Ένα βίντεο ντοκουμέντο που κυκλοφόρησε ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφει ένα περιστατικό στη Λάρισα, όπου τρένο διήλθε από σιδηροδρομική διάβαση με την μπάρα σε ανοιχτή θέση. Το συμβάν έλαβε χώρα το βράδυ της Δευτέρας, 26 Οκτωβρίου 2026, στο ύψος της οδού Καραγάτση, προκαλώντας ανησυχία για την ασφάλεια.

Οι εικόνες δείχνουν το τρένο να περνά κανονικά, ενώ οι μπάρες που θα έπρεπε να είχαν κατέβει για την ασφάλεια των διερχόμενων οχημάτων, παρέμεναν ανεβασμένες. Αυτή η κατάσταση ανάγκασε τους οδηγούς των αυτοκινήτων να μειώσουν οι ίδιοι την ταχύτητά τους, προκειμένου να αποφευχθεί κάποιο ενδεχόμενο ατύχημα στον συγκεκριμένο κόμβο.

Το περιστατικό στη Λάρισα

Το βράδυ της Δευτέρας, 26 Οκτωβρίου 2026, η σιδηροδρομική διάβαση στην οδό Καραγάτση της Λάρισας βρέθηκε στο επίκεντρο ενός περιστατικού που προκάλεσε σοβαρά ερωτήματα σχετικά με την ασφάλεια. Ένα τρένο πέρασε από το σημείο, ενώ η προστατευτική μπάρα, η οποία έχει ως σκοπό να αποτρέπει τη διέλευση οχημάτων κατά τη διέλευση συρμού, παρέμενε σε ανοιχτή θέση, χωρίς να λειτουργεί ως μέσο προειδοποίησης.

Το γεγονός αυτό καταγράφηκε λεπτομερώς σε βίντεο ντοκουμέντο, το οποίο στη συνέχεια διαδόθηκε ταχύτατα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναδεικνύοντας το πρόβλημα. Στο βίντεο είναι εμφανές ότι, παρά την έλευση του τρένου, η μπάρα δεν είχε κατέβει, αφήνοντας ελεύθερο το πέρασμα για τους οδηγούς που κινούνταν στην περιοχή.

Ο κίνδυνος για τους οδηγούς

Η κατάσταση αυτή δημιούργησε έναν τεράστιο κίνδυνο για τους διερχόμενους οδηγούς, καθώς δεν υπήρχε καμία οπτική ή ηχητική προειδοποίηση για την προσέγγιση του τρένου. Η έλλειψη λειτουργίας της μπάρας, σε συνδυασμό με τις συνθήκες της νύχτας και τον βροχερό καιρό, περιόριζε σημαντικά την ορατότητα, καθιστώντας την κατάσταση ακόμα πιο επικίνδυνη.

Οι οδηγοί που πλησίαζαν τη διάβαση αναγκάστηκαν να αντιδράσουν άμεσα και να κόψουν από μόνοι τους ταχύτητα, επιδεικνύοντας ιδιαίτερη προσοχή, προκειμένου να διασφαλίσουν την ασφάλειά τους και να αποφύγουν οποιοδήποτε πιθανό ατύχημα. Ευτυχώς, στην συγκεκριμένη περίπτωση της Λάρισας, δεν σημειώθηκε κανένα ατύχημα, παρά τον εμφανή και μεγάλο κίνδυνο που ελλοχεύει σε τέτοιες περιπτώσεις.

«Διακοσμητικοί σκοποί» και προηγούμενα περιστατικά

Η μπάρα της σιδηροδρομικής διάβασης στην οδό Καραγάτση φαίνεται, σύμφωνα με την περιγραφή που δόθηκε, να εξυπηρετεί «διακοσμητικούς σκοπούς» τη στιγμή του περιστατικού, καθώς δεν λειτούργησε καθόλου ως μηχανισμός ασφαλείας. Η παραμονή της σε ανοιχτή θέση, ενώ το τρένο περνούσε, υποδηλώνει μια σοβαρή δυσλειτουργία του συστήματος προειδοποίησης και ασφάλειας.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης επισημαίνουν με έμφαση ότι αυτό δεν είναι το πρώτο περιστατικό του είδους που καταγράφεται στην περιοχή. Έχουν αναφερθεί και στο παρελθόν διάφορα παρόμοια περιστατικά με σπασμένες μπάρες ή μπάρες εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης, δημιουργώντας επανειλημμένα παρόμοιες επικίνδυνες καταστάσεις για τους χρήστες του οδικού δικτύου και θέτοντας σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές.

Η σημασία της ορθής λειτουργίας

Η σωστή και απρόσκοπτη λειτουργία των σιδηροδρομικών διαβάσεων αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την οδική ασφάλεια και την αποφυγή σοβαρών δυστυχημάτων. Οι μπάρες έχουν σχεδιαστεί ειδικά για να προειδοποιούν και να αποτρέπουν τη διέλευση οχημάτων και πεζών όταν πλησιάζει τρένο, εξασφαλίζοντας την ομαλή και ασφαλή διέλευση των συρμών από τα σημεία αυτά.

Τέτοια περιστατικά, όπου οι μπάρες παραμένουν ανοιχτές και δεν επιτελούν τον σκοπό τους, υπογραμμίζουν την επιτακτική ανάγκη για συστηματικούς ελέγχους και τακτική συντήρηση των συστημάτων ασφαλείας στις σιδηροδρομικές διαβάσεις. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε σημεία όπου η ορατότητα μπορεί να είναι περιορισμένη ή οι καιρικές συνθήκες δυσμενείς, όπως ακριβώς συνέβη το βράδυ της Δευτέρας στη Λάρισα, όπου η βροχή και το σκοτάδι επιδείνωναν την κατάσταση.

Με πληροφορίες από: Newsit