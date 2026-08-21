Σφοδρές αντιδράσεις προκαλούν οι αποκαλύψεις σχετικά με τις συνθήκες διαμονής των πυροσβεστών που επιχείρησαν στο νησί της Σκύρου. Οι τοπικές αρχές δέχονται σκληρή κριτική, καθώς οι χώροι φιλοξενίας φέρεται να μην πληρούσαν ούτε τους βασικούς κανόνες υγιεινής και αξιοπρεπούς διανυκτέρευσης για τους άνδρες που έδωσαν μάχη με τις φλόγες.

Απαράδεκτες συνθήκες μετά την εξαντλητική μάχη

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις που κατέφθασαν στη Σκύρο για την κατάσβεση της μεγάλης πυρκαγιάς βρέθηκαν αντιμέτωπες με εικόνες απόλυτης απαξίωσης. Αφού έδωσαν μια εξαντλητική μάχη που διήρκεσε 24 ώρες μέσα στα μέτωπα της φωτιάς, οι μάχιμοι πυροσβέστες μεταφέρθηκαν σε έναν χώρο φιλοξενίας ο οποίος δεν πληρούσε τις στοιχειώδεις προϋποθέσεις.

Την απαράδεκτη αυτή εικόνα έφερε στη δημοσιότητα ο πυροσβέστης Αποστόλης Πυργιώτης, ο οποίος ανάρτησε φωτογραφικό υλικό που αποτυπώνει την πραγματικότητα που βίωσαν οι συνάδελφοί του. Οι καταγγελίες του προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις και συζητήσεις για την αντιμετώπιση των ανθρώπων που διακινδυνεύουν τη ζωή τους.

Ελλείψεις σε υγιεινή και ανάπαυση

Σύμφωνα με τις καταγγελίες, οι περίπου 100 άνδρες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας υποχρεώθηκαν να μοιράζονται μόλις δύο τουαλέτες. Επιπλέον, υπήρχε διαθέσιμη μόνο μία ντουζιέρα, η οποία λειτουργούσε με παγωμένο νερό και ήταν χαλασμένη, ενώ οι υπόλοιπες υδραυλικές εγκαταστάσεις ήταν εκτός λειτουργίας. Αυτό στέρησε από το προσωπικό τη δυνατότητα να πλυθεί και να ανακουφιστεί από την αποπνικτική κάπνα μετά την πολύωρη επιχείρηση.

Ανάλογα αποκαρδιωτική ήταν και η κατάσταση όσον αφορά τη διανυκτέρευση. Αρχικά, στους πυροσβέστες μοιράστηκαν μόλις 15 λεπτά στρώματα γυμναστικής, πάνω στα οποία κλήθηκαν να κοιμηθούν στο τσιμέντο. Χρειάστηκε να περάσει ένα τριήμερο ώστε να εμφανιστούν 20 φορητά κρεβάτια, αριθμός που κρίθηκε παντελώς ανεπαρκής για την κάλυψη των αναγκών της δύναμης των περίπου 100 ατόμων.

Η κριτική του πυροσβέστη Αποστόλη Πυργιώτη

Ο κ. Πυργιώτης άσκησε οξεία κριτική στη δημοτική αρχή, τονίζοντας ότι παρά τις οχλήσεις που έγιναν από την πρώτη ημέρα, κανένα συνεργείο δεν στάλθηκε για την αποκατάσταση των ζημιών στις βρύσες και τα ντους. Ο ίδιος περιέγραψε την κατάσταση με τα εξής λόγια: «Αυτή την αντιμετώπιση είχαν και έχουν οι περίπου 100 Πυροσβέστες από τον δήμο Σκύρου! Ένα ντουζ και αυτό χαλασμένο με κρύο και μόνο νερό και δύο τουαλέτες! Ο ύπνος; Σε στρώματα γυμναστηρίου τα οποία φυσικά δεν ήταν πάνω από 15. Την τρίτη ημέρα ήρθαν και 20 ράντζα! 24 ώρες στο μέτωπο και μετά εκεί! Μετά πάλι στο μέτωπο!»

Ο πυροσβέστης εξέφρασε την απογοήτευσή του για την απουσία ανταπόκρισης από τον δήμο, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Έστω έναν υδραυλικό δήμαρχε δεν είχες για φτιάξει τα άλλα 3 ντουζ και να βάλει ζεστό νερό;»

Η στήριξη της τοπικής κοινωνίας

Στον αντίποδα της ανεπάρκειας που καταγγέλθηκε, η τοπική κοινωνία της Σκύρου στάθηκε αμέσως στο πλευρό των δυνάμεων πυρόσβεσης. Κάτοικοι και επαγγελματίες του νησιού κινητοποιήθηκαν άμεσα, προσφέροντας φαγητό, εμφιαλωμένα νερά και κάθε δυνατή βοήθεια στους πυροσβέστες.

Ο κ. Πυργιώτης, παρά την κριτική του προς τη δημοτική αρχή, θέλησε να τονίσει την ευγνωμοσύνη του προς τους κατοίκους. «Δεν ήθελα να σχολιάσω τίποτα γιατί ο κόσμος τής Σκύρου οι απλοί πολίτες και όλος ο χώρος των επαγγελματιών έδωσαν τα πάντα για εμάς τούς Πυροσβέστες αλλά μετά από τηλέφωνα που πήραμε από την πρώτη ημέρα δεν ανταποκρίθηκε κανένας από τον δήμο! Με όλα αυτά που γράφω θα ήθελα για μία ακόμα φορά να πω πώς οι κάτοικοι τής Σκύρου έκαναν τα πάντα για εμάς και τούς ευχαριστούμε!», δήλωσε ο ίδιος, υπογραμμίζοντας την αλληλεγγύη που επέδειξαν οι πολίτες.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Reader