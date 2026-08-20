Οι σημερινοί έφηβοι διαφέρουν από τις προηγούμενες γενιές: Ευαισθητοποίηση και διαρκής έκθεση

Οι έφηβοι του σήμερα μεγαλώνουν σε έναν κόσμο διαφορετικό από εκείνον των δεκαετιών του 1980 και του 1990. Η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας, η επικράτηση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και οι νέοι τρόποι επικοινωνίας έχουν επιφέρει σημαντικές αλλαγές στην καθημερινότητά τους. Αυτές οι αλλαγές επηρεάζουν καθοριστικά τον τρόπο με τον οποίο δημιουργούν σχέσεις, επιλέγουν τη διασκέδαση και διαμορφώνουν την αντίληψη για τον εαυτό τους.

Η νέα πραγματικότητα της εφηβείας

Σύμφωνα με την ψυχολόγο Amaya Prado, οι σημερινοί νέοι χαρακτηρίζονται από μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση σε σημαντικά κοινωνικά ζητήματα. Παράλληλα, όμως, βρίσκονται διαρκώς εκτεθειμένοι στην κρίση των άλλων, ένα φαινόμενο που συνδέεται άμεσα με τη σύγχρονη ψηφιακή εποχή.

Η τεχνολογία και οι νέοι δίαυλοι επικοινωνίας έχουν μεταμορφώσει την εφηβική ζωή, διαφοροποιώντας την από τις εμπειρίες των προηγούμενων γενεών. Αυτή η μεταβολή είναι εμφανής σε κάθε πτυχή της καθημερινότητας, από τις διαπροσωπικές σχέσεις μέχρι τις συνήθειες ψυχαγωγίας.

Από το σταθερό τηλέφωνο στις εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων

Τις δεκαετίες του '80 και του '90, η επικοινωνία μεταξύ των εφήβων γινόταν κυρίως μέσω του σταθερού τηλεφώνου, με ατελείωτες ώρες συνομιλιών που συχνά οδηγούσαν σε οικογενειακούς καυγάδες. Το κόστος των κλήσεων και η πιθανότητα οι γονείς ή τα αδέλφια να ακούν τις συνομιλίες από άλλη συσκευή ήταν συνηθισμένα φαινόμενα.

Σήμερα, η εικόνα αυτή έχει σχεδόν εκλείψει. Η επικοινωνία έχει μετατοπιστεί σε εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων, όπως το WhatsApp. Μέσω αυτών, οι έφηβοι χρησιμοποιούν γραπτά και ηχητικά μηνύματα, βιντεοκλήσεις, καθώς και συνομιλίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να διατηρούν επαφή με τους φίλους τους.

Ο μετασχηματισμός στον τρόπο επικοινωνίας

Η Amaya Prado, ψυχολόγος με ειδίκευση στην Εκπαιδευτική και Κλινική Ψυχολογία παιδιών και εφήβων, εξηγεί ότι η αποφυγή των τηλεφωνικών κλήσεων από πολλούς νέους δεν υποδηλώνει έλλειψη κοινωνικών δεξιοτήτων. Αντιθέτως, αποτελεί έναν βαθύ μετασχηματισμό στον τρόπο που οι νέοι επιλέγουν να επικοινωνούν.

Τα γραπτά μηνύματα προσφέρουν στους εφήβους τη δυνατότητα να σκεφτούν προσεκτικά την απάντησή τους, να διορθώσουν τυχόν λάθη και να ελέγξουν την εικόνα που παρουσιάζουν στους άλλους. Αυτή η δυνατότητα ελέγχου διαφέρει σημαντικά από την τηλεφωνική συνομιλία, η οποία απαιτεί αυθορμητισμό, διαχείριση της σιωπής, σωστή ερμηνεία του τόνου της φωνής και άμεση ανταπόκριση.

Για αρκετούς νέους, τα στοιχεία αυτά συνεπάγονται μεγαλύτερη συναισθηματική έκθεση. Η ειδικός διευκρινίζει ότι οι σημερινοί έφηβοι δεν δυσκολεύονται γενικά στην επικοινωνία, αλλά επικοινωνούν συνεχώς, απλώς χρησιμοποιούν διαφορετικά μέσα σε σχέση με τις προηγούμενες γενιές.

Νέες μορφές ψυχαγωγίας και κοινωνικοποίησης

Ενώ οι έφηβοι των προηγούμενων δεκαετιών συναντιούνταν κυρίως σε καφετέριες, πλατείες ή νυχτερινά κέντρα για να διασκεδάσουν και να κοινωνικοποιηθούν, σήμερα οι επιλογές ψυχαγωγίας είναι πολύ πιο διευρυμένες και ποικίλες.

Τα διαδικτυακά παιχνίδια, οι ψηφιακές πλατφόρμες, τα βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα και οι διαδικτυακές κοινότητες έχουν γίνει βασικά στοιχεία της καθημερινής ψυχαγωγίας των νέων. Αυτές οι νέες μορφές προσφέρουν διαφορετικούς τρόπους αλληλεπίδρασης και διασκέδασης.

Αλλαγές στις συνήθειες και τις προτιμήσεις

Παράλληλα με τις αλλαγές στην επικοινωνία και την ψυχαγωγία, η ψυχολόγος Amaya Prado επισημαίνει και άλλες διαφοροποιήσεις στις συνήθειες των σημερινών εφήβων. Πολλοί νέοι καταναλώνουν λιγότερο αλκοόλ σε σύγκριση με τις προηγούμενες γενιές.

Αντίθετα, παρατηρείται μια μεγαλύτερη στροφή προς τον αθλητισμό και άλλες δραστηριότητες, κάτι που υποδηλώνει μια μετατόπιση στις προτιμήσεις και τον τρόπο ζωής της εφηβικής ηλικίας.

Πηγή: iefimerida.gr