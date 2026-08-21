Ο δημοσιογράφος Αντώνης Πανούτσος στη ΜΕΘ με τον ιό του Δυτικού Νείλου

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός» ο γνωστός δημοσιογράφος και αθλητικογράφος Αντώνης Πανούτσος. Ο 78χρονος δημοσιογράφος έχει διαγνωστεί με λοίμωξη από τον ιό του Δυτικού Νείλου, γεγονός που έχει προκαλέσει αγωνία στους οικείους του.

Η κατάσταση της υγείας του δημοσιογράφου

Ο Αντώνης Πανούτσος βρίσκεται εδώ και καιρό στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», με την κατάσταση της υγείας του να χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα σοβαρή. Πηγές του νοσοκομείου επιβεβαίωσαν ότι ο δημοσιογράφος νοσηλεύεται στη ΜΕΘ, αντιμετωπίζοντας δύσκολες ώρες.

Οι δικοί του άνθρωποι βιώνουν στιγμές αγωνίας, ενώ οι θεράποντες ιατροί παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της υγείας του. Η διάγνωση της λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου έχει θέσει τον δημοσιογράφο σε μια πολύ κρίσιμη κατάσταση.

Αυξημένη διασπορά του ιού του Δυτικού Νείλου

Η διασπορά του ιού του Δυτικού Νείλου παραμένει αυξημένη στη χώρα, με την επιδημιολογική εικόνα της φετινής περιόδου να εμφανίζεται επιβαρυμένη σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Η περίοδος μετάδοσης του ιού βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, γεγονός που εντείνει την προσοχή των υγειονομικών αρχών.

Η Αττική συγκεντρώνει σημαντικό αριθμό κρουσμάτων, με την Ανατολική Αττική να βρίσκεται στο επίκεντρο της επιδημιολογικής δραστηριότητας. Η παρουσία του ιού δεν περιορίζεται μόνο σε αυτή την περιοχή, καθώς κρούσματα καταγράφονται σε διάφορες περιφέρειες της Ελλάδας.

Νέα κρούσματα και θάνατοι στην Ελλάδα

Σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση από τον ΕΟΔΥ, την τελευταία εβδομάδα, έως την Τετάρτη 19 Αυγούστου, διαγνώστηκαν και δηλώθηκαν 47 νέα εγχώρια κρούσματα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Επιπλέον, καταγράφηκε ένα ακόμη περιστατικό με σύνθετο ιστορικό μετακινήσεων, το οποίο περιλάμβανε και παραμονή σε ενδημική χώρα του εξωτερικού, με την πιθανή χώρα έκθεσης να παραμένει απροσδιόριστη.

Από την αρχή της περιόδου 2026, έως τις 19 Αυγούστου, έχουν καταγραφεί συνολικά 157 εγχώρια κρούσματα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα. Από αυτά, τα 116 κρούσματα παρουσίασαν εκδηλώσεις από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα (ΚΝΣ), όπως εγκεφαλίτιδα, μηνιγγίτιδα ή/και οξεία χαλαρή παράλυση, ενώ 41 κρούσματα είχαν ήπιες εκδηλώσεις ή δεν είχαν εκδηλώσεις από το ΚΝΣ.

Συνολικά, έχουν καταγραφεί 13 θάνατοι σε ασθενείς με λοίμωξη από τον ιό και εκδηλώσεις από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα. Οι θανόντες ήταν ηλικίας άνω των 65 ετών, με διάμεση ηλικία τα 82 έτη και εύρος από 66 έως 91 έτη.

Γεωγραφική κατανομή των περιστατικών

Ιδιαίτερα αυξημένη δραστηριότητα καταγράφεται στην Ανατολική Αττική, με το Μαρκόπουλο Μεσογαίας και τα Σπάτα – Αρτέμιδα να συγκαταλέγονται μεταξύ των περιοχών με τον μεγαλύτερο αριθμό περιστατικών. Η λοίμωξη είναι παρούσα στις περισσότερες περιφέρειες της χώρας.

Κρούσματα καταγράφονται επίσης στον Βόρειο Τομέα Αθηνών. Στη Δυτική Αττική και στον Δυτικό Τομέα Αθηνών έχουν καταγραφεί τέσσερα κρούσματα: ένα στη Φυλή, ένα στους Αγίους Αναργύρους – Καματερό, ένα στην Πετρούπολη και ένα στο Χαϊδάρι.

Με πληροφορίες από: Enikos, Topontiki