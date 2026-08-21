Ο ΕΟΔΥ προειδοποιεί για έντονη κυκλοφορία του ιού του Δυτικού Νείλου – Αναμένεται αύξηση κρουσμάτων

Ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) προειδοποιεί για την ιδιαίτερα έντονη κυκλοφορία του ιού του Δυτικού Νείλου σε συγκεκριμένες περιοχές της Ελλάδας, κατά την τρέχουσα περίοδο μετάδοσης του 2026. Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα κατά των κουνουπιών, που εορτάστηκε στις 20 Αυγούστου 2026, ο οργανισμός συστήνει την άμεση και συνεπή λήψη μέτρων προφύλαξης από τα κουνούπια. Ο αριθμός των κρουσμάτων που έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής έχει ξεπεράσει σημαντικά τους αντίστοιχους αριθμούς προηγούμενων ετών για την ίδια χρονική περίοδο, γεγονός που υποδηλώνει μια αυξημένη δραστηριότητα του ιού.

Αυξημένη δραστηριότητα σε πέντε περιφέρειες

Η λοίμωξη από τον ιό του Δυτικού Νείλου έχει ήδη καταγραφεί σε ανθρώπους σε πέντε διαφορετικές περιφέρειες της χώρας. Συγκεκριμένα, κρούσματα έχουν εντοπιστεί στις Περιφέρειες Αττικής, Θεσσαλίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου και Στερεάς Ελλάδας. Αυτή η γεωγραφική κατανομή υπογραμμίζει την ευρεία εξάπλωση του ιού.

Ιδιαίτερα ανησυχητική είναι η κατάσταση στην Περιφέρεια Αττικής, όπου ο αριθμός των κρουσμάτων που έχουν καταγραφεί κατά την τρέχουσα περίοδο μετάδοσης παρουσιάζει πολύ μεγάλη αύξηση. Η αύξηση αυτή είναι ιδιαίτερα αισθητή σε σύγκριση με τα αντίστοιχα στοιχεία προηγούμενων ετών, γεγονός που καθιστά την Αττική μια περιοχή υψηλής επιτήρησης και ανάγκης για εντατικά μέτρα προστασίας.

Αναμενόμενη κορύφωση και περαιτέρω αύξηση κρουσμάτων

Βάσει των ιστορικών δεδομένων, ο ΕΟΔΥ επισημαίνει ότι η κορύφωση του αριθμού των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου παρατηρείται συνήθως κατά το διάστημα από τα μέσα Αυγούστου έως τις αρχές Σεπτεμβρίου κάθε έτους. Αυτή η εποχική τάση οδηγεί στην πρόβλεψη ότι τις ερχόμενες εβδομάδες αναμένεται ακόμη μεγαλύτερη αύξηση στον αριθμό των καταγεγραμμένων κρουσμάτων σε όλη την επικράτεια.

Αυτή η αναμενόμενη εξέλιξη καθιστά επιτακτική την ανάγκη για συνεχή και αδιάλειπτη εφαρμογή μέτρων προστασίας από τα κουνούπια. Ο οργανισμός τονίζει τη σημασία της ατομικής προφύλαξης, η οποία πρέπει να εφαρμόζεται με συνέπεια καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου κυκλοφορίας των κουνουπιών, προκειμένου να περιοριστεί η μετάδοση του ιού.

Ειδικές συστάσεις για ευάλωτες ομάδες

Ο ΕΟΔΥ υπογραμμίζει εκ νέου την ανάγκη για προστασία από τα κουνούπια με ιδιαίτερη συνέπεια από το σύνολο του πληθυσμού. Ωστόσο, δίνει έμφαση στην προστασία συγκεκριμένων ομάδων, οι οποίες θεωρούνται πιο ευάλωτες σε σοβαρή νόσηση.

Συγκεκριμένα, άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, καθώς και άτομα που παρουσιάζουν ανοσοκαταστολή ή πάσχουν από χρόνια υποκείμενα νοσήματα, διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο να αρρωστήσουν σοβαρά εάν μολυνθούν από τον ιό. Για τον λόγο αυτό, ο ΕΟΔΥ συστήνει σε αυτές τις ευάλωτες ομάδες να λαμβάνουν μέτρα προφύλαξης από τα κουνούπια με απόλυτη συνέπεια, ενισχύοντας την ατομική τους προστασία.

Εβδομαδιαία ενημέρωση και αδυναμία πρόβλεψης

Για την ενημέρωση του κοινού και των αρμόδιων φορέων, ο ΕΟΔΥ εκδίδει εβδομαδιαίες εκθέσεις επιτήρησης, οι οποίες δημοσιεύονται κάθε Τετάρτη. Στις εκθέσεις αυτές καταγράφονται αναλυτικά οι δήμοι όπου έχουν ήδη καταγραφεί κρούσματα σε ανθρώπους κατά την τρέχουσα περίοδο μετάδοσης, παρέχοντας σαφή ένδειξη της κυκλοφορίας του ιού σε κουνούπια στις συγκεκριμένες περιοχές.

Παρά την τακτική ενημέρωση, ο οργανισμός επισημαίνει ότι δεν είναι εφικτή η ασφαλής πρόβλεψη των περιοχών στις οποίες θα κυκλοφορήσει ο ιός τις ερχόμενες εβδομάδες. Ως εκ τούτου, ο ΕΟΔΥ συστήνει τη λήψη ατομικών μέτρων προστασίας από τα κουνούπια σε ολόκληρη την επικράτεια της χώρας, καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου κυκλοφορίας των κουνουπιών, ανεξαρτήτως της γεωγραφικής θέσης.

Με πληροφορίες από: Newsbeast, Topontiki