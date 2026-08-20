Η νέα διάταξη της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Οι τομεάρχες και τα χαρτοφυλάκια

Ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία προχώρησε στην κατανομή των αρμοδιοτήτων μεταξύ των βουλευτών της Κοινοβουλευτικής του Ομάδας, καθορίζοντας τη νέα διάταξη των τομεαρχών. Η πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, Ρένα Δούρου, αναλαμβάνει τους κρίσιμους τομείς Εξωτερικών και Εθνικής Άμυνας. Η απόφαση αυτή ελήφθη σήμερα Πέμπτη, μετά από συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.

Η πρόεδρος και οι κεντρικοί ρόλοι

Η Ρένα Δούρου, ως πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, ανέλαβε την ευθύνη των τομέων Εξωτερικών και Εθνικής Άμυνας. Η κατανομή των αρμοδιοτήτων και ο καθορισμός των προσώπων που επωμίζονται κεντρικούς κοινοβουλευτικούς ρόλους διαμορφώθηκαν κατά τη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.

Στο πλαίσιο αυτής της αναδιάρθρωσης, ορίστηκαν και οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι. Ο Χρήστος Γιαννούλης και ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος αναλαμβάνουν αυτή τη θέση, με συγκεκριμένες αρμοδιότητες στις διαρκείς επιτροπές της Βουλής.

Διπλά και τριπλά χαρτοφυλάκια

Λόγω του μικρού αριθμού της κοινοβουλευτικής δύναμης του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, πολλοί βουλευτές αναλαμβάνουν περισσότερα του ενός χαρτοφυλάκια, μια διάταξη που επηρεάζει τη νέα δομή. Συγκεκριμένα, ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος αναλαμβάνει τον Τομέα Εσωτερικών, καθώς και τον Τομέα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Επιπλέον, έχει οριστεί ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, αρμόδιος για τις Διαρκείς επιτροπές Μορφωτικών, Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών.

Διπλό χαρτοφυλάκιο αναλαμβάνει και ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος τοποθετείται στους τομείς Διαφάνειας και Υγείας. Ο Νίκος Παππάς αναλαμβάνει τον Τομέα Οικονομικών και Ανάπτυξης, ενώ παράλληλα επωμίζεται τον Τομέα Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Ο Γιάννης Αμανατίδης τοποθετείται στον Τομέα Παιδείας και Αθλητισμού, διατηρώντας ταυτόχρονα τη θέση του γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.

Τρεις τομείς αναλαμβάνει ο Γιώργος Παπαηλιού: Προστασίας του Πολίτη, Δικαιοσύνης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Αντίστοιχα, ο Χρήστος Γιαννούλης, εκτός από τη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου, αναλαμβάνει τους τομείς Μεταφορών και Υποδομών, καθώς και Ενέργειας και Περιβάλλοντος. Ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, είναι αρμόδιος για τις Διαρκείς επιτροπές Οικονομικών, Κοινωνικών, Παραγωγής και Εμπορίου.

Νέες αρμοδιότητες σε κρίσιμους τομείς

Στον τομέα του Πολιτισμού και παράλληλα στον Τομέα Μετανάστευσης και Ασύλου τοποθετείται η Θεοδώρα Ακριώτου. Η Έλενα Ακρίτα αναλαμβάνει τους τομείς Δικαιωμάτων και Ισότητας, Ψηφιακής Πολιτικής και Πρόνοιας και Κοινωνικής Συνοχής, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα κοινωνικών θεμάτων.

Ο Γιάννης Καριπίδης, από την πλευρά του, αναλαμβάνει τον Τομέα Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, καθώς και τον Τομέα Τουρισμού, δύο τομείς με αυξημένη σημασία για τη χώρα. Αυτές οι αναθέσεις αντικατοπτρίζουν την προσπάθεια για κάλυψη όλων των θεματικών ενοτήτων με το διαθέσιμο κοινοβουλευτικό προσωπικό.

Η συνεδρίαση και οι αποφάσεις

Οι αποφάσεις για τη νέα διάταξη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ελήφθησαν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασής της. Εκεί καθορίστηκαν όχι μόνο οι τομείς ευθύνης για κάθε βουλευτή, αλλά και οι κεντρικοί κοινοβουλευτικοί ρόλοι, όπως αυτοί των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων.

Η κατανομή των αρμοδιοτήτων έρχεται λίγες μέρες μετά από εσωτερικές διεργασίες και συζητήσεις εντός του κόμματος, σηματοδοτώντας μια νέα περίοδο για την κοινοβουλευτική του δράση. Οι θέσεις ευθύνης στο εσωτερικό της Κοινοβουλευτικής Ομάδας αποφασίστηκαν παράλληλα με την ανάθεση των τομεαρχών.

Πηγή: Topontiki