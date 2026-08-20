Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Χράντετς Κράλοβε για την πρόκριση στο conference league

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται μπροστά στο τελευταίο βήμα για την εξασφάλιση της πρόκρισης στη League Phase του Conference League, υποδεχόμενος την Πέμπτη, 20 Αυγούστου 2026, τη Χράντετς Κράλοβε. Η αναμέτρηση, που θα διεξαχθεί στο ΟΑΚΑ με ώρα έναρξης 21:30, είναι κομβικής σημασίας για την ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ, η οποία στοχεύει σε μια εμφατική νίκη με σκορ που θα της διασφαλίσει την πρόκριση απέναντι στους Τσέχους. Ο Δανός τεχνικός έχει προχωρήσει σε αλλαγές στον σχηματισμό, επαναφέροντας βασικούς παίκτες και προσαρμόζοντας την ενδεκάδα.

Η κρίσιμη αναμέτρηση και ο αντίπαλος

Ο Παναθηναϊκός εισέρχεται στην αναμέτρηση ως το ξεκάθαρο φαβορί απέναντι στην τσεχική Χράντετς Κράλοβε, με στόχο να ολοκληρώσει επιτυχώς την προσπάθειά του για την πρόκριση στην επόμενη φάση του Conference League. Η αντίπαλη ομάδα έχει δείξει μαχητικό πνεύμα, καθώς είχε δυσκολέψει αρκετά την ισχυρή Μπεσίκτας στην προηγούμενη φάση της διοργάνωσης, γεγονός που υπογραμμίζει την ανάγκη για προσοχή από πλευράς του «τριφυλλιού».

Η σημαντική αυτή αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για το βράδυ της Πέμπτης, 20 Αυγούστου 2026, με την σέντρα να έχει οριστεί για τις 21:30. Το γήπεδο που θα φιλοξενήσει τον αγώνα είναι το Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας (ΟΑΚΑ), ενώ η τηλεοπτική μετάδοση θα γίνει από τον ΣΚΑΪ. Παράλληλα, οι φίλαθλοι θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν ζωντανά την εξέλιξη του αγώνα και μέσα από το NewsIt.gr.

Αλλαγές στον σχηματισμό και την ενδεκάδα

Ο Δανός προπονητής του Παναθηναϊκού, Τζέικομπ Νίστρουπ, έχει αποφασίσει να επιστρέψει στον σχηματισμό 4-2-3-1 για τον αγώνα με τη Χράντετς Κράλοβε, μια τακτική διαφοροποίηση σε σχέση με την προηγούμενη αναμέτρηση κόντρα στην ΤΣΣΚΑ 1948. Η επιστροφή του Τριαντάφυλλου Τσάπρα, ο οποίος εξέτισε την ποινή του και είναι πλέον διαθέσιμος, επιτρέπει στον τεχνικό να τον επαναφέρει στο δεξί άκρο της άμυνας, ενισχύοντας την αμυντική γραμμή.

Στον χώρο του κέντρου, ο Νίστρουπ εξετάζει το ενδεχόμενο να αλλάξει τον παρτενέρ του Ετιέν Καμαρά στον άξονα. Ο Άνταμ Τσέριν είναι πολύ πιθανό να ξεκινήσει ως βασικός, λαμβάνοντας φανέλα στην αρχική ενδεκάδα, κάτι που ενδεχομένως να προσδώσει νέα δυναμική στη μεσαία γραμμή της ομάδας.

Οι επιθετικές και αμυντικές επιλογές

Όσον αφορά την επιθετική γραμμή, ο Σίριλ Ντέσερς θεωρείται το φαβορί για να αγωνιστεί στην κορυφή της επίθεσης, αν και ο Ανδρέας Τετέι διεκδικεί επίσης τη θέση. Στα πλάγια, ο Λιβάι Γκαρσία θα ξεκινήσει για άλλη μια φορά από το δεξί «φτερό» της επίθεσης, ενώ ο Σαντίνο Αντίνο αναμένεται να καλύψει το αριστερό «φτερό», δημιουργώντας ένα ευέλικτο επιθετικό δίδυμο στα άκρα.

Πίσω από τον επιθετικό, στη θέση «10», αναμένεται να τοποθετηθεί ο Αντριάνο Γιάγκουσιτς, αναλαμβάνοντας τον ρόλο του οργανωτή του παιχνιδιού. Η αμυντική τετράδα μπροστά από τον τερματοφύλακα Ινιάκι Πένια θα συμπληρωθεί από τους Ρικ φαν Ντρόνγκελεν, Στέφαν ντε Φράι και Γιώργο Κυριακόπουλο, σχηματίζοντας μια σταθερή αμυντική γραμμή.

Αλλαγές στην ευρωπαϊκή λίστα και η αποστολή της ομάδας

Ο Δανός τεχνικός προχώρησε σε μια σημαντική αλλαγή της τελευταίας στιγμής στην ευρωπαϊκή λίστα του Παναθηναϊκού. Συγκεκριμένα, συμπεριέλαβε τον Έρικ Πάλμερ-Μπράουν, ο οποίος επιστρέφει στην αγωνιστική δράση μετά από έναν τραυματισμό που τον είχε κρατήσει εκτός γηπέδων για περίπου τρεις μήνες. Η επανένταξή του προσθέτει μια επιπλέον επιλογή στην άμυνα της ομάδας.

Αντίθετα, για καθαρά τακτικούς λόγους, ο Ανάς Ζαρουρί έμεινε εκτός από τη συγκεκριμένη σειρά αγώνων του Conference League. Η πλήρης αποστολή του Παναθηναϊκού για την αναμέτρηση με τη Χράντετς Κράλοβε αποτελείται από τους εξής ποδοσφαιριστές: Τσάβες, Κότσαρης, Κάτρης, Τσιριβέγια, Τουμπά, Πάλμερ-Μπράουν, Ραστόντερ, Κοντούρης, Ταμπόρδα, Πελίστρι, Μπινιάρης.

Η διαιτητική ομάδα της αναμέτρησης

Την κρίσιμη αναμέτρηση μεταξύ Παναθηναϊκού και Χράντετς Κράλοβε θα διευθύνει ο Γάλλος διαιτητής Ζερόμ Μπρισάρ. Τον Γάλλο ρέφερι θα πλαισιώσουν ως βοηθοί οι συμπατριώτες του, Αλεξί Οζέ και Ορελιέν Μπερτομιέ, οι οποίοι θα βρίσκονται στις γραμμές. Ο ρόλος του τέταρτου διαιτητή έχει ανατεθεί στον Ερικ Βατεγιέ, επίσης από τη Γαλλία.

Για την υποστήριξη του αγώνα μέσω του συστήματος VAR, υπεύθυνος θα είναι ο Ζερεμί Πινιάρ από τη Γαλλία, ενώ τον ρόλο του AVAR (βοηθού διαιτητή VAR) θα αναλάβει ο Χαμίντ Γκεναουί, επίσης Γάλλος. Η παρουσία μιας πλήρως γαλλικής διαιτητικής ομάδας υπογραμμίζει τη διεθνή φύση της διοργάνωσης.

Πηγή: newsit.gr