Η ομίχλη στις Κυκλάδες: Ο Θοδωρής Κολυδάς διευκρινίζει το φαινόμενο

Ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς προχώρησε σε διευκρινίσεις σχετικά με την πυκνή ομίχλη που απλώθηκε πάνω από αρκετά νησιά των Κυκλάδων, με επίκεντρο την Κίμωλο. Ο κ. Κολυδάς τόνισε ότι το φαινόμενο δεν αποτελεί «sea smoke», όπως αρχικά είχε αναφερθεί σε διάφορες δημοσιεύσεις. Αντιθέτως, πρόκειται για ομίχλη θαλάσσιας μεταφοράς, η οποία σχηματίστηκε κάτω από συγκεκριμένες μετεωρολογικές συνθήκες.

Οι εικόνες της ομίχλης στην Κίμωλο και τις Κυκλάδες

Η πυκνή ομίχλη που σκέπασε την Κίμωλο και άλλα νησιά των Κυκλάδων προκάλεσε απόκοσμες εικόνες, οι οποίες έκαναν τον γύρο του διαδικτύου. Το φαινόμενο αυτό προσέλκυσε το ενδιαφέρον, οδηγώντας σε διάφορες ερμηνείες σχετικά με τη φύση του. Ο Θοδωρής Κολυδάς έδωσε τις απαραίτητες διευκρινίσεις για να αποσαφηνίσει τους μηχανισμούς πίσω από την εμφάνιση αυτής της θαλάσσιας ομίχλης.

Η διάκριση από το φαινόμενο «sea smoke»

Ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς υπογράμμισε ότι η ομίχλη που παρατηρήθηκε δεν είναι το φαινόμενο «sea smoke». Διευκρίνισε ότι το «sea smoke» απαιτεί ψυχρό αέρα ο οποίος περνά πάνω από αισθητά θερμότερη θάλασσα. Αυτή η συνθήκη δεν ίσχυε στην περίπτωση των Κυκλάδων, όπου οι μετεωρολογικές παράμετροι ήταν διαφορετικές.

Σύμφωνα με τον κ. Κολυδά, η αναφορά σε «sea smoke» σε αρκετές δημοσιεύσεις δεν ήταν ακριβής. Η διαφοροποίηση αυτή είναι σημαντική για την ορθή κατανόηση των μετεωρολογικών φαινομένων και των συνθηκών που τα προκαλούν στην περιοχή του Αιγαίου.

Ο σχηματισμός της ομίχλης θαλάσσιας μεταφοράς

Στις Κυκλάδες, συνέβη ουσιαστικά το αντίθετο από αυτό που απαιτείται για το «sea smoke». Πολύ υγρός και κατά τόπους θερμότερος αέρας μεταφέρθηκε πάνω από μια σχετικά δροσερή θάλασσα, με θερμοκρασίες που κυμαίνονταν μεταξύ 23 και 24 βαθμών Κελσίου. Αυτή η μεταφορά θερμού και υγρού αέρα πάνω από ψυχρότερη επιφάνεια είναι καθοριστική για τον σχηματισμό του φαινομένου.

Η μικρή πρόσθετη ψύξη του αέρα, καθώς αυτός κινούνταν πάνω από τη δροσερότερη θάλασσα, ήταν αρκετή για να φτάσει στο σημείο δρόσου. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τον σχηματισμό ομίχλης θαλάσσιας μεταφοράς, γνωστής και ως «advection sea fog». Πρόκειται για έναν χαρακτηριστικό μηχανισμό που οδηγεί στην εμφάνιση πυκνής ομίχλης σε θαλάσσιες περιοχές.

Ένα σπάνιο φαινόμενο για τον Αύγουστο

Σε προηγούμενη ανάρτησή του, ο κ. Κολυδάς είχε αναφερθεί στην ομίχλη που σκέπασε το Αιγαίο στις 19 Αυγούστου 2026, χαρακτηρίζοντάς την ως ένα σχετικά σπάνιο φαινόμενο για την καρδιά του Αυγούστου. Η εμφάνιση θαλάσσιας ομίχλης κατά τη συγκεκριμένη περίοδο του καλοκαιριού δεν είναι συνηθισμένη, καθιστώντας το γεγονός αξιοσημείωτο από μετεωρολογικής άποψης.

Για την ανάλυση των συνθηκών που οδήγησαν στον σχηματισμό αυτής της ομίχλης, αξιοποιήθηκαν δεδομένα θερμοκρασίας επιφάνειας της θάλασσας από το Copernicus Marine. Επιπλέον, χρησιμοποιήθηκαν μετεωρολογικές παρατηρήσεις που συλλέχθηκαν από τα νησιά των Κυκλάδων, παρέχοντας μια ολοκληρωμένη εικόνα των παραμέτρων που συνέβαλαν στο φαινόμενο.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες που επικράτησαν

Οι συνθήκες που οδήγησαν στην εμφάνιση της ομίχλης περιλάμβαναν τη διατήρηση σχετικά δροσερών θαλασσών στις περισσότερες Κυκλάδες, με θερμοκρασίες γύρω στους 23-24°C. Ταυτόχρονα, τα κατώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας ήταν ιδιαίτερα υγρά, δημιουργώντας ένα περιβάλλον ευνοϊκό για τον σχηματισμό ομίχλης.

Σε αρκετές περιοχές, η θερμοκρασία του αέρα βρισκόταν πολύ κοντά στο σημείο δρόσου, γεγονός που αποτελεί ένδειξη μιας σχεδόν κορεσμένης αέριας μάζας. Καθώς ο θερμός και υγρός αέρας κινήθηκε πάνω από την ψυχρότερη θαλάσσια επιφάνεια, ψύχθηκε ελαφρά και έφθασε στον κορεσμό. Αυτό προκάλεσε συμπύκνωση και τον τελικό σχηματισμό της ομίχλης μεταφοράς, σε έναν μηχανισμό που περιγράφεται ως εντυπωσιακό και θυμίζει την παραδοσιακή «ανεδοσά».

Πηγή: newsit.gr