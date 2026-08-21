Η αποκρουστική εικόνα διαμερίσματος στην Καλλιθέα μετά από εξαετή ενοικίαση

Μια σοκαριστική εικόνα αντίκρισε ιδιοκτήτρια διαμερίσματος στην Καλλιθέα, όταν επέστρεψε στο ακίνητό της έξι χρόνια μετά την ενοικίασή του. Η γυναίκα, μετά την αποχώρηση του ενοικιαστή, αποφάσισε να επισκεφτεί το διαμέρισμα και βρέθηκε μπροστά σε μια αποκρουστική κατάσταση. Ο χώρος ήταν γεμάτος σκουπίδια, με τα έπιπλα και τις ηλεκτρικές συσκευές να έχουν υποστεί εκτεταμένες καταστροφές.

Η αποκάλυψη στην Καλλιθέα

Η ιδιοκτήτρια, μιλώντας το πρωί της Παρασκευής 21 Αυγούστου στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega», περιέγραψε λεπτομερώς την κατάσταση που βρήκε. Είχε νοικιάσει το ακίνητο μέσω μεσίτη, με το συμβόλαιο και το ποσό να είναι κανονικά καταγεγραμμένα. Ωστόσο, μετά την πάροδο έξι ετών, ο ενοικιαστής της παρέδωσε το σπίτι σε μια εντελώς διαφορετική όψη από αυτή που το είχε παραλάβει.

Η αποκάλυψη της κατάστασης του διαμερίσματος προκάλεσε έκπληξη και στην ίδια την ιδιοκτήτρια, καθώς και στους γείτονες. Η γυναίκα βρέθηκε αντιμέτωπη με ένα θέαμα που έμοιαζε περισσότερο με χωματερή παρά με κατοικία, με τις ζημιές να είναι εκτεταμένες σε κάθε δωμάτιο.

Εκτεταμένες καταστροφές και ακαθαρσίες

Όταν άνοιξε την πόρτα του διαμερίσματος, η ιδιοκτήτρια βρέθηκε μπροστά σε ένα θέαμα που περιλάμβανε σκουπίδια πεταμένα παντού. Τα έπιπλα είχαν καταστραφεί ολοσχερώς, ενώ το στρώμα, οι τοίχοι, το ψυγείο και γενικά όλες οι ηλεκτρικές συσκευές βρίσκονταν σε άθλια κατάσταση. Το σπίτι ήταν επιπλωμένο όταν παραδόθηκε στον ενοικιαστή, αλλά τα πράγματα που υπήρχαν πλέον ήταν εντελώς κατεστραμμένα, με τις ηλεκτρικές συσκευές να είναι καμένες.

Επιπλέον, το διαμέρισμα ήταν πλημμυρισμένο και υπερβολικά βρόμικο, με τη μυρωδιά να φτάνει μέχρι την είσοδο της πολυκατοικίας. Αυτή η κατάσταση είχε προκαλέσει διαμαρτυρίες από όλους τους κατοίκους της πολυκατοικίας, οι οποίοι είχαν γίνει μάρτυρες της δυσοσμίας και της εγκατάλειψης.

Η προσπάθεια απομάκρυνσης του ενοικιαστή

Η ιδιοκτήτρια ανέφερε ότι προσπαθούσε επί δύο με τρία χρόνια να απομακρύνει τον ενοικιαστή από το σπίτι, αλλά η διαδικασία ήταν ιδιαίτερα δύσκολη. Ο δικηγόρος της την είχε ενημερώσει ότι οι ενοικιαστές προστατεύονται από τη νομοθεσία, γεγονός που καθιστούσε την έξωσή του μια περίπλοκη υπόθεση.

Τελικά, ο ενοικιαστής αποφάσισε να φύγει όταν η κατάσταση έφτασε στο απροχώρητο για τον ίδιο. Η αποχώρησή του συνέπεσε και με τη λήξη του συμβολαίου που είχαν υπογράψει οι δύο πλευρές, τερματίζοντας έτσι μια μακρά περίοδο προβλημάτων για την ιδιοκτήτρια.

Η μαρτυρία της ιδιοκτήτριας και οι ενέργειες καθαρισμού

Η γυναίκα περιέγραψε την εμπειρία της εισόδου στο διαμέρισμα ως κάτι πρωτόγνωρο. «Μπήκαμε μέσα με μάσκες, με γάντια, με ποδιές», τόνισε, υπογραμμίζοντας την ακραία ακαθαρσία και τους κινδύνους για την υγεία. Ακόμη και το άτομο που φέραμε για να πετάξει τα πράγματα από μέσα δήλωσε ότι «δεν έχω ξαναδεί ποτέ κάτι τέτοιο», επιβεβαιώνοντας το μέγεθος της καταστροφής.

Η κατάσταση του διαμερίσματος απαιτούσε ειδικά μέτρα καθαρισμού και αποκομιδής των κατεστραμμένων αντικειμένων. Η ιδιοκτήτρια βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με την πρόκληση της αποκατάστασης του ακινήτου της, το οποίο από ένα κανονικά νοικιασμένο σπίτι μετατράπηκε σε έναν χώρο εντελώς ακατάλληλο για κατοίκηση.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr