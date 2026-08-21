Πάτρα: Στο νοσοκομείο 5χρονο αγόρι που καταπλακώθηκε από μηχάνημα με λούτρινα

Ένα πεντάχρονο αγόρι νοσηλεύεται στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων της Πάτρας, έπειτα από ένα ατυχές περιστατικό που συνέβη το βράδυ της Πέμπτης στην πλατεία Υψηλών Αλωνίων στο Αίγιο. Το παιδί τραυματίστηκε όταν ένα μηχάνημα που διαθέτει λούτρινα το καταπλάκωσε, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί άμεσα για ιατρική περίθαλψη.

Το περιστατικό στο Αίγιο

Το ατύχημα έλαβε χώρα το βράδυ της Πέμπτης σε κεντρικό σημείο του Αιγίου, συγκεκριμένα στην πλατεία Υψηλών Αλωνίων. Εκεί, ένα αγόρι μόλις πέντε ετών βρέθηκε αντιμέτωπο με ένα απρόσμενο περιστατικό, το οποίο οδήγησε στον τραυματισμό του.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, το 5χρονο παιδί καταπλακώθηκε από ένα μηχάνημα με κερματοδέκτη, το οποίο προσφέρει λούτρινα ζωάκια. Η κατάρρευση ή ανατροπή του μηχανήματος είχε ως συνέπεια τον ελαφρύ τραυματισμό του μικρού αγοριού.

Η διακομιδή και η νοσηλεία

Αμέσως μετά τον τραυματισμό του, το 5χρονο αγόρι διακομίστηκε εσπευσμένα στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων, το οποίο βρίσκεται στην Πάτρα. Εκεί, οι γιατροί ανέλαβαν την περίθαλψή του, παρέχοντας την απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

Παρά την αρχική ανησυχία που προκλήθηκε από το περιστατικό, ο τραυματισμός του παιδιού χαρακτηρίζεται ως ελαφρύς. Το αγόρι παραμένει νοσηλευόμενο στο Καραμανδάνειο, όπου βρίσκεται υπό παρακολούθηση από το ιατρικό προσωπικό, προκειμένου να διασφαλιστεί η πλήρης ανάρρωσή του.

Το μηχάνημα των λούτρινων

Το μηχάνημα που ενεπλάκη στο ατύχημα είναι ένας κερματοδέκτης που διαθέτει λούτρινα ζωάκια. Πρόκειται για έναν τύπο παιχνιδιού που συχνά συναντάται σε δημόσιους χώρους, προσφέροντας τη δυνατότητα στους χρήστες να κερδίσουν λούτρινα αντικείμενα.

Το συγκεκριμένο μηχάνημα, για άγνωστους λόγους, καταπλάκωσε το 5χρονο αγόρι, προκαλώντας τον τραυματισμό του. Η φύση του μηχανήματος, το οποίο περιέχει πολλά λούτρινα αρκουδάκια και άλλα παιχνίδια, συνετέλεσε στο να προκληθεί το ατύχημα.

Η σύλληψη και η έρευνα των αρχών

Στον απόηχο του περιστατικού, οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του υπεύθυνου για το παιχνίδι. Η σύλληψη έγινε στο πλαίσιο της διερεύνησης των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε ο τραυματισμός του ανήλικου παιδιού.

Οι αρμόδιες αρχές έχουν ξεκινήσει ενδελεχή έρευνα για να διακριβώσουν τις ακριβείς συνθήκες που οδήγησαν στο ατύχημα. Στόχος είναι να αποσαφηνιστούν όλα τα δεδομένα σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του μηχανήματος και τους παράγοντες που συνέβαλαν στον τραυματισμό του 5χρονου αγοριού.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Reader