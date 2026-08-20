Νεκρή 73χρονη λουόμενη στην παραλία Κορινού Πιερίας

Μια 73χρονη γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από τη θαλάσσια περιοχή του Κορινού Πιερίας, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των αρχών και των σωστικών συνεργείων. Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στην παραλία της περιοχής, όπου η ηλικιωμένη βρισκόταν για μπάνιο.

Παρά τις άμεσες ενέργειες για παροχή πρώτων βοηθειών από τον ναυαγοσώστη και τη διακομιδή της στο νοσοκομείο, ο θάνατός της διαπιστώθηκε από τους γιατρούς. Το Λιμενικό Σώμα έχει αναλάβει την προανάκριση, ενώ έχει παραγγελθεί νεκροψία – νεκροτομή για τη διαλεύκανση των συνθηκών.

Ο εντοπισμός και οι πρώτες ενέργειες

Η 73χρονη γυναίκα εντοπίστηκε να επιπλέει στη θάλασσα, χωρίς να έχει τις αισθήσεις της, στην παραλία του Κορινού Πιερίας. Η άμεση αντίδραση των παρευρισκομένων οδήγησε στην ειδοποίηση των αρμόδιων αρχών, κινητοποιώντας ταυτόχρονα και τον ναυαγοσώστη της περιοχής.

Αμέσως μετά τον εντοπισμό της, ο ναυαγοσώστης που βρισκόταν σε υπηρεσία στην παραλία έσπευσε να της παράσχει τις πρώτες βοήθειες. Παρά τις επίμονες προσπάθειές του για ανάνηψη, η κατάσταση της 73χρονης παρέμενε κρίσιμη, καθιστώντας αναγκαία την περαιτέρω ιατρική παρέμβαση.

Στο σημείο του συμβάντος μετέβησαν άμεσα στελέχη του Λιμενικού Σώματος, τα οποία ενημερώθηκαν για την κατάσταση της ηλικιωμένης. Η παρουσία τους ήταν καθοριστική για την καταγραφή των πρώτων στοιχείων και τη διαχείριση της κατάστασης, πριν από την άφιξη του ασθενοφόρου.

Η διακομιδή στο νοσοκομείο

Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης της 73χρονης, κρίθηκε επιτακτική η άμεση μεταφορά της σε νοσοκομείο. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έσπευσε στην παραλία του Κορινού και παρέλαβε την ηλικιωμένη, προκειμένου να την διακομίσει στο πλησιέστερο νοσηλευτικό ίδρυμα.

Η διακομιδή της γυναίκας πραγματοποιήθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης, όπου και παραδόθηκε στους εφημερεύοντες γιατρούς. Εκεί, παρά τις προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού να την επαναφέρουν, διαπιστώθηκε επίσημα ο θάνατός της.

Η προανάκριση από το λιμενικό

Την προανάκριση για το τραγικό περιστατικό ανέλαβε το Γ’ Λιμενικό Τμήμα Σκάλας Κατερίνης. Το συγκεκριμένο τμήμα υπάγεται στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης και είναι υπεύθυνο για τη διερεύνηση τέτοιων συμβάντων στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή.

Οι λιμενικές αρχές ξεκίνησαν τη συλλογή πληροφοριών και μαρτυριών από τους αυτόπτες μάρτυρες και όσους ενεπλάκησαν στις πρώτες ενέργειες διάσωσης. Στόχος της προανάκρισης είναι η πλήρης καταγραφή των γεγονότων και η διαλεύκανση των συνθηκών κάτω από τις οποίες η 73χρονη έχασε τη ζωή της.

Τα επόμενα βήματα της έρευνας

Στο πλαίσιο της διενεργούμενης προανάκρισης, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής. Η ενέργεια αυτή αποτελεί μια τυπική διαδικασία σε περιπτώσεις αιφνίδιων θανάτων και είναι απαραίτητη για την εξακρίβωση των ακριβών αιτιών που οδήγησαν στον θάνατο της άτυχης γυναίκας.

Η νεκροψία – νεκροτομή αναμένεται να δώσει απαντήσεις σχετικά με τυχόν παθολογικά αίτια ή άλλους παράγοντες που συνέβαλαν στο περιστατικό. Τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης θα ενσωματωθούν στον φάκελο της υπόθεσης, συμπληρώνοντας τα στοιχεία που συλλέγουν οι λιμενικές αρχές.

Οι ενέργειες των αρχών

Οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν τις ενέργειές τους με σκοπό την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης. Η συλλογή όλων των διαθέσιμων στοιχείων και η αξιολόγησή τους θα συμβάλουν στην εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων για τις συνθήκες του τραγικού συμβάντος στην παραλία Κορινού Πιερίας.

Η διαδικασία της προανάκρισης περιλαμβάνει την εξέταση όλων των παραμέτρων, ώστε να μην παραμείνει καμία αμφιβολία σχετικά με τα αίτια του θανάτου της 73χρονης λουόμενης. Η ολοκλήρωση της έρευνας αναμένεται να προσφέρει πλήρη εικόνα για το περιστατικό.

Πηγή: Topontiki