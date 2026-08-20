Εννέα μήνες στρατιωτική θητεία για όσους καταταγούν χωρίς αναβολή

Νέα ρύθμιση στη στρατιωτική θητεία τίθεται σε εφαρμογή, παρέχοντας τη δυνατότητα για εννέα μήνες πραγματικής υπηρεσίας σε όσους επιλέξουν να καταταγούν χωρίς αναβολή. Η διάταξη αυτή αφορά αρχικά τους γεννημένους από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 15 Μαΐου του 2008. Συγκεκριμένα, η ρύθμιση ισχύει για όσους έχουν κληθεί να παρουσιαστούν με την 2026 Γ’ ΕΣΣΟ, η οποία αναμένεται στα τέλη Αυγούστου έως αρχές Σεπτεμβρίου του 2026.

Η νέα ρύθμιση για τη διάρκεια της θητείας

Σύμφωνα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τη Στρατολογία των Ελλήνων, όπως αυτό προβλέπεται στον νόμο 5265/2026, καθιερώνεται η δυνατότητα οριστικής απόλυσης μετά την συμπλήρωση εννέα (9) μηνών πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας. Αυτή η πρόβλεψη αφορά τους οπλίτες πλήρους κύριας στρατιωτικής υποχρέωσης. Βασική προϋπόθεση για την εφαρμογή της είναι οι εν λόγω οπλίτες να κατατάσσονται και να εκπληρώνουν εξ ολοκλήρου την υποχρέωσή τους με την αρχική πρόσκληση της κλάσης τους.

Αυτό σημαίνει ότι οι ενδιαφερόμενοι δεν πρέπει να λάβουν αναβολή και οφείλουν να παρουσιαστούν όταν κληθούν. Το άρθρο 246 του ν. 5265/2026 θεσπίστηκε με σκοπό να αποτελέσει κίνητρο για την εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων σε νεότερη ηλικία.

Ποιοι επηρεάζονται από την αρχική εφαρμογή

Η εφαρμογή της νέας αυτής ρύθμισης ξεκινά για πρώτη φορά με συγκεκριμένες γενιές και κλήσεις. Συγκεκριμένα, αφορά τους νέους που έχουν γεννηθεί από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 15 Μαΐου του έτους 2008. Αυτοί οι στρατεύσιμοι είναι οι πρώτοι που θα έχουν τη δυνατότητα να επωφεληθούν από τη διάταξη των εννέα μηνών θητείας.

Η πρόσκληση που τους αφορά είναι η 2026 Γ’ ΕΣΣΟ. Η παρουσίαση των στρατευσίμων αυτής της ΕΣΣΟ έχει προγραμματιστεί για τα τέλη Αυγούστου έως τις αρχές Σεπτεμβρίου του 2026. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η προϋπόθεση της κατάταξης χωρίς αναβολή παραμένει κεντρική για την υπαγωγή τους σε αυτή τη ρύθμιση.

Αλλαγές στις αναβολές για σπουδές

Ταυτόχρονα με τις ρυθμίσεις για τη διάρκεια της θητείας, το νέο νομοθετικό πλαίσιο φέρνει αλλαγές και για όσους επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους. Οι στρατεύσιμοι που καλούνται με την 2026 Γ’ ΕΣΣΟ και έχουν την πρόθεση να φοιτήσουν σε Ανώτερη ή Ανώτατη Σχολή, έχουν πλέον τη δυνατότητα να ζητήσουν αναβολή κατάταξης.

Αυτή η δυνατότητα παρέχεται εφόσον το επιθυμούν και προβλέπεται ρητά στο άρθρο 188 του νόμου 5265/2026. Η ρύθμιση αυτή έρχεται να διευκολύνει τους υποψήφιους σπουδαστές.

Νέες προϋποθέσεις για την αναβολή σπουδών

Η ουσιαστική αλλαγή που προκύπτει σε σχέση με τις αναβολές για σπουδές είναι η απλοποίηση των απαιτούμενων δικαιολογητικών. Πλέον, ο ενδιαφερόμενος δεν χρειάζεται να έχει ήδη εγγραφεί σε κάποια σχολή προκειμένου να αιτηθεί αναβολή.

Αντίθετα, αρκεί να καταθέσει τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, από τα οποία να προκύπτει ότι έχει το δικαίωμα συμμετοχής στη σχετική διαδικασία εισαγωγής ή εγγραφής σε Ανώτερη ή Ανώτατη Σχολή. Αυτή η διάταξη αναμένεται να διευκολύνει πολλούς νέους που βρίσκονται στη διαδικασία εισαγωγής σε εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Πηγή: newsbeast.gr