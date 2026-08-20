Ιός του Δυτικού Νείλου: Τέσσερις νέοι θάνατοι και 47 κρούσματα σε μία εβδομάδα

Έντονη ανησυχία προκαλεί η αύξηση των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου, σύμφωνα με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τελευταία εβδομαδιαία έκθεση του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ). Η συγκεκριμένη έκθεση καταγράφει 47 νέα κρούσματα της λοίμωξης, καθώς και τέσσερις νέους θανάτους που σχετίζονται με τον ιό. Η εξέλιξη αυτή έρχεται να προστεθεί στην ήδη επιβαρυμένη εικόνα της φετινής περιόδου.

Νέα περιστατικά και απώλειες ζωών

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομαδιαίας περιόδου αναφοράς, διαγνώσθηκαν και δηλώθηκαν συνολικά 47 νέα εγχώρια κρούσματα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Ταυτόχρονα, η έκθεση του ΕΟΔΥ επιβεβαίωσε την καταγραφή τεσσάρων επιπλέον θανάτων ασθενών που είχαν προσβληθεί από τον ιό. Αυτές οι νέες απώλειες αυξάνουν τον συνολικό αριθμό των θυμάτων από την αρχή της περιόδου.

Οι νέοι θάνατοι αφορούν ασθενείς που εμφάνισαν εκδηλώσεις από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα, ένα κοινό χαρακτηριστικό των σοβαρών μορφών της νόσου. Η συνεχής καταγραφή νέων κρουσμάτων και θανάτων υπογραμμίζει την ανάγκη για επαγρύπνηση και την παρακολούθηση της πορείας του ιού στην ελληνική επικράτεια.

Γεωγραφική κατανομή των πρόσφατων κρουσμάτων

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζει η έκθεση του ΕΟΔΥ, η Αττική αποτελεί την περιοχή με τη μεγαλύτερη συγκέντρωση των νέων περιστατικών. Σχεδόν το 70% των νέων κρουσμάτων που επιβεβαιώθηκαν την τελευταία εβδομάδα καταγράφηκαν εντός των ορίων της περιφέρειας Αττικής. Αυτό το ποσοστό δείχνει μια σημαντική εστίαση της δραστηριότητας του ιού στην συγκεκριμένη γεωγραφική ζώνη.

Πιο αναλυτικά, τα κρούσματα στην Αττική διαπιστώθηκαν σε συγκεκριμένους δήμους. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκαν περιστατικά στους δήμους Διονύσου, Καλλιθέας και Πετρούπολης. Εκτός της Αττικής, κρούσματα καταγράφηκαν και στον Δήμο Αλεξάνδρειας της Ημαθίας, γεγονός που υποδηλώνει την παρουσία του ιού και σε άλλες περιοχές της χώρας.

Συνολική εικόνα της επιδημιολογικής κατάστασης

Από την έναρξη της περιόδου του 2026, και συγκεκριμένα μέχρι τις 19 Αυγούστου του ίδιου έτους, έχουν διαγνωστεί και δηλωθεί συνολικά 157 εγχώρια κρούσματα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα. Τα στοιχεία αυτά, όπως αναφέρονται στην έκθεση του ΕΟΔΥ, αφορούν την περίοδο έως τις 11:00 π.μ. της συγκεκριμένης ημερομηνίας. Ο συνολικός αυτός αριθμός περιλαμβάνει τόσο σοβαρά όσο και ηπιότερα περιστατικά της νόσου.

Από το σύνολο των 157 κρουσμάτων, τα 116 παρουσίασαν εκδηλώσεις από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα. Αυτές οι εκδηλώσεις περιλαμβάνουν εγκεφαλίτιδα, μηνιγγίτιδα ή/και οξεία χαλαρή παράλυση, υποδεικνύοντας σοβαρή μορφή της λοίμωξης. Αντίθετα, 41 κρούσματα εμφάνισαν ήπιες εκδηλώσεις ή δεν είχαν καθόλου εκδηλώσεις από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα. Επιπλέον, έχει διαγνωστεί ένα ακόμη κρούσμα της λοίμωξης με σύνθετο ιστορικό μετακινήσεων, συμπεριλαμβανομένης και μιας ενδημικής χώρας του εξωτερικού, για το οποίο η πιθανή χώρα έκθεσης παραμένει απροσδιόριστη και δεν περιλαμβάνεται στην ανάλυση των εγχώριων περιστατικών.

Νοσηλείες και χαρακτηριστικά των θανόντων ασθενών

Όσον αφορά την κατάσταση των ασθενών, σαράντα δύο άτομα νοσηλεύονται σε διάφορα νοσοκομεία της χώρας λόγω της λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Από αυτούς τους νοσηλευόμενους ασθενείς, οι 23 βρίσκονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ) ή σε μονάδες αυξημένης φροντίδας (ΜΑΦ), γεγονός που υποδηλώνει την κρισιμότητα της κατάστασής τους και την ανάγκη για εντατική ιατρική παρακολούθηση και υποστήριξη.

Συνολικά, κατά την περίοδο του 2026 και έως τις 19 Αυγούστου του ίδιου έτους, έχουν καταγραφεί 13 θάνατοι σε ασθενείς που είχαν διαγνωστεί με λοίμωξη από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Όλοι οι θανόντες παρουσίασαν εκδηλώσεις από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα. Η ηλικία των ασθενών που κατέληξαν ήταν άνω των 65 ετών. Η διάμεση ηλικία των θανόντων υπολογίζεται στα 82 έτη, με το εύρος των ηλικιών να κυμαίνεται από 66 έως 91 έτη, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύει ο ΕΟΔΥ.

Πηγή: cnn.gr