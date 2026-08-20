Μία φράση μπορεί να καταστρέψει ανεπανόρθωτα μία σχέση

Οι σχέσεις, αν και βασίζονται στην αγάπη και την κατανόηση, συχνά δοκιμάζονται από λάθη και παρεξηγήσεις που, ενώ μπορεί να θεωρούνται λυμένα, επανέρχονται στην επιφάνεια απρόσμενα. Ένας από τους βασικούς παράγοντες που οδηγούν σε ρήξη είναι τα λόγια που εκστομίζονται κατά τη διάρκεια ενός καυγά, λόγια που πληγώνουν βαθιά και δύσκολα ξεχνιούνται, μένοντας «κάτω από το χαλάκι» μέχρι την επόμενη αναταραχή.

Η φράση που πληγώνει ανεπανόρθωτα

Σύμφωνα με τον ψυχολόγο Μαρκ Τράβερς, ο οποίος ειδικεύεται στις σχέσεις, υπάρχει μία πολύ συγκεκριμένη φράση που έχει τη δύναμη να καταστρέψει ανεπανόρθωτα μία σχέση. Αυτή η φράση, όταν ειπωθεί, αποκαλύπτει τα πραγματικά συναισθήματα του ατόμου για τον σύντροφό του και, το σημαντικότερο, δεν μπορεί να ανακληθεί.

Η φράση αυτή είναι η εξής: «γιατί δεν μπορείς να είσαι σαν τον/την…». Η χρήση της υποδηλώνει ότι κάποιος άλλος, αν βρισκόταν στη θέση του παρόντος συντρόφου, θα ήταν πολύ καλύτερος. Πρόκειται για μία σύγκριση που, κατά τον ειδικό, είναι άνευ λόγου και φανερώνει ένα ουσιαστικό πρόβλημα στη σχέση.

Η ουσία πίσω από τη σύγκριση

Η συγκεκριμένη σύγκριση αποτελεί ένδειξη ότι το άτομο που την εκφέρει δεν είναι ικανοποιημένο με τον άνθρωπο που έχει δίπλα του. Το μήνυμα που μεταδίδεται είναι ξεκάθαρο: «Δεν είσαι αρκετός/ή, και κάποιος άλλος — οποιοσδήποτε άλλος — θα μπορούσε να είναι καλύτερος/η σύντροφος για μένα.»

Με την πάροδο του χρόνου, τέτοιου είδους συγκρίσεις μπορούν να προκαλέσουν ανεπανόρθωτα προβλήματα στην αυτοεκτίμηση του ατόμου που τις δέχεται. Αντί να αισθάνεται ότι αγαπιέται γι’ αυτό που είναι, το άτομο αρχίζει να αμφιβάλλει για την αξία του και να αναρωτιέται συνεχώς αν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες του συντρόφου του.

Γιατί οι σχέσεις δεν ανθίζουν με συγκρίσεις

Οι σχέσεις δεν μπορούν να αναπτυχθούν και να ανθίσουν όταν ζητείται από τον έναν σύντροφο να είναι κάποιος άλλος. Η ευτυχία σε μία σχέση μπορεί να επιτευχθεί μόνο όταν οι ανάγκες επικοινωνούνται ξεκάθαρα, χωρίς ντροπή ή τη χρήση συγκρίσεων με τρίτους.

Ο ψυχολόγος Μαρκ Τράβερς υπογραμμίζει πως η ίδια η φράση δεν είναι το πραγματικό πρόβλημα. Αντιθέτως, αποτελεί συνήθως ένα σύμπτωμα μιας βαθύτερης δυσλειτουργίας, η οποία συχνά πηγάζει από τον φόβο να εκφραστεί κανείς ανοιχτά και ειλικρινά.

Ο φόβος της ανοιχτής έκφρασης

Σύμφωνα με μία μελέτη, όταν ένα άτομο νιώθει αβεβαιότητα για την πορεία της σχέσης του ή δεν είναι βέβαιο για το πώς θα αντιδράσει ο σύντροφός του, είναι πιο πιθανό να συγκρατήσει τα συναισθήματά του. Αντί να εκφράσει άμεσα και ξεκάθαρα, για παράδειγμα, «νιώθω απομακρυσμένος/η όταν δεν περνάμε ποιοτικό χρόνο μαζί», επιλέγει να κρατήσει αυτά τα συναισθήματα μέσα του.

Αυτές οι στιγμές μη έκφρασης συσσωρεύονται με τον καιρό, μέχρι που φτάνει η στιγμή που το άτομο ξεσπά με μία φράση όπως: «Γιατί δεν μπορείς να είσαι σαν τον/την τάδε;». Αυτή η συσσώρευση υποδηλώνει ότι η φράση είναι το αποτέλεσμα, και όχι η αρχική αιτία, μιας εσωτερικής πάλης.

Η σημασία της ασφάλειας στη σχέση

Ο Μάρκ Τράβερς διευκρινίζει ότι η χρήση της συγκεκριμένης φράσης δεν σημαίνει απαραίτητα ότι το άτομο επιθυμεί άλλον σύντροφο. Αντιθέτως, υποδηλώνει ότι δεν αισθάνεται αρκετά ασφαλές για να εκφράσει ανοιχτά τις πραγματικές του ανάγκες και επιθυμίες.

Όσο πιο ασφαλής και συναισθηματικά κοντά νιώθει κάποιος μέσα στη σχέση του, τόσο πιο πιθανό είναι να επικοινωνεί άμεσα και αποτελεσματικά. Η δημιουργία ενός περιβάλλοντος εμπιστοσύνης και ασφάλειας είναι καθοριστική για την υγιή επικοινωνία και την αποφυγή τέτοιων καταστροφικών συγκρίσεων.

Πηγή: jenny.gr