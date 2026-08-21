Ραφήνα: Εντοπίστηκε οξειδωμένη χειροβομβίδα από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο

Συναγερμός σήμανε σήμερα το πρωί στην περιοχή της Ραφήνας, μετά τον εντοπισμό ενός επικίνδυνου ευρήματος που προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση των αρχών. Πρόκειται για μία οξειδωμένη χειροβομβίδα, η οποία, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, φέρεται να χρονολογείται από την περίοδο του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Το περιστατικό έλαβε χώρα σε κεντρικό σημείο της πόλης, προκαλώντας την εφαρμογή άμεσων μέτρων ασφαλείας και την κινητοποίηση ειδικών δυνάμεων για την αντιμετώπιση της κατάστασης.

Ο εντοπισμός του εκρηκτικού μηχανισμού

Η χειροβομβίδα εντοπίστηκε συγκεκριμένα πάνω σε πεζοδρόμιο, γεγονός που αύξησε την ανησυχία των κατοίκων και των περαστικών που κινούνται στην περιοχή. Το εύρημα βρέθηκε σε ένα σημείο με πιθανή καθημερινή κίνηση, κάτι που καθιστά την άμεση αντιμετώπιση της κατάστασης ακόμη πιο επιτακτική και απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή από τις αρχές.

Οι πληροφορίες σχετικά με τον εντοπισμό της χειροβομβίδας μεταδόθηκαν αρχικά από τον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ, ο οποίος ανέφερε το περιστατικό. Οι ίδιες πληροφορίες υπογραμμίζουν ότι το αντικείμενο ήταν εμφανώς οξειδωμένο, ένα χαρακτηριστικό που ενισχύει την εκτίμηση για την παλαιότητά του και τη σύνδεσή του με την ιστορική περίοδο του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.

Το ακριβές σημείο της ανακάλυψης

Το ακριβές σημείο όπου εντοπίστηκε η χειροβομβίδα είναι στη συμβολή δύο οδών στην περιοχή της Ραφήνας. Πρόκειται για τις οδούς Ηρώων Πολυτεχνείου και Βελουχιώτη, μία διασταύρωση που πιθανώς να αποτελεί πέρασμα για οχήματα και πεζούς καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Η τοποθεσία αυτή, σε πεζοδρόμιο και σε διασταύρωση οδών, υπογραμμίζει την ανάγκη για προσεκτικούς χειρισμούς από τις ειδικές δυνάμες που κλήθηκαν να διαχειριστούν το περιστατικό. Η άμεση αντίδραση των αρχών ήταν καθοριστική για την αποφυγή τυχόν κινδύνων για τη δημόσια ασφάλεια και την προστασία των πολιτών.

Άμεσος αποκλεισμός της περιοχής από τις αρχές

Μετά τον εντοπισμό του επικίνδυνου ευρήματος, οι αρμόδιες αρχές προχώρησαν άμεσα στον αποκλεισμό του σημείου. Η ενέργεια αυτή κρίθηκε απαραίτητη για λόγους ασφαλείας, ώστε να αποτραπεί η πρόσβαση πολιτών στην περιοχή και να διασφαλιστεί η προστασία τους από κάθε ενδεχόμενο κίνδυνο που θα μπορούσε να προκύψει από την παρουσία της χειροβομβίδας.

Περιμετρικά του σημείου έχουν τοποθετηθεί ειδικές κορδέλες και σήματα που ενημερώνουν τους πολίτες για τον κίνδυνο, ενώ αστυνομικές δυνάμεις επιτηρούν την περιοχή για να διασφαλίσουν την τήρηση του αποκλεισμού. Ο αποκλεισμός θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι την πλήρη και ασφαλή απομάκρυνση της χειροβομβίδας από εξειδικευμένο προσωπικό.

Αναμονή για την επέμβαση του Στρατού

Για την ασφαλή διαχείριση και απομάκρυνση της χειροβομβίδας, αναμένεται να μεταβεί στην περιοχή κλιμάκιο του Στρατού. Οι στρατιωτικές αρχές διαθέτουν την εξειδικευμένη γνώση, την εμπειρία και τον απαραίτητο εξοπλισμό για την αντιμετώπιση τέτοιου είδους εκρηκτικών μηχανισμών, διασφαλίζοντας την ασφάλεια της επιχείρησης.

Το κλιμάκιο θα αναλάβει την περισυλλογή του αντικειμένου με όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες και την ασφαλή μεταφορά του σε ειδικό χώρο. Εκεί, θα ακολουθήσει η διαδικασία εξουδετέρωσης ή καταστροφής του ευρήματος, σύμφωνα με τα αυστηρά πρωτόκολλα ασφαλείας που εφαρμόζονται σε τέτοιες περιπτώσεις, ώστε να μην υπάρξει κανένας κίνδυνος για το κοινό.

Με πληροφορίες από: Newsit, Topontiki