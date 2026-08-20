Μεγάλη επιχείρηση στο Ηράκλειο: Κατασχέθηκαν χίλια λίτρα παράνομου αλκοόλ και φιάλες «αερίου γέλιου»

Μία εκτεταμένη αστυνομική επιχείρηση διεξήχθη το πρωί της Τρίτης στο Ηράκλειο, οδηγώντας στην αποκάλυψη ενός δικτύου παράνομης διακίνησης αλκοολούχων ποτών και υποξειδίου του αζώτου, γνωστού ως «αέριο γέλιου». Οι αρχές εντόπισαν σε αποθηκευτικό χώρο επιχείρησης μεγάλες ποσότητες «μη κανονικών» αλκοολούχων ποτών, καθώς και δεκάδες μεταλλικές φιάλες με το εν λόγω αέριο. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, συνελήφθη ένας 53χρονος άνδρας, ιδιοκτήτης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στην περιοχή.

Οι συλλήψεις και η δικογραφία

Ο 53χρονος, ο οποίος είναι ιδιοκτήτης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος σε περιοχή του Ηρακλείου, κατηγορείται από την αστυνομία για παράνομη κατοχή και διάθεση αλκοολούχων ποτών. Η δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνει επίσης έναν 46χρονο άνδρα, ο οποίος φέρεται να είναι διαχειριστής και εκπρόσωπος ποτοποιίας με έδρα την Αττική. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης, με την ενεργό συμμετοχή στελεχών της Μονάδας Ειδικών Οικονομικών Ελέγχων Αττικής.

Από την διερεύνηση των στοιχείων προέκυψε ότι στον αποθηκευτικό χώρο φυλάσσονταν ποσότητες αλκοολούχων ποτών που, σύμφωνα με τις αρχές, προορίζονταν για εμπορία και περαιτέρω διάθεση. Παράλληλα, εντοπίστηκαν και φιάλες με υποξείδιο του αζώτου, για τις οποίες επίσης δεν υπήρχε νόμιμη άδεια διακίνησης.

Εκτεταμένες κατασχέσεις αλκοολούχων ποτών

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στην κατάσχεση συνολικά 284 συσκευασιών, οι οποίες περιείχαν 1.003 λίτρα αλκοολούχου υγρού. Μεταξύ των κατασχεθέντων βρέθηκαν 98 πλαστικές φιάλες των 5 λίτρων η καθεμία, που περιείχαν άγνωστο αλκοολούχο υγρό και δεν έφεραν την προβλεπόμενη επισήμανση. Επιπλέον, κατασχέθηκαν δεκάδες άλλες φιάλες διαφόρων χωρητικοτήτων, στις οποίες αναγράφονταν αλκοολικοί βαθμοί 38% και 40%.

Σε 126 από τις συσκευασίες αυτές είχαν τοποθετηθεί ετικέτες συγκεκριμένης ποτοποιίας, η οποία έχει την έδρα της στην Αττική. Ο 46χρονος που περιλαμβάνεται στη δικογραφία είναι ο διαχειριστής και εκπρόσωπος αυτής της ποτοποιίας. Κατά τον έλεγχο, δεν προσκομίστηκαν φορολογικά παραστατικά που να νομιμοποιούν την κατοχή των ποσοτήτων, ενώ δεν προέκυψε η νόμιμη αγορά τους και η προηγούμενη καταβολή των αναλογούντων δασμών και φόρων, σύμφωνα με την αστυνομία.

Ο εντοπισμός του «αερίου γέλιου»

Στον ίδιο αποθηκευτικό χώρο, οι αρχές βρήκαν και κατάσχεσαν 129 μεταλλικές φιάλες με υποξείδιο του αζώτου, το οποίο είναι ευρέως γνωστό ως «αέριο γέλιου». Το συγκεκριμένο αέριο διατίθεται παράνομα, κυρίως στα μπαρ των τουριστικών περιοχών. Ειδικότερα, εντοπίστηκαν 67 φιάλες των 2.000 γραμμαρίων, 48 φιάλες των 580 γραμμαρίων, καθώς και 14 βιομηχανικές φιάλες, η χωρητικότητα των οποίων υπολογίζεται σε περίπου 50 λίτρα η καθεμία.

Εξοπλισμός διακίνησης και εκτιμήσεις

Παράλληλα με τις φιάλες του υποξειδίου του αζώτου, κατασχέθηκαν και 115 βαλβίδες εξαέρωσης. Αυτές οι βαλβίδες προορίζονταν για την προσαρμογή στις φιάλες, διευκολύνοντας τη χρήση του αερίου. Επίσης, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 300 μπαλόνια, τα οποία, σύμφωνα με την αστυνομία, χρησιμοποιούνται για τη διακίνηση και διάθεση του συγκεκριμένου αερίου στο κοινό, κυρίως για ψυχαγωγικούς σκοπούς.

Η συνολική ποσότητα του κατασχεθέντος αερίου ήταν τέτοια ώστε, βάσει της αξιολόγησης της Αστυνομίας, θα μπορούσαν να παραχθούν περίπου 30.000 μπαλόνια με υποξείδιο του αζώτου, τα οποία θα προορίζονταν για περαιτέρω διάθεση στην αγορά.

Επέκταση της έρευνας στην Αττική

Η έρευνα των αρχών δεν περιορίστηκε μόνο στο Ηράκλειο. Στο πλαίσιο της περαιτέρω διερεύνησης της υπόθεσης, πραγματοποιήθηκε έρευνα και στους χώρους της ποτοποιίας στην Αττική. Η επιχείρηση αυτή στην Αττική διεξήχθη επίσης με τη συμμετοχή αστυνομικών δυνάμεων, ενισχύοντας την προσπάθεια για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και την αποκάλυψη τυχόν περαιτέρω παρανομιών.

Πηγή: typosthes.gr