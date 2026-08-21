Στο «κόκκινο» αναμένεται να βρεθεί ο υδράργυρος το Σαββατοκύριακο, καθώς το κύμα ζέστης κορυφώνεται σε ολόκληρη τη χώρα. Η θερμοκρασία θα αγγίξει κατά τόπους τους 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ τοπικά δεν αποκλείεται να φτάσει ακόμη και τους 41 βαθμούς. Η χώρα εισέρχεται σε ένα ιδιαίτερα θερμό διήμερο, με τις υψηλές τιμές να επηρεάζουν αρκετές περιοχές.

Κορύφωση του κύματος ζέστης το Σαββατοκύριακο

Το Σαββατοκύριακο αναμένεται να αποτελέσει την κορύφωση του κύματος ζέστης, με τη θερμοκρασία να σημειώνει νέα σημαντική άνοδο. Ο υδράργυρος θα αγγίξει σε αρκετές περιοχές τους 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ τοπικά είναι πιθανό να φτάσει ακόμη και τους 41 βαθμούς. Αυτό το ιδιαίτερα θερμό διήμερο θα επηρεάσει κυρίως τις πεδινές περιοχές της ηπειρωτικής χώρας που βρίσκονται μακριά από τη θάλασσα.

Οι υψηλότερες τιμές θερμοκρασίας αναμένονται κυρίως στη δυτική Ελλάδα, την Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία και την κεντρική Μακεδονία. Ειδικότερα, το Σάββατο προβλέπεται να είναι μια ιδιαίτερα θερμή ημέρα, με τον υδράργυρο στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά Ελλάδα, την ανατολική Πελοπόννησο και την κεντρική Μακεδονία να φτάνει τους 38-40 βαθμούς, ενώ πολύ τοπικά δεν αποκλείονται ακόμη και 41 βαθμοί.

Πότε αναμένεται η αποκλιμάκωση της ζέστης

Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Αναστασία Τυράσκη, παραμένει αβέβαιο το πότε ακριβώς θα ολοκληρωθεί το κύμα υψηλών θερμοκρασιών. Τα μέχρι στιγμής προγνωστικά δεδομένα του καιρού δείχνουν σταδιακή αποκλιμάκωση από τα μέσα της επόμενης εβδομάδας. Πιθανότατα, η πρώτη ουσιαστική αποκλιμάκωση της ζέστης τοποθετείται από την Τρίτη και μετά, χωρίς ωστόσο να έχει οριστικοποιηθεί η ακριβής ημέρα.

Τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία υποδεικνύουν ότι η μείωση των θερμοκρασιών θα ξεκινήσει από τις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Η αστάθεια θα κάνει κατά τόπους την εμφάνισή της, κυρίως στα ηπειρωτικά, αλλά τα φαινόμενα θα είναι γενικά περιορισμένα.

Ο καιρός σήμερα: Αίθριος με τοπική αστάθεια

Σήμερα, ο καιρός αναμένεται γενικά αίθριος στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Περιορισμένη αστάθεια θα εκδηλωθεί μόνο στα ηπειρωτικά ορεινά. Νεφώσεις θα αναπτυχθούν κυρίως στην Πίνδο, στα ορεινά της κεντρικής Στερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου, όπου υπάρχει πιθανότητα για τοπικές μπόρες. Στα βορειοδυτικά δεν αποκλείεται να εκδηλωθεί μεμονωμένη καταιγίδα.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ, ενώ πρόσκαιρα στα ανοιχτά της Λέσβου και της Χίου μπορεί να φτάσουν τα 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο, οι άνεμοι θα είναι αρχικά ασθενείς, ενώ από το μεσημέρι θα στραφούν σε δυτικούς-βορειοδυτικούς έως 5 μποφόρ.

Οι θερμοκρασίες στις μεγάλες πόλεις και τις περιοχές

Στην Αττική, αναμένεται ηλιοφάνεια, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 37 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί, ενώ το μεσημέρι και το απόγευπο θα επικρατήσει ασθενής θαλάσσια αύρα με χαμηλές εντάσεις. Στη Θεσσαλονίκη, θα επικρατήσει επίσης ηλιοφάνεια, με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει τους 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν έως 3 μποφόρ, ενώ το απόγευμα θα επικρατήσει θαλάσσια αύρα.

Στις πεδινές περιοχές της ηπειρωτικής χώρας, μακριά από τη θάλασσα, η θερμοκρασία θα φτάσει κατά τόπους τους 38-39 βαθμούς. Οι περιοχές αυτές περιλαμβάνουν τη δυτική Ελλάδα, την Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία και την κεντρική Μακεδονία, όπου αναμένονται οι υψηλότερες τιμές.

Ενίσχυση ανέμων και περαιτέρω άνοδος το Σάββατο

Το Σάββατο, οι δυτικοί-βορειοδυτικοί άνεμοι αναμένεται να ενισχυθούν και τοπικά θα φτάσουν τα 6 μποφόρ. Αυτό θα συμβεί κυρίως στον Κορινθιακό, νότια της Πελοποννήσου και στην περιοχή της Κρήτης. Σε συνδυασμό με τις θερμές αέριες μάζες, οι καταβατικοί άνεμοι θα ευνοήσουν την περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας στα ανατολικά ηπειρωτικά τμήματα της χώρας.

Η ενίσχυση των ανέμων, μαζί με την παρουσία θερμών αέριων μαζών, θα συμβάλει στην αύξηση της θερμοκρασίας, ειδικά σε περιοχές όπως η Θεσσαλία, η ανατολική Στερεά Ελλάδα, η ανατολική Πελοπόννησος και η κεντρική Μακεδονία, όπου οι τιμές θα αγγίξουν ή και θα ξεπεράσουν τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Με πληροφορίες από: Reader, Newsbeast