Αίγιο: 5χρονος καταπλακώθηκε από μηχάνημα με αρκουδάκια – Συνελήφθη ο υπεύθυνος του παιχνιδιού

Ένα σοβαρό ατύχημα έλαβε χώρα το βράδυ της Τρίτης, στις 18 Αυγούστου, στην κεντρική πλατεία Υψηλών Αλωνίων του Αιγίου. Θύμα του περιστατικού ήταν ένα 5χρονο αγοράκι, το οποίο υπέστη τραυματισμούς όταν καταπλακώθηκε από ένα βαρύ μηχάνημα με κερματοδέκτη, το οποίο χρησιμοποιείται για τη διάθεση λούτρινων αρκουδιών. Το παιδί μεταφέρθηκε άμεσα στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων στην Πάτρα για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Στο πλαίσιο της διερεύνησης των συνθηκών του ατυχήματος, οι αρμόδιες αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του υπευθύνου για τη λειτουργία του παιχνιδιού. Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, με σκοπό να διαλευκανθούν πλήρως τα αίτια που οδήγησαν στην πτώση του μηχανήματος και τον τραυματισμό του ανήλικου.

Το περιστατικό στην πλατεία Υψηλών Αλωνίων

Το ατύχημα συνέβη το βράδυ της Τρίτης, στην πλατεία Υψηλών Αλωνίων στο Αίγιο, μια περιοχή που συγκεντρώνει συχνά κόσμο. Ένα βαρύ μηχάνημα, εξοπλισμένο με κερματοδέκτη και σχεδιασμένο για τη διάθεση λούτρινων αρκουδιών, κατέρρευσε, καταπλακώνοντας ένα 5χρονο αγοράκι που βρισκόταν στην περιοχή.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες το μηχάνημα έπεσε πάνω στο παιδί παραμένουν προς διερεύνηση από τις αρχές. Το περιστατικό προκάλεσε άμεσα την κινητοποίηση των παρευρισκομένων και των αρμόδιων υπηρεσιών, καθώς η ασφάλεια του ανήλικου τέθηκε σε κίνδυνο.

Η μεταφορά στο νοσοκομείο και η κατάσταση της υγείας του παιδιού

Μετά τον τραυματισμό του, το 5χρονο αγόρι μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων, το οποίο βρίσκεται στην Πάτρα. Η άμεση διακομιδή του κρίθηκε απαραίτητη προκειμένου να του παρασχεθεί η κατάλληλη ιατρική φροντίδα και να εκτιμηθεί η σοβαρότητα των τραυμάτων του.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το παιδί υπέστη ευτυχώς μόνο ελαφρά τραύματα. Η κατάσταση της υγείας του, παρά τον αρχικό τραυματισμό, δεν φαίνεται να εμπνέει ανησυχία στους θεράποντες ιατρούς. Η ιατρική παρακολούθηση συνεχίζεται για την πλήρη αποκατάσταση της υγείας του.

Η κινητοποίηση των αρχών και η σύλληψη του υπευθύνου

Αμέσως μετά το συμβάν, οι αρμόδιες αρχές κινητοποιήθηκαν για τη διερεύνηση του ατυχήματος. Στο πλαίσιο αυτής της κινητοποίησης, και σύμφωνα με τις πληροφορίες, συνελήφθη ο υπεύθυνος για τη λειτουργία του συγκεκριμένου παιχνιδιού με τα λούτρινα αρκουδάκια.

Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, με βασικό στόχο να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες που οδήγησαν στην πτώση του βαρέος μηχανήματος και τον τραυματισμό του 5χρονου αγοριού. Οι αρχές εργάζονται για να αποδοθούν, εφόσον προκύψουν, οι σχετικές ευθύνες για το περιστατικό που σημειώθηκε στην πλατεία Υψηλών Αλωνίων του Αιγίου.

Με πληροφορίες από: tromaktiko.gr