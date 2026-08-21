Το εξαήμερο κύμα καύσωνα φέρνει 40άρια και ισχυρούς ανέμους

Νέα άνοδος της θερμοκρασίας αναμένεται να σημειωθεί από την Παρασκευή, 21 Αυγούστου, καθώς το καλοκαίρι παραμένει έντονο παρά τις τελευταίες ημέρες του Αυγούστου. Ο υδράργυρος προβλέπεται να αγγίξει τους 38 βαθμούς Κελσίου, ενώ ο καύσωνας αναμένεται να κορυφωθεί από το Σαββατοκύριακο και να συνεχιστεί την επόμενη εβδομάδα, με τιμές που θα φτάσουν τα 40άρια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα, φτάνοντας έως και 7 βαθμούς πάνω από τις φυσιολογικές για την εποχή τιμές.

Η εξέλιξη του καύσωνα και η διάρκειά του

Σύμφωνα με την πρόγνωση καιρού της ΕΜΥ, η κύρια ανησυχία δεν είναι μόνο η αυξημένη θερμοκρασία, αλλά κυρίως η διάρκεια του καύσωνα που θα επηρεάσει τη χώρα. Η πιο δύσκολη περίοδος τοποθετείται από τις 23 έως και τις 26 Αυγούστου, όπου σε αρκετές ηπειρωτικές περιοχές οι μέγιστες τιμές θα πλησιάσουν ή και θα ξεπεράσουν κατά τόπους τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Όπως ανέφερε η μετεωρολόγος του Star, Ματίνα Μπέρου, την Παρασκευή η θερμοκρασία θα φτάσει τους 36 έως 38 βαθμούς σε αρκετές περιοχές της χώρας. Το Σάββατο, ο υδράργυρος αναμένεται να φτάσει τους 38 με 39 βαθμούς στη Θεσσαλία, ενώ την Κυριακή δεν αποκλείεται να αγγίξει τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Οι θερμοκρασίες ανά περιοχή

Στα ηπειρωτικά, η θερμοκρασία θα κινηθεί σε υψηλά επίπεδα, φτάνοντας τους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Πολύ υψηλές θερμοκρασίες αναμένονται επίσης στην Κεντρική Μακεδονία και την Πελοπόννησο. Στην Αττική, η θερμοκρασία θα φτάσει έως και τους 38 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του Ιονίου, οι θερμοκρασίες θα κυμανθούν από 34 έως 36 βαθμούς, ενώ στις Κυκλάδες από 29 έως 30 βαθμούς. Στην Κρήτη, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 33 με 34 βαθμούς. Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, η θερμοκρασία θα φτάσει τοπικά τους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου.

Πιο αναλυτικά, στην Κεντρική Μακεδονία η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 36 βαθμούς, με τοπικά 37 με 38 βαθμούς. Στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, από 21 έως 34 βαθμούς, με τοπικά 36 με 37 βαθμούς στα ηπειρωτικά. Στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο, από 20 έως 37, τοπικά τους 38 βαθμούς Κελσίου. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, από 22 έως 36, τοπικά στα νότια 37 βαθμούς Κελσίου. Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Πελοπόννησο, από 22 έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι και η κατάσταση στα νησιά

Μικρότερη θα είναι η επιβάρυνση στα νησιά, όπου οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν σχετικά χαμηλότερες. Εκεί, οι άνεμοι από το μελτέμι, που κατά τόπους θα φτάνουν τα 6 μποφόρ, αναμένεται να περιορίσουν κάπως την ένταση της ζέστης.

Γενικά, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5 μποφόρ, ενώ τοπικά στο Αιγαίο θα φτάσουν έως και τα 6 μποφόρ. Στις Κυκλάδες, οι άνεμοι θα είναι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ, τοπικά 6 μποφόρ. Από το απόγευμα στην Κρήτη, οι άνεμοι θα είναι δυτικών διευθύνσεων 3 με 5 μποφόρ.

Νυχτερινές θερμοκρασίες και αυξημένη υγρασία

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτούν και οι νυχτερινές ώρες, καθώς ο υδράργυρος αναμένεται να παραμένει στους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου. Οι υψηλές θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια της νύχτας αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης θερμής περιόδου, καθώς περιορίζουν την ανακούφιση του οργανισμού από τη ζέστη.

Παράλληλα, η αυξημένη υγρασία θα κάνει τη ζέστη να γίνεται αισθητά πιο έντονη, αυξάνοντας σταδιακά τη θερμική καταπόνηση του οργανισμού. Οι επόμενες ημέρες, επομένως, απαιτούν αυξημένη προσοχή, καθώς η χώρα εισέρχεται σε μια παρατεταμένη θερμή περίοδο που αναμένεται να διατηρήσει τον υδράργυρο σε υψηλά επίπεδα για αρκετές ημέρες.

Γενική πρόγνωση καιρού

Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Λίγες νεφώσεις θα είναι πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά ορεινά, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Παροδικά αυξημένες νεφώσεις αναμένονται επίσης στα ορεινά της Δυτικής Μακεδονίας τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Αντίστοιχα, λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις θα υπάρξουν στα ηπειρωτικά ορεινά της Θεσσαλίας τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες.

Με πληροφορίες από: Newsit, Topontiki