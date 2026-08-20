Γυναικοκτονία στο Κολοράντο: Ο σύζυγος κατηγορείται για τη δολοφονία της 37χρονης μητέρας

Μια τραγωδία συγκλονίζει το Κολοράντο των ΗΠΑ, όπου μια 37χρονη μητέρα δύο παιδιών βρέθηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της. Ο σύζυγός της, Πάτρικ Μπαρνέτ, αρχικά υποστήριξε στις Αρχές ότι επρόκειτο για αυτοκτονία, προσπαθώντας να αποπροσανατολίσει την έρευνα. Ωστόσο, μετά από εξονυχιστικό έλεγχο των στοιχείων, ο 40χρονος άνδρας κατηγορείται πλέον για τη δολοφονία της συζύγου του, Λίντσεϊ Μπαρνέτ.

Η ανακάλυψη της σορού και το τηλεφώνημα στο 911

Η 37χρονη Λίντσεϊ Μπαρνέτ εντοπίστηκε νεκρή με ένα βαθύ τραύμα στον λαιμό, μέσα στο γεμάτο αίματα μπάνιο του σπιτιού της. Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της 13ης Αυγούστου, σύμφωνα με τις πληροφορίες από το αστυνομικό τμήμα της περιοχής. Περίπου στις 06:00 το πρωί της ίδιας ημέρας, ο σύζυγός της, Πάτρικ Μπαρνέτ, τηλεφώνησε πανικόβλητος στον αριθμό έκτακτης ανάγκης 911.

Κατά τη διάρκεια του τηλεφωνήματος, ο Πάτρικ ισχυρίστηκε ότι η σύζυγός του «είχε αυτοτραυματιστεί στον λαιμό». Στους αστυνομικούς που έφτασαν στο σημείο, ο 40χρονος φέρεται να είπε ότι το προηγούμενο βράδυ είχε κοιμηθεί στο υπόγειο του σπιτιού τους, μετά από έναν έντονο καβγά που είχε προηγηθεί με τη Λίντσεϊ. Υποστήριξε πως ανέβηκε στον επάνω όροφο για να της ζητήσει συγγνώμη και εκεί τη βρήκε νεκρή μέσα στο μπάνιο.

Οι ισχυρισμοί για την κατάσταση της 37χρονης

Ο Πάτρικ Μπαρνέτ ανέφερε στους αστυνομικούς ότι η Λίντσεϊ, η οποία εργαζόταν ως δασκάλα, είχε φέρει στον κόσμο το δεύτερο παιδί τους τον Φεβρουάριο του 2025 και «έπασχε από επιλόχεια κατάθλιψη». Αυτός ο ισχυρισμός του συζύγου αποτέλεσε μέρος της αρχικής του εκδοχής για τα γεγονότα.

Ωστόσο, οι Αρχές προχώρησαν σε ενδελεχή έρευνα, εξετάζοντας τα στοιχεία που βρέθηκαν στον τόπο του συμβάντος. Τα ευρήματα αυτά δεν ταίριαζαν με την εκδοχή του Πάτρικ περί «αυτοκτονίας», οδηγώντας την υπόθεση σε διαφορετική κατεύθυνση και αμφισβητώντας την αρχική του αφήγηση.

Ευρήματα που αμφισβήτησαν την εκδοχή της αυτοκτονίας

Κατά την εξέταση της σορού της Λίντσεϊ, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν την ύπαρξη πολλαπλών μελανιών. Αυτές οι μελανιές εντοπίστηκαν σε διάφορα σημεία του σώματός της, συμπεριλαμβανομένων των χεριών και των ποδιών της. Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, ορισμένες από αυτές τις μελανιές έμοιαζαν με τραύματα που είχε υποστεί η 37χρονη στην προσπάθειά της να αμυνθεί.

Εκτός από τα τραύματα στη σορό, οι Αρχές εντόπισαν σημαντική ποσότητα αίματος στη μία πλευρά του κρεβατιού του ζευγαριού. Αντιθέτως, στο μπάνιο, όπου βρέθηκε η Λίντσεϊ, υπήρχαν ελάχιστα ίχνη αίματος. Αυτή η ασυμφωνία στην κατανομή του αίματος αποτέλεσε ένα από τα βασικά σημεία που προβλημάτισαν τους ερευνητές.

Σημάδια πάλης και μετακίνησης

Περαιτέρω στοιχεία από την έρευνα ενίσχυσαν τις υποψίες των Αρχών. Σύμφωνα με την ένορκη κατάθεση, η εικόνα των κηλίδων αίματος που βρέθηκαν στο μπάνιο μαρτυρούσε ότι το σώμα της Λίντσεϊ είχε μετακινηθεί από το σημείο όπου βρισκόταν αρχικά. Αυτό υποδήλωνε ότι το μπάνιο δεν ήταν ο αρχικός τόπος του συμβάντος.

Επιπλέον, κοντά στο κρεβάτι του ζευγαριού, οι αστυνομικοί εντόπισαν ένα φυτό που είχε αναποδογυρίσει. Τα ίχνη από το χώμα του φυτού έφταναν μέχρι το μπάνιο, δημιουργώντας μια διαδρομή. Παράλληλα, εντοπίστηκε ένα μικρό ίχνος πατημασιάς με αίμα ανάμεσα στο κρεβάτι και το μπάνιο, γεγονός που ενίσχυσε την υπόθεση της μετακίνησης της σορού και της προσπάθειας συγκάλυψης.

Οι κατηγορίες κατά του Πάτρικ Μπαρνέτ

Βάσει όλων αυτών των ευρημάτων και των στοιχείων που συγκεντρώθηκαν κατά τη διάρκεια της ενδελεχούς έρευνας, οι Αρχές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η εκδοχή του Πάτρικ Μπαρνέτ περί αυτοκτονίας δεν ευσταθούσε. Ο σύζυγος, ο οποίος φέρεται να απατούσε τη Λίντσεϊ, κατηγορείται πλέον για τη δολοφονία της 37χρονης μητέρας.

Η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη, με τον Πάτρικ Μπαρνέτ να αντιμετωπίζει τις κατηγορίες για τη δολοφονία της συζύγου του, Λίντσεϊ Μπαρνέτ, στο Κολοράντο. Η τραγική κατάληξη της 37χρονης μητέρας δύο παιδιών έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία, καθώς τα στοιχεία δείχνουν ένα έγκλημα που αρχικά προσπάθησε να συγκαλυφθεί.

Πηγή: newsbeast.gr