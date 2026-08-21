Νέο σκάνδαλο με ευρωπαϊκές επιδοτήσεις: «Φανταστικά» ζώα στην Ελλάδα

Ένα νέο, τεράστιο σκάνδαλο γύρω από τις αγροτικές επιδοτήσεις στην Ελλάδα έρχεται στο φως της δημοσιότητας, σύμφωνα με μια αποκαλυπτική ανάλυση του Politico. Τα στοιχεία υποδηλώνουν ότι Έλληνες κτηνοτρόφοι φέρονται να έχουν εισπράξει ευρωπαϊκά κονδύλια για δεκάδες χιλιάδες «φανταστικά» ζώα εντός του 2024. Η υπόθεση αυτή, που αφορά τον πολλαπλασιασμό του «ζωικού κεφαλαίου» σε δηλώσεις επιδοτήσεων, βρίσκεται ήδη στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO).

Οι αποκαλύψεις του Politico και το χάσμα των στοιχείων

Η ανάλυση του Politico, βασισμένη σε κυβερνητικά δεδομένα, αποκαλύπτει σημαντικές αποκλίσεις. Η διασταύρωση των επίσημων καταγραφών της ΕΛΣΤΑΤ με τα δεδομένα των επιδοτήσεων φανερώνει ένα αγεφύρωτο χάσμα: την ώρα που το εθνικό ζωικό κεφάλαιο συρρικνώνεται, οι επιδοτούμενες αγελάδες και τα αιγοπρόβατα φαινομενικά πολλαπλασιάζονται.

Η διαπίστωση αυτή δημιουργεί σοβαρά ερωτήματα, καθώς Έλληνες κτηνοτρόφοι διεκδίκησαν και έλαβαν κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση για δεκάδες χιλιάδες περισσότερα ζώα το 2024, σε σχέση με όσα μπορούν να δικαιολογήσουν τα επίσημα κρατικά αρχεία. Η έρευνα υπογραμμίζει τις σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ της συρρίκνωσης του εθνικού κοπαδιού βοοειδών, όπως καταγράφεται από την ΕΛΣΤΑΤ, και των επιδοτήσεων που δηλώνονται στο ελληνικό υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

Το σκάνδαλο των παράνομων ευρωπαϊκών επιδοτήσεων έχει ήδη προσελκύσει την προσοχή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO). Η έρευνα που διεξάγεται αγγίζει ένα ευρύ φάσμα εμπλεκομένων, συμπεριλαμβανομένων στελεχών του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ), κτηνιάτρων, αλλά και πολιτικών προσώπων.

Η εμπλοκή της EPPO υποδηλώνει τη σοβαρότητα της κατάστασης και την έκταση του προβλήματος, καθώς οι αναντιστοιχίες στα δεδομένα είναι τέτοιες που εγείρουν υποψίες για συστηματική εκμετάλλευση των ευρωπαϊκών κονδυλίων.

Τα στοιχεία για τις επιδοτούμενες αγελάδες

Για το έτος 2024, τα στοιχεία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης δείχνουν ότι οι ελληνικές αρχές κατέβαλαν ευρωπαϊκές επιδοτήσεις για περίπου 260.000 γαλακτοπαραγωγικές αγελάδες. Αυτοί οι αριθμοί επικαλέστηκαν από ελληνική ειδησεογραφική ιστοσελίδα και επιβεβαιώθηκαν από το Politico μέσω του υπουργείου.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι μια γαλακτοπαραγωγική αγελάδα παράγει γενικά ένα μοσχάρι τον χρόνο, τα ζώα αυτά θα έπρεπε να έχουν προσθέσει σχεδόν τον ίδιο αριθμό μόσχων στο εθνικό κοπάδι. Τα ίδια στοιχεία αναφέρουν επίσης ότι το 2024 σφάχτηκαν για κρέας περίπου 70.000 βοοειδή, τα οποία επίσης δικαιούνται επιδότηση.

Η κυβερνητική αντίδραση και οι δεσμεύσεις

Τα πρόσφατα αγροτικά σκάνδαλα έχουν ωθήσει την κυβέρνηση να υποσχεθεί σαρωτικές αλλαγές και αυστηρότερους ελέγχους στον αγροτικό τομέα. Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Μαργαρίτης Σχοινάς, σε συνέντευξη Τύπου τον Ιούνιο, δήλωσε ότι «η ελληνική κτηνοτροφία γυρίζει σελίδα».

Ο υπουργός τόνισε ότι η κτηνοτροφία «εκπληρώνει τις δεσμεύσεις της προς την ΕΕ και εισέρχεται σε μια νέα εποχή στον αγροτικό τομέα, μια εποχή που διέπεται από κανόνες, διαφάνεια και αξιοπιστία». Ωστόσο, οι αναντιστοιχίες στα δεδομένα υποδηλώνουν ότι υπάρχει ακόμη πολύς δρόμος μέχρι η κυβέρνηση να αποκτήσει επαρκείς πληροφορίες για να ελέγξει πλήρως το ζήτημα.

Ελλείψεις στα επίσημα αρχεία

Η Ελλάδα δεν δημοσιεύει συγκεντρωτικά στοιχεία για τα βοοειδή που θανατώνονται λόγω ηλικίας, μειωμένης παραγωγικότητας ή ασθενειών. Αυτή η έλλειψη δεδομένων καθιστά δυσκολότερο τον πλήρη έλεγχο του ζωικού κεφαλαίου και την επαλήθευση των δηλώσεων.

Τρεις Έλληνες εκτροφείς βοοειδών, μιλώντας στο Politico, ανέφεραν ότι αυτές οι απομακρύνσεις ανέρχονται περίπου στο 20% του κοπαδιού ετησίως. Η απουσία επίσημων και λεπτομερών καταγραφών για αυτές τις περιπτώσεις συμβάλλει στην πολυπλοκότητα της κατάστασης και στην αδυναμία πλήρους διασταύρωσης των στοιχείων.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis