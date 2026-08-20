Ψυχολογία: Οι πιο ευτυχισμένοι άνω των 60 είναι αυτοί που σταμάτησαν να κυνηγούν την ευτυχία

Μελέτες στον τομέα της ψυχολογίας φέρνουν στο φως ενδιαφέροντα στοιχεία σχετικά με την ευτυχία στην τρίτη ηλικία. Συγκεκριμένα, φαίνεται πως οι άνθρωποι που έχουν περάσει τα 60 έτη και είναι πιο ευτυχισμένοι, είναι εκείνοι που έχουν πάψει να αξιολογούν καθημερινά την ευτυχία τους. Αυτή η προσέγγιση συνδέεται με την αποδοχή της καθημερινότητας όπως αυτή είναι, χωρίς τη διαρκή αναζήτηση ενός συγκεκριμένου σκοπού.

Ευτυχία στην τρίτη ηλικία

Σύμφωνα με τα ευρήματα των μελετών, οι πιο ευτυχισμένοι άνθρωποι που βρίσκονται άνω των 60 ετών έχουν υιοθετήσει μια στάση ζωής όπου δεν αξιολογούν συνεχώς την ευτυχία τους σε καθημερινή βάση. Αυτή η προσέγγιση δείχνει ότι η αποδοχή της καθημερινότητας, με όλα τα δεδομένα της, αποτελεί κεντρικό στοιχείο για την επίτευξη μιας αίσθησης ικανοποίησης. Η αποδοχή αυτή αφορά την πραγματικότητα όπως παρουσιάζεται, χωρίς την ανάγκη για συνεχή εξωτερική επιβεβαίωση ή εσωτερική αξιολόγηση της συναισθηματικής τους κατάστασης.

Η διαρκής αναζήτηση ενός σκοπού μπορεί να αποδειχθεί παγίδα, καθώς η εστίαση στην απλή καθημερινότητα αναδεικνύεται ως το μυστικό για μια πιο ολοκληρωμένη και ευτυχισμένη ζωή. Το να σταματήσει κανείς να κυνηγάει την ευτυχία ως έναν διαρκή στόχο και να αποδεχθεί τις στιγμές της καθημερινότητας, φαίνεται να οδηγεί σε μεγαλύτερη ψυχική ηρεμία και ευχαρίστηση. Η απλότητα της καθημερινής ζωής, χωρίς την πίεση της συνεχούς αναζήτησης, προσφέρει μια διαφορετική οπτική στην έννοια της ευτυχίας.

Νέες εξελίξεις στις ιατρικές θεραπείες

Στον τομέα της ιατρικής, καταγράφονται σημαντικές εξελίξεις που αφορούν διάφορες θεραπείες. Συγκεκριμένα, τα πρώτα αποτελέσματα δοκιμών σχετικά με τις θεραπείες mRNA χαρακτηρίζονται ως ορόσημο. Αυτή η εξέλιξη σηματοδοτεί μια σημαντική πρόοδο στον τομέα των ιατρικών εφαρμογών, ανοίγοντας νέους δρόμους για την αντιμετώπιση διαφόρων παθήσεων και την ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων θεραπείας.

Παράλληλα, στην Ελλάδα, εφαρμόζεται για πρώτη φορά μια νέα τεχνική αρθροπλαστικής ισχίου. Η εισαγωγή αυτής της τεχνικής αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την ελληνική ιατρική κοινότητα, προσφέροντας νέες δυνατότητες στους ασθενείς που χρήζουν επέμβασης στο ισχίο. Η εφαρμογή της για πρώτη φορά στη χώρα υπογραμμίζει την προσπάθεια για υιοθέτηση σύγχρονων και αποτελεσματικών ιατρικών πρακτικών.

Προσοχή στην υγεία κατά τις διακοπές

Κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών και των διακοπών, η προσοχή στην υγεία είναι ιδιαίτερα σημαντική. Οι κίνδυνοι για την υγεία ποικίλλουν και περιλαμβάνουν τη θερμική καταπόνηση, η οποία μπορεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στον οργανισμό. Επίσης, τα ηλιακά εγκαύματα αποτελούν συχνό φαινόμενο, απαιτώντας προστασία από την έντονη ηλιοφάνεια. Άλλες συχνές παθήσεις που εμφανίζονται είναι η γαστρεντερίτιδα, καθώς και τα τσιμπήματα από διάφορα έντομα, τα οποία μπορούν να προκαλέσουν ενοχλήσεις και αλλεργικές αντιδράσεις.

Ειδικά για όσους επιλέγουν τις Κυκλάδες για τις διακοπές τους, υπάρχουν συγκεκριμένες «παγίδες» που αφορούν τις αρθρώσεις. Τα σοκάκια και τα πολλά σκαλοπάτια που χαρακτηρίζουν τα νησιά αυτά, σε συνδυασμό με τη χρήση σαγιονάρας, μπορούν να επιβαρύνουν τις αρθρώσεις. Αυτές οι συνθήκες δημιουργούν ένα περιβάλλον που απαιτεί προσοχή, ειδικά για άτομα με ευαισθησία στις αρθρώσεις, ώστε να αποφευχθούν πιθανοί τραυματισμοί ή ενοχλήσεις κατά τη διάρκεια των διακοπών.

Η σημασία της βραδινής ρουτίνας

Η καθημερινότητα μπορεί να βελτιωθεί σημαντικά μέσα από μικρές αλλαγές, ειδικά όσον αφορά τη βραδινή ρουτίνα. Ακόμα και οι πιο απλές προσαρμογές στις συνήθειες πριν τον ύπνο μπορούν να επιφέρουν θεαματικά αποτελέσματα στην ευεξία και την ποιότητα ζωής. Η υιοθέτηση συγκεκριμένων πρακτικών το βράδυ μπορεί να συμβάλει στην καλύτερη ξεκούραση και στην προετοιμασία του οργανισμού για την επόμενη ημέρα.

Αυτές οι μικρές αλλαγές, αν και φαινομενικά ασήμαντες, έχουν τη δυνατότητα να «κάνουν θαύματα», βελτιώνοντας την ποιότητα του ύπνου, μειώνοντας το στρες και ενισχύοντας τη συνολική αίσθηση ηρεμίας και ευεξίας. Η συνέπεια σε μια βελτιωμένη βραδινή ρουτίνα μπορεί να έχει μακροπρόθεσμα οφέλη για τη σωματική και ψυχική υγεία, προσφέροντας μια πιο ισορροπημένη καθημερινότητα.

Πηγή: athensvoice.gr