Ο πληθωρισμός τροφίμων αρνητικός τον Ιούλιο, συνεχίζεται η μάχη για μείωση τιμών

Αποκλιμάκωση στις τιμές των τροφίμων καταγράφηκε στην Ελλάδα τον Ιούλιο, με τον πληθωρισμό να περνά σε αρνητικό έδαφος, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat. Ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, υπογράμμισε την προσπάθεια της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση του πληθωρισμού και της ακρίβειας, δηλώνοντας ότι από τον Σεπτέμβριο αναμένονται μειώσεις σε βασικά είδη διαβίωσης.

Τα στοιχεία της Eurostat για τον Ιούλιο

Τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Αρχής (Eurostat) για τον Ιούλιο δείχνουν ότι ο πληθωρισμός των τροφίμων στην Ελλάδα παρουσίασε μείωση. Συγκεκριμένα, καταγράφηκε αρνητικό ποσοστό -0,4% σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2025, ενώ σε μηνιαία βάση, δηλαδή σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2026, η μείωση έφτασε το -2,3%.

Σε αντίθεση με την Ελλάδα, στην Ευρωζώνη τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν 0,8% σε ετήσια βάση και -0,2% σε μηνιαία. Επισημαίνεται ότι η μηνιαία μεταβολή του πληθωρισμού τροφίμων στην Ελλάδα είναι η χαμηλότερη μεταξύ των χωρών της Ευρωζώνης, γεγονός που αναδεικνύει μια διαφορετική δυναμική στην ελληνική αγορά.

Οι δηλώσεις του υπουργού Ανάπτυξης

Με αφορμή την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων από την Eurostat, ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, τόνισε ότι τα στοιχεία αυτά δείχνουν πως, παρά το δύσκολο και αβέβαιο διεθνές περιβάλλον, το οποίο χαρακτηρίζεται από δύο πολέμους στην ευρύτερη περιοχή και υψηλές τιμές στο πετρέλαιο και τα καύσιμα, η επίμονη προσπάθεια για τον έλεγχο των τιμών αποδίδει καρπούς.

Ο κ. Θεοδωρικάκος δήλωσε χαρακτηριστικά: «Δεν εφησυχάζουμε, δεν πανηγυρίζουμε, συνεχίζουμε τη μάχη μείωσης του κόστους ζωής». Πρόσθεσε πως η κυβέρνηση εργάζεται με σχέδιο, προβαίνοντας σε συνεχείς παρεμβάσεις και με αίσθημα ευθύνης απέναντι στην κοινωνία.

Συνεργασία για δίκαιη και ανταγωνιστική αγορά

Στο πλαίσιο των προσπαθειών για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, ο υπουργός Ανάπτυξης αναφέρθηκε στη συνεργασία με την Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή. Στόχος αυτής της συνεργασίας είναι η διασφάλιση της λειτουργίας της αγοράς με πιο δίκαιο και ανταγωνιστικό τρόπο, προς όφελος των πολιτών.

Παράλληλα, ο κ. Θεοδωρικάκος υπογράμμισε ότι η προσπάθεια για την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών και της μέσης ελληνικής οικογένειας είναι συνολική. Αυτή η προσπάθεια περιλαμβάνει όλες τις σημαντικές πτυχές της κυβερνητικής πολιτικής, όπως την ενίσχυση της απασχόλησης, τη μείωση της φορολογίας, ιδιαίτερα για τους νέους ανθρώπους, καθώς και τη συνεχή προσέλκυση παραγωγικών επενδύσεων στη χώρα.

Εθνική πρωτοβουλία για μείωση τιμών από τον Σεπτέμβριο

Συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό η προετοιμασία μιας εθνικής πρωτοβουλίας που στοχεύει στη μείωση των τιμών σε βασικά είδη διαβίωσης. Αυτή η πρωτοβουλία αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή από τις αρχές Σεπτεμβρίου. Η υλοποίησή της βασίζεται στη συνεργασία του Υπουργείου Ανάπτυξης, της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή και των φορέων της επιχειρηματικότητας.

Ο υπουργός Ανάπτυξης επανέλαβε ότι τα προβλήματα του κόστους ζωής δεν μπορούν να επιλυθούν ούτε με απλά συνθήματα, ούτε με αδιέξοδες και ανεδαφικές προτάσεις που προέρχονται από την αντιπολίτευση. Κατέληξε δηλώνοντας ότι η κυβέρνηση συνεχίζει με επιμονή την προσπάθεια για τη στήριξη της κοινωνίας, εστιάζοντας σε συγκεκριμένες ενέργειες και μέτρα.

Πηγή: Newsit