοκτήτη της Pizza Fan

Ο ιδιοκτήτης της Pizza Fan, κ. Αντάρας, ο οποίος άνοιξε τον κύκλο των απολογιών σήμερα Τρίτη, αρνήθηκε την κατηγορία της εγκληματικής οργάνωσης. Κατά την απολογία του, υποστήριξε ότι όλες οι πράξεις που του αποδίδονται αφορούν φορολογικά αδικήματα και σε καμία περίπτωση δεν συνιστούν εγκληματική οργάνωση. Μάλιστα, δήλωσε τη συναίνεσή του για την απόδοση των κατασχεμένων και δεσμευμένων χρημάτων, ώστε να ικανοποιηθούν άμεσα οι φορολογικές απαιτήσεις του δημοσίου, χωρίς την αναμονή αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.

Επιχειρώντας να αντικρούσει τον χαρακτηρισμό της εγκληματικής οργάνωσης, ο κ. Αντάρας επικαλέστηκε το μέγεθος της επιχείρησης και την προσφορά της. Υποστήριξε ότι είναι άδικο να χαρακτηρίζεται εγκληματική οργάνωση μια επιτυχημένη επιχείρηση, η οποία προσφέρει δουλειά σε πάνω από 2.500 ανθρώπους, καταβάλλει ετησίως 36 εκατομμύρια ευρώ σε μισθοδοσίες, πληρώνει 15 εκατομμύρια ευρώ σε ΦΠΑ και φόρους, ενώ δεκάδες εκατομμύρια πηγαίνουν σε προμηθευτές. Ο επιχειρηματίας φέρεται να ζήτησε να πληρώσει τα ποσά που οφείλει και να αφεθεί ελεύθερος, δηλώνοντας πρόθυμος να προχωρήσει στις απαραίτητες τροποποιητικές φορολογικές δηλώσεις.

Η πρακτική του «κεράσματος» και η φοροδιαφυγή

Η υπόθεση αφορά μια φερόμενη φοροδιαφυγή ύψους 25 εκατομμυρίων ευρώ, με το επίκεντρο να βρίσκεται στην πρακτική του «κεράσματος». Πρόκειται για μια κρυφή λειτουργία στο παράνομο λογισμικό των ταμειακών συστημάτων, την οποία φέρεται να χρησιμοποιούσαν κάποια καταστήματα. Μέσω αυτής της λειτουργίας, τα φερόμενα «κεφάλια» του κυκλώματος έκαναν τα πάντα για να αυξήσουν το παράνομο κέρδος τους, καθώς τα δήθεν «κεράσματα» αποτελούσαν τρόπο αύξησης της ροής του μαύρου χρήματος χωρίς ίχνος υποψίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, σε νέους διαλόγους που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, αναφέρεται χαρακτηριστικά από έναν επιθεωρητή: «Τώρα, εκεί τίποτα. Πέντε χιλιάρικα έχω εδώ σε μετρητά». Αυτό υποδηλώνει την έκταση και τον τρόπο λειτουργίας του κυκλώματος, το οποίο περιλαμβάνει συνολικά 126 πρόσωπα στη δικογραφία.

Συνέχιση των απολογιών και οι κατηγορίες

Οι απολογίες για την υπόθεση ξεκίνησαν χθες, με τους πρώτους δέκα κατηγορούμενους να οδηγούνται στα δικαστήρια της Ευελπίδων από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής. Αυτοί αφέθηκαν ελεύθεροι με τον όρο της υποχρεωτικής εμφάνισης σε αστυνομικό τμήμα και την επιβολή χρηματικής εγγύησης ύψους 5.000 ευρώ, κατά περίπτωση.

Σήμερα Τρίτη, οδηγήθηκαν ενώπιον του ανακριτή οι υπόλοιποι 13 κατηγορούμενοι, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των προσαχθέντων στα δικαστήρια σε 23. Όλοι οι κατηγορούμενοι είναι αντιμέτωποι με σωρεία κακουργημάτων και στο σύνολό τους αρνούνται τις κατηγορίες που τους αποδίδονται.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Enikos, Ieidiseis