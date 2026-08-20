Η φωτογραφία στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης: Δύο φωτογράφοι μιλούν για το πορτρέτο

Η 19η Αυγούστου είναι αφιερωμένη στην Παγκόσμια Ημέρα Φωτογραφίας, μια τέχνη που για σχεδόν δύο αιώνες διατηρεί στιγμές, αποκαλύπτει συναισθήματα και αφηγείται ιστορίες. Από τις πρώτες μόνιμες εικόνες μέχρι την εμφάνιση της τεχνητής νοημοσύνης, η φωτογραφική τέχνη συνεχίζει να καταγράφει όχι μόνο τον κόσμο γύρω μας, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τον εαυτό μας. Σε αυτό το πλαίσιο, δύο Ελληνίδες φωτογράφοι μίλησαν για την οικειότητα μπροστά στον φακό, την αλήθεια της εικόνας και τη σημασία της φωτογράφισης ενός ανθρώπου σήμερα.

Η ιστορία πίσω από την πρώτη εικόνα

Η φωτογραφία, ως τέχνη, έχει μια μακρά και ενδιαφέρουσα πορεία που ξεκινά σχεδόν δύο αιώνες πριν. Ο Γάλλος εφευρέτης Joseph Nicéphore Niépce αναγνωρίζεται ως ο δημιουργός της πρώτης σωζόμενης μόνιμης φωτογραφικής εικόνας, σηματοδοτώντας την απαρχή μιας νέας εποχής στην οπτική καταγραφή. Η προσπάθειά του άνοιξε τον δρόμο για την εξέλιξη της φωτογραφίας και την καθιέρωσή της ως ένα ισχυρό μέσο έκφρασης και τεκμηρίωσης.

Η περίφημη εικόνα του Niépce, με τίτλο «View from the Window at Le Gras», χρονολογείται περίπου στο 1826-1827. Δημιουργήθηκε στο κτήμα του στη Γαλλία, χρησιμοποιώντας μια camera obscura και μια τεχνική που ο ίδιος ονόμασε ηλιοτυπία. Η συγκεκριμένη εικόνα απεικονίζει στέγες, κτίσματα και το τοπίο που έβλεπε ο Niépce από το παράθυρο του εργαστηρίου του. Η αξία της είναι ιστορική, καθώς για πρώτη φορά μια πραγματική θέα μπορούσε να αποτυπωθεί χωρίς την ανάγκη ανθρώπινης σχεδίασης.

Η καθιέρωση της Παγκόσμιας Ημέρας

Η Παγκόσμια Ημέρα Φωτογραφίας γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 19 Αυγούστου, μια ημερομηνία με ιδιαίτερη ιστορική σημασία για την τέχνη. Συγκεκριμένα, την ίδια ημέρα, το 1839, η γαλλική κυβέρνηση προχώρησε στην επίσημη παρουσίαση στο κοινό της μεθόδου του νταγκεροτύπου. Αυτή η εξέλιξη αποτέλεσε ένα κομβικό ορόσημο στην ιστορία της φωτογραφίας, καθώς έκανε την τεχνική προσβάσιμη και αναγνωρίσιμη σε ευρύτερο κοινό.

Η καθιέρωση της 19ης Αυγούστου ως Παγκόσμιας Ημέρας Φωτογραφίας έγινε πολύ αργότερα, το 2010. Ο σκοπός αυτής της ημέρας είναι να αποτελέσει μια αφορμή για να τιμηθούν η τέχνη της φωτογραφίας, η πλούσια ιστορία της και η διαχρονική δύναμη που έχει η φωτογραφική εικόνα να επικοινωνεί, να συγκινεί και να διατηρεί τη μνήμη.

Η πρόκληση της τεχνητής νοημοσύνης

Σήμερα, σχεδόν δύο αιώνες μετά την πρώτη μόνιμη εικόνα, η φωτογραφία βρίσκεται μπροστά σε μια νέα, σημαντική αλλαγή, η οποία προέρχεται από την ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης. Τα σύγχρονα εργαλεία AI έχουν πλέον τη δυνατότητα να επεξεργάζονται και να τροποποιούν φωτογραφίες με τρόπους που ήταν αδιανόητοι στο παρελθόν. Αυτό περιλαμβάνει την αλλαγή χαρακτηριστικών προσώπου, την προσαρμογή αναλογιών, την τελειοποίηση του δέρματος και τη διαμόρφωση σιλουετών.

Αυτές οι δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία προτύπων ομορφιάς τα οποία συχνά απέχουν σημαντικά από την πραγματικότητα. Η ψηφιακή επεξεργασία μπορεί να οδηγήσει σε εικόνες που είναι υπερβολικά τέλειες ή μη ρεαλιστικές, θέτοντας νέες προκλήσεις για την αντίληψη της αλήθειας και της αυθεντικότητας στην οπτική αναπαράσταση.

Η φωτογραφία ως χώρος αυθεντικότητας

Μέσα σε αυτό το νέο τοπίο που διαμορφώνει η τεχνητή νοημοσύνη, η φωτογραφία αποκτά έναν ακόμη πιο κρίσιμο ρόλο και σημασία. Αναδεικνύεται ως ένας χώρος όπου η αυθεντικότητα και η αποδοχή μπορούν να βρουν έκφραση. Η τέχνη της φωτογραφίας έχει τη δύναμη να λειτουργήσει ως αντίβαρο στην τελειοποίηση που επιβάλλουν τα εργαλεία AI, προσφέροντας μια πιο αληθινή ματιά στον κόσμο και τους ανθρώπους.

Σε αυτή τη νέα εποχή, η φωτογραφία μπορεί να συνεχίσει να αναδεικνύει το ανθρώπινο σώμα όπως πραγματικά είναι, με όλες τις ιδιαιτερότητες και τις ατέλειές του. Με τον τρόπο αυτό, η φωτογραφία διατηρεί τον ρόλο της ως μέσο που προάγει την αυτοαποδοχή και την κατανόηση της ποικιλομορφίας, μακριά από τα τεχνητά πρότυπα που μπορεί να δημιουργήσει η τεχνολογία.

Η ματιά της Φωτεινής Ζαγλάρα

Στο πλαίσιο αυτής της συζήτησης για τη φωτογραφία και την εξέλιξή της, δύο Ελληνίδες φωτογράφοι μοιράστηκαν τις σκέψεις τους με το Bovary. Μία από αυτές είναι η Φωτεινή Ζαγλάρα, η οποία, αν και σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, στο Τμήμα Προσχολικής Αγωγής, τελικά την κέρδισε η φωτογραφία. Η πορεία της δείχνει πώς το πάθος μπορεί να οδηγήσει σε μια διαφορετική επαγγελματική κατεύθυνση.

Η Φωτεινή Ζαγλάρα ειδικεύεται ως φωτογράφος αυτοπορτρέτων, και η δουλειά της χαρακτηρίζεται από έναν συνδυασμό φαντασίας και σουρεαλισμού. Μέσα από τις εικόνες της, εξερευνά θέματα όπως η ταυτότητα, τα συναισθήματα και διάφορα κοινωνικά ζητήματα. Η προσέγγισή της αναδεικνύει την προσωπική της ματιά και την ικανότητά της να μετατρέπει εσωτερικές σκέψεις σε οπτικές αφηγήσεις.

Η αναγνώριση της δουλειάς της ήρθε το 2022, όταν διακρίθηκε στα Sony World Photography Awards. Εκεί, αναδείχθηκε εθνική νικήτρια για την Ελλάδα, μια διάκριση που επιβεβαιώνει την αξία και την ποιότητα της καλλιτεχνικής της προσφοράς στον χώρο της φωτογραφίας.

Πηγή: bovary.gr