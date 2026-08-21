Λευτέρης Ελευθερίου: «Έχω υπάρξει κακοποιητικός και σε φίλους και σε σχέσεις και σίγουρα στον εαυτό μου»

Σε μια εφ' όλης της ύλης συνέντευξη που παραχώρησε στο περιοδικό Hello, ο Λευτέρης Ελευθερίου αναφέρθηκε σε πτυχές της προσωπικής του ζωής και του χαρακτήρα του. Ο γνωστός ηθοποιός παραδέχθηκε ότι στο παρελθόν υπήρξαν στιγμές κατά τις οποίες υπήρξε κακοποιητικός. Αυτό αφορούσε τόσο φιλικές και προσωπικές σχέσεις όσο και τον ίδιο του τον εαυτό.

Δηλώσεις για την κακοποιητική συμπεριφορά

Ο Λευτέρης Ελευθερίου κλήθηκε να απαντήσει σε ερώτηση σχετικά με το αν έχει υπάρξει κακοποιητικός απέναντι στον ίδιο του τον εαυτό. Ο ηθοποιός παραδέχθηκε ανοιχτά τη συγκεκριμένη συμπεριφορά, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Έχω υπάρξει κακοποιητικός και σε φίλους και σε σχέσεις και σίγουρα έχω κακοποιήσει και τον εαυτό μου».

Οι δηλώσεις αυτές αφορούν στιγμές του παρελθόντος, όπου ο ίδιος αναγνωρίζει ότι ο τρόπος που συμπεριφερόταν σε ανθρώπους του στενού του περιβάλλοντος, αλλά και στον εαυτό του, δεν ήταν ο ενδεδειγμένος.

Ο ρόλος του ναρκισσισμού στην τέχνη και τις σχέσεις

Εξηγώντας τη συγκεκριμένη τοποθέτηση, ο Λευτέρης Ελευθερίου αναφέρθηκε εκτενώς στον ρόλο που διαδραμάτιζε ο ναρκισσισμός του στη συμπεριφορά και στις σχέσεις του με τους άλλους. Τόνισε ότι αυτό είναι ένα ζήτημα που αντιμετωπίζουν οι καλλιτέχνες σε τεράστιο βαθμό.

«Αυτό που αντιμετωπίζουμε οι καλλιτέχνες σε τεράστιο βαθμό – και ήταν από τα θέματα που έπρεπε να ψυχογραφήσω μέσα μου – είναι το πόσο ο ναρκισσισμός μου μου επιτρέπει να ταπεινωθώ. Να προσπαθήσω να βάλω εμένα στη θέση του άλλου και τον άλλο στη θέση τη δική μου», ανέφερε.

Ο ηθοποιός συμπλήρωσε πως ο ναρκισσισμός, ιδιαίτερα σε όσους ασχολούνται με την τέχνη, συχνά έχει το στοιχείο του «ξέρεις ποιος είμαι εγώ;». Ο ίδιος δήλωσε ότι το δούλεψε αρκετά μέσα του.

Χειριστική συμπεριφορά και προσωπική αξιοπρέπεια

Ο Λευτέρης Ελευθερίου περιέγραψε πώς ο ναρκισσισμός τον οδηγούσε ψυχολογικά σε καταστάσεις στο παρελθόν. «Στο παρελθόν αυτό με οδηγούσε ψυχολογικά σε καταστάσεις που χειριζόμουν τον άλλον χρησιμοποιώντας την όποια δύναμη γοητείας είχα ή το ότι ήμουν αρεστός και αγαπητός», εξήγησε.

Αυτή η συμπεριφορά μπορούσε να οδηγήσει σε καταπίεση ή άσχημη συμπεριφορά προς τον άλλον. Ο ηθοποιός παραδέχθηκε ότι αυτό τον οδηγούσε «στο να είμαι ψωνάρα και νάρκισσος».

Τόνισε, ωστόσο, ότι τέτοια στοιχεία υπάρχουν σε όλους τους ανθρώπους. Επεσήμανε τη σημασία της προσωπικής αξιοπρέπειας, λέγοντας ότι είναι καλό να μπορεί κανείς να πει «Αξίζω και δε θα αφήσω να με πατήσουν». Παράλληλα, υπογράμμισε ότι είναι προσωπικό πρόβλημα το να μειώνει κάποιος τον άλλον για να φανεί καλύτερος.

Προσωπική ζωή και παιδιά

Στο τέλος της συνέντευξής του, ο Λευτέρης Ελευθερίου επιβεβαίωσε ότι έχει προχωρήσει στην προσωπική του ζωή. Δήλωσε ανοιχτά: «Είμαι σε σχέση. Το δηλώνω».

Ωστόσο, ο ηθοποιός διευκρίνισε ότι κρατάει τα πάντα σε χαμηλούς τόνους, καθώς έχει παιδιά στην εφηβεία. Εξήγησε ότι δεν βρίσκεται σε φάση που θέλει να προκαλεί μέσα από τις συνεντεύξεις του, καθώς τα παιδιά του του ζητούν να μην εκθέτει τα πάντα στη δημοσιότητα.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Newsit