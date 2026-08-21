Αντώνης Πανούτσος: Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση με τον ιό του Δυτικού Νείλου

Ο γνωστός αθλητικογράφος Αντώνης Πανούτσος διανύει δύσκολες ώρες, καθώς νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός». Έχει προσβληθεί από τον ιό του Δυτικού Νείλου, με την κατάσταση της υγείας του να χαρακτηρίζεται ως ιδιαίτερα κρίσιμη από τους θεράποντες ιατρούς.

Η κατάσταση της υγείας του αθλητικογράφου

Ο Αντώνης Πανούτσος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», όπου οι γιατροί παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της υγείας του. Η προσβολή του από τον ιό του Δυτικού Νείλου έχει οδηγήσει σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση, προκαλώντας ανησυχία στον κύκλο του και το ευρύ κοινό που τον γνωρίζει από τη μακρά του πορεία στα μέσα ενημέρωσης.

Η νόσηση από τον ιό του Δυτικού Νείλου, όπως είναι γνωστό, μπορεί να προκαλέσει ποικίλα συμπτώματα, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις, όπως αυτή του αθλητικογράφου, η κατάσταση μπορεί να λάβει ιδιαίτερα σοβαρή τροπή.

Η μακρά πορεία του Αντώνη Πανούτσου στα μέσα ενημέρωσης

Ο Αντώνης Πανούτσος γεννήθηκε το 1948 στην Καλλίπολη του Πειραιά, με την καταγωγή του να είναι από την Ύδρα. Κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας, έχει διαγράψει μια σημαντική πορεία σε πολλά και διαφορετικά μέσα ενημέρωσης, αφήνοντας το στίγμα του τόσο στον αθλητικό όσο και στον ευρύτερο δημοσιογραφικό χώρο.

Στο παρελθόν, ο κ. Πανούτσος έχει εργαστεί ως δημοσιογράφος σε γνωστές εφημερίδες όπως το «Φως των Σπορ», ο «Φίλαθλος», το «Βήμα» και η «SPORTDAY». Παράλληλα, είχε ενεργή παρουσία στον χώρο των περιοδικών μοτοσυκλέτας, όπου όχι μόνο εργάστηκε, αλλά και εξέδωσε δύο γνωστά περιοδικά, το «Μοτό» και το «Οζ».

Η τηλεοπτική του παρουσία και η συνεργασία με τον Αντώνη Καρπετόπουλο

Εκτός από την έντυπη δημοσιογραφία, ο Αντώνης Πανούτσος έγινε ιδιαίτερα γνωστός και μέσα από την τηλεοπτική του παρουσία. Ξεχώρισε για τη συνεργασία του με τον Αντώνη Καρπετόπουλο, με τον οποίο παρουσίασαν διάφορες εκπομπές που άφησαν εποχή.

Μία από τις πιο χαρακτηριστικές συνεργασίες τους ήταν τον Μάιο και τον Ιούνιο του 2002, όταν παρουσίαζαν καθημερινά την αθλητική εκπομπή με τίτλο «Tora Tora Tora». Η συγκεκριμένη εκπομπή ήταν αφιερωμένη στο Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου, προσφέροντας καθημερινή ενημέρωση και σχολιασμό στους τηλεθεατές.

Η σύντομη πολιτική του διαδρομή και ο ρόλος στην ΕΡΤ

Ο Αντώνης Πανούτσος είχε επίσης μια σύντομη εμπλοκή με την πολιτική. Στις 13 Νοεμβρίου 2018, ανακοινώθηκε η συμμετοχή του στις βουλευτικές εκλογές του 2019, ως υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία. Διεκδίκησε την εκλογή του στον Δυτικό Τομέα της Β΄ Αθηνών, ωστόσο δεν κατάφερε να εκλεγεί βουλευτής.

Μετά την πολιτική του απόπειρα, τον Νοέμβριο του 2019, ο κ. Πανούτσος ανέλαβε νέα καθήκοντα. Διορίστηκε ειδικός σύμβουλος στην ΕΡΤ, όπου ήταν υπεύθυνος για τον σχεδιασμό προγράμματος της Γενικής Διεύθυνσης Ενημέρωσης, συμβάλλοντας έτσι στον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα.

Πληροφορίες για τον ιό του Δυτικού Νείλου

Ο ιός του Δυτικού Νείλου μεταδίδεται συνήθως μέσω του τσιμπήματος μολυσμένου κουνουπιού. Τα συμπτώματα της νόσου συνήθως αρχίζουν να εμφανίζονται μέσα σε λίγες ημέρες από το τσίμπημα, αν και σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να χρειαστούν έως και δύο εβδομάδες για να εκδηλωθούν.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι πολλοί άνθρωποι που μολύνονται από τον ιό δεν γνωρίζουν ποτέ ότι έχουν προσβληθεί. Αυτό συμβαίνει επειδή το ανοσοποιητικό τους σύστημα καταφέρνει να ελέγξει τον ιό χωρίς να προκληθεί κάποια αισθητή ασθένεια. Οι περισσότεροι ασθενείς με ήπια νόσο του Δυτικού Νείλου αναρρώνουν πλήρως, ωστόσο η κόπωση και η αδυναμία μπορούν να επιμείνουν για εβδομάδες ή ακόμη και για μήνες μετά την αρχική ανάρρωση.

Με πληροφορίες από: newsbomb.gr