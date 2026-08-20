Παιδιά-σταρ της δεκαετίας του 2000 που έφυγαν πρόωρα

Η δεκαετία του 2000 ανέδειξε πολλά παιδιά-σταρ που μεγάλωσαν μπροστά στις κάμερες, πρωταγωνιστώντας σε ταινίες και τηλεοπτικές σειρές που άφησαν το στίγμα τους. Ωστόσο, ορισμένοι από αυτούς τους νεαρούς ηθοποιούς και μουσικούς έφυγαν πρόωρα από τη ζωή, πριν καν συμπληρώσουν τα 40 τους χρόνια. Η πρόσφατη απώλεια της Χέιντεν Πανετιέρ επανέφερε στο προσκήνιο αυτές τις ιστορίες, όπως παρουσιάζονται σε σχετικό δημοσίευμα του People.

Η πρόωρη απώλεια της Χέιντεν Πανετιέρ

Η Χέιντεν Πανετιέρ, μια ηθοποιός που έγινε γνωστή από πολύ μικρή ηλικία, έφυγε από τη ζωή στις 16 Αυγούστου, σε ηλικία μόλις 36 ετών. Ο θάνατός της αποδόθηκε σε ύποπτη υπερβολική δόση. Η καριέρα της ξεκίνησε όταν ήταν μόλις τεσσάρων ετών, υποδυόμενη τη Λίζι Σπάλντινγκ στη σειρά «Guiding Light».

Στη συνέχεια, η Πανετιέρ πρωταγωνίστησε σε γνωστές ταινίες όπως το «Remember the Titans», το «Bring It On» και το «Ice Princess». Παράλληλα, είχε σημαντικές τηλεοπτικές επιτυχίες με τις σειρές «Heroes» και «Nashville». Το 2022, είχε μιλήσει ανοιχτά για τις προσωπικές της μάχες, αναφερόμενη στον εθισμό της στα οπιοειδή και το αλκοόλ, καθώς και στην επιλόχεια κατάθλιψη. Είχε δηλώσει χαρακτηριστικά: «Ήμουν στην κορυφή του κόσμου και τα κατέστρεψα όλα», περιγράφοντας τη μακρά μάχη της με τον εθισμό και προσθέτοντας: «Νόμιζα ότι είχα φτάσει στον πάτο, αλλά μετά άνοιγε μια καταπακτή». Ο πατέρας της, Άλαν, την χαρακτήρισε «μια απίστευτη φωτεινή παρουσία και μια δύναμη της φύσης».

Η καριέρα και το τέλος της Μισέλ Τράχτενμπεργκ

Η Μισέλ Τράχτενμπεργκ, η οποία υπήρξε συμπρωταγωνίστρια της Χέιντεν Πανετιέρ στην ταινία «Ice Princess», ξεκίνησε την τηλεοπτική της πορεία σε ηλικία μόλις οκτώ ετών, στη σειρά «The Adventures of Pete & Pete». Η ηθοποιός βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της στις 26 Φεβρουαρίου 2025 και πέθανε σε ηλικία 39 ετών. Ο ιατροδικαστής της Νέας Υόρκης κατέληξε ότι ο θάνατός της προήλθε από επιπλοκές του σακχαρώδους διαβήτη και χαρακτηρίστηκε φυσικός.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας της, η Μισέλ Τράχτενμπεργκ έγινε γνωστή μέσα από τις συμμετοχές της σε δημοφιλείς σειρές όπως το «All My Children», το «Buffy the Vampire Slayer» και, φυσικά, το «Gossip Girl», όπου υποδύθηκε τον ρόλο της Τζορτζίνα Σπαρκς.

Ο Λι Τόμπσον Γιανγκ και η μάχη με την κατάθλιψη

Ένας ακόμη νεαρός ηθοποιός που έφυγε πρόωρα ήταν ο Λι Τόμπσον Γιανγκ. Έγινε ευρέως γνωστός ως ο πρωταγωνιστής της σειράς του Disney «The Famous Jett Jackson», στην οποία συμμετείχε από το 1998 έως το 2001. Ο Λι Τόμπσον Γιανγκ πέθανε το 2013, σε ηλικία μόλις 29 ετών. Ο ιατροδικαστής διαπίστωσε ότι ο θάνατός του προήλθε από αυτοπυροβολισμό.

Ο ηθοποιός είχε λάβει φαρμακευτική αγωγή για κατάθλιψη, ενώ δεν εντοπίστηκαν παράνομες ουσίες στον οργανισμό του κατά την ιατροδικαστική εξέταση. Πέρα από τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στη σειρά της Disney, ο Λι Τόμπσον Γιανγκ είχε εμφανιστεί και σε άλλες γνωστές παραγωγές, μεταξύ των οποίων τα «Friday Night Lights» και «Rizzoli & Isles».

Οι ιστορίες των παιδιών-σταρ που έφυγαν νωρίς

Οι περιπτώσεις της Χέιντεν Πανετιέρ, της Μισέλ Τράχτενμπεργκ και του Λι Τόμπσον Γιανγκ αποτελούν παραδείγματα νεαρών ταλέντων που βρέθηκαν στο προσκήνιο από την παιδική τους ηλικία. Όλοι τους αναδείχθηκαν σε σταρ κατά τη δεκαετία του 2000, μέσα από ρόλους που τους έκαναν αγαπητούς στο κοινό.

Ωστόσο, η πορεία τους στην υποκριτική συνοδεύτηκε από ένα πρόωρο τέλος, πριν καν συμπληρώσουν την τέταρτη δεκαετία της ζωής τους. Οι ιστορίες τους, όπως αναδεικνύονται και σε δημοσίευμα του People, υπενθυμίζουν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν ορισμένοι από τους διάσημους που έρχονται στην επιφάνεια σε πολύ μικρή ηλικία.

Πηγή: newsbeast.gr