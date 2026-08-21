Φωτιά στα Ζωνιανά Ρεθύμνου: Κινητοποίηση δυνάμεων με ελικόπτερο

Νέος συναγερμός σήμανε σήμερα Παρασκευή, 21 Αυγούστου 2026, στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, καθώς φωτιά ξέσπασε στην περιοχή των Ζωνιανών Ρεθύμνου. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση, κινητοποιώντας άμεσα ένα ευρύ φάσμα επίγειων και εναέριων δυνάμεων. Για την κατάσβεση των φλογών επιχειρεί και ένα ελικόπτερο, ενισχύοντας τις προσπάθειες των πυροσβεστών.

Το ξέσπασμα της πυρκαγιάς στην Κρήτη

Η πυρκαγιά ξεκίνησε περίπου στις 11:45 το πρωί της Παρασκευής, 21 Αυγούστου 2026. Η εστία της φωτιάς εντοπίζεται στα Ζωνιανά Μυλοποτάμου Κρήτης, μια περιοχή που ανήκει στον νομό Ρεθύμνου. Οι πρώτες πληροφορίες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία ανέφεραν ότι οι φλόγες καίνε σε χαμηλή βλάστηση, χωρίς να αναφέρονται άλλα στοιχεία για την έκταση ή την πορεία της.

Η άμεση κινητοποίηση κρίθηκε αναγκαία λόγω της φύσης της βλάστησης και των πιθανών κινδύνων. Η περιοχή των Ζωνιανών βρίσκεται σε ένα περιβάλλον όπου η ταχεία επέμβαση είναι καθοριστική για τον περιορισμό της πυρκαγιάς. Ο συναγερμός δόθηκε στην Πυροσβεστική, θέτοντας σε ετοιμότητα τις αρμόδιες μονάδες.

Επίγειες δυνάμεις και οχήματα

Για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς, κινητοποιήθηκαν συνολικά 21 πυροσβέστες. Οι δυνάμεις αυτές επιχειρούν στο έδαφος, προσπαθώντας να θέσουν υπό έλεγχο το μέτωπο της φωτιάς. Την ομάδα των πυροσβεστών ενισχύει και μία ομάδα πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ, η οποία είναι εξειδικευμένη στην κατάσβεση σε δύσβατες περιοχές.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν επίσης επτά πυροσβεστικά οχήματα. Τα οχήματα αυτά είναι απαραίτητα για την μεταφορά νερού και τον συντονισμό των επίγειων επιχειρήσεων. Επιπλέον, για την ενίσχυση της παροχής νερού, παρέχεται συνδρομή από υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), οι οποίες συμβάλλουν ενεργά στο έργο της κατάσβεσης.

Η συμβολή του ελικοπτέρου

Πέρα από τις επίγειες δυνάμεις, ένα ελικόπτερο έχει κινητοποιηθεί και επιχειρεί από αέρος για την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Το εναέριο μέσο πραγματοποιεί συνεχείς ρίψεις νερού, στοχεύοντας στην άμεση ψύξη της εστίας και στον περιορισμό της εξάπλωσης των φλογών. Η παρουσία του ελικοπτέρου θεωρείται καθοριστική για την αποτελεσματικότητα της επιχείρησης, ειδικά σε περιπτώσεις όπου η πρόσβαση από το έδαφος είναι περιορισμένη.

Η συντονισμένη δράση των εναέριων και επίγειων μέσων αποτελεί βασική στρατηγική για την αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών. Το ελικόπτερο παρέχει μια σημαντική ενίσχυση στις προσπάθειες των πυροσβεστών, βοηθώντας στον έλεγχο της κατάστασης από ψηλά και στην αναγνώριση των σημείων που χρήζουν άμεσης παρέμβασης.

Ο συναγερμός στην Πυροσβεστική Υπηρεσία

Ο νέος συναγερμός για την πυρκαγιά στα Ζωνιανά Ρεθύμνου δόθηκε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία σήμερα Παρασκευή, 21 Αυγούστου 2026. Το περιστατικό αυτό έρχεται μετά από ένα προηγούμενο συμβάν στη Λάρισα, γεγονός που υπογραμμίζει την αυξημένη ετοιμότητα των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Η άμεση ανταπόκριση και η κινητοποίηση όλων των διαθέσιμων μέσων δείχνουν την προσήλωση στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και των κατοίκων της περιοχής. Οι αρχές παραμένουν σε εγρήγορση για την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς και τον έλεγχο της κατάστασης.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Reader, Ieidiseis