Φωτιές σε Κρήτη και Λάρισα: Κινητοποίηση δυνάμεων για την κατάσβεση σε Ζωνιανά και Τουρτούγια

Δύο πυρκαγιές σε χαμηλή βλάστηση απασχόλησαν τις πυροσβεστικές δυνάμεις το μεσημέρι της Παρασκευής, 21 Αυγούστου 2026, σε διαφορετικά σημεία της χώρας. Το ένα μέτωπο εκδηλώθηκε στα Ζωνιανά Μυλοποτάμου στην Κρήτη, ενώ το δεύτερο ξέσπασε στην περιοχή Τουρτούγια της Λάρισας. Για την κατάσβεση και των δύο περιστατικών κινητοποιήθηκαν άμεσα σημαντικές επίγειες και εναέριες δυνάμεις, με την υποστήριξη των τοπικών αυτοδιοικήσεων, ενώ ταυτόχρονα ξεκίνησαν έρευνες για τα αίτια εκδήλωσής τους.

Το μέτωπο στα Ζωνιανά Μυλοποτάμου

Η πρώτη πυρκαγιά, όπως έγινε γνωστό, ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή των Ζωνιανών Μυλοποτάμου, στο νησί της Κρήτης. Το περιστατικό εκδηλώθηκε περίπου στις 11:45 το πρωί της Παρασκευής, 21 Αυγούστου 2026, με το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος να ενημερώνεται άμεσα για την κατάσταση.

Για την άμεση και αποτελεσματική κατάσβεση της φωτιάς στα Ζωνιανά, κινητοποιήθηκαν συνολικά 21 πυροσβέστες. Οι επίγειες δυνάμες ενισχύθηκαν σημαντικά με μία ειδική ομάδα πεζοπόρων, προερχόμενη από την 3η ΕΜΟΔΕ. Επιπλέον, στην επιχείρηση συμμετείχαν 7 πυροσβεστικά οχήματα, τα οποία ανέλαβαν το έργο της προσέγγισης και της κατάσβεσης από εδάφους.

Στην προσπάθεια περιορισμού και κατάσβεσης της πυρκαγιάς συνέβαλε καθοριστικά και ένα ελικόπτερο, το οποίο διατέθηκε για την αεροπυρόσβεση, πραγματοποιώντας ρίψεις νερού από αέρος. Παράλληλα, ο Δήμος Μυλοποτάμου παρείχε την απαραίτητη συνδρομή, διαθέτοντας υδροφόρες για την ενίσχυση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων. Σημειώνεται ότι η περιοχή των Ζωνιανών βρισκόταν σήμερα σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, καθώς είχε καταταχθεί στην κατηγορία 3 επικινδυνότητας.

Διερεύνηση των αιτιών στην Κρήτη

Με την έναρξη των επιχειρήσεων κατάσβεσης, παράλληλα κινητοποιήθηκε και το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ρεθύμνου. Το κλιμάκιο έχει αναλάβει την επίσημη διερεύνηση των συνθηκών και των αιτιών που οδήγησαν στην εκδήλωση της πυρκαγιάς στην περιοχή των Ζωνιανών Μυλοποτάμου, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή γεγονότα.

Η πυρκαγιά στην Τουρτούγια Λάρισας

Σχεδόν ταυτόχρονα με το περιστατικό στην Κρήτη, ένα δεύτερο μέτωπο πυρκαγιάς ξέσπασε λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι της ίδιας Παρασκευής, 21 Αυγούστου 2026. Η φωτιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Τουρτούγια της Λάρισας, η οποία υπάγεται διοικητικά στον δήμο Τεμπών. Η άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών ήταν επιβεβλημένη για την αντιμετώπιση της κατάστασης.

Για την κατάσβεση του μετώπου στην Τουρτούγια, στο σημείο έσπευσαν 16 πυροσβέστες. Οι επίγειες δυνάμεις περιλάμβαναν επίσης μία ομάδα πεζοπόρων, προερχόμενη από την 10η ΕΜΟΔΕ, η οποία συνέδραμε στο έργο των πυροσβεστών. Επιπλέον, 5 πυροσβεστικά οχήματα διατέθηκαν για την επιχείρηση, αναλαμβάνοντας την αντιμετώπιση της φωτιάς από το έδαφος.

Την προσπάθεια των επίγειων δυνάμεων ενίσχυσε και ένα ελικόπτερο, το οποίο επιχειρούσε από αέρος, πραγματοποιώντας συνεχείς ρίψεις νερού στην πληγείσα περιοχή. Η συνδρομή του Δήμου Τεμπών ήταν επίσης σημαντική, καθώς παρείχε υδροφόρες για την υποστήριξη των πυροσβεστικών επιχειρήσεων, εξασφαλίζοντας την επαρκή παροχή νερού.

Έρευνα για τα αίτια στην Τουρτούγια

Αντίστοιχα με το περιστατικό στην Κρήτη, και για την πυρκαγιά στην Τουρτούγια Λάρισας, έχει κινητοποιηθεί το αρμόδιο Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λάρισας. Το κλιμάκιο έχει αναλάβει τη διεξαγωγή έρευνας για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά στην περιοχή του δήμου Τεμπών.

Με πληροφορίες από: Enikos, Newsbeast, Topontiki