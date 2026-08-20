Σε κλοιό καύσωνα για μία εβδομάδα η χώρα, με αποπνικτική ατμόσφαιρα

Η Ελλάδα αναμένεται να βρεθεί αντιμέτωπη με ένα παρατεταμένο κύμα καύσωνα, το οποίο θα διαρκέσει για τουλάχιστον μία εβδομάδα, ξεκινώντας από το προσεχές Σαββατοκύριακο. Οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα, αγγίζοντας και ξεπερνώντας τους 40 βαθμούς Κελσίου σε ορισμένες περιοχές, ενώ η ατμόσφαιρα θα καταστεί αποπνικτική λόγω του συνδυασμού ζέστης και υγρασίας.

Έναρξη και διάρκεια του καύσωνα

Ο καύσωνας, ο οποίος χαρακτηρίζεται από τη μεγάλη του διάρκεια και τη δυσφορία που θα προκαλέσει, θα είναι ο εντονότερος του φετινού καλοκαιριού. Ήδη, η θερμοκρασία έχει αρχίσει να ανεβαίνει, με την κορύφωση να αναμένεται από το Σάββατο, 22 Αυγούστου 2026, οπότε και ο καύσωνας θα γίνει αισθητός στις περισσότερες περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με τις προγνώσεις των μετεωρολόγων, ο υδράργυρος θα παραμείνει «καρφωμένος» στους 40 βαθμούς Κελσίου για αρκετές ημέρες, ενώ σε συγκεκριμένες περιοχές είναι πιθανό να τους ξεπεράσει. Η διάρκεια του φαινομένου υπολογίζεται σε τουλάχιστον επτά με οκτώ ημέρες, με πιθανότητα επέκτασης, γεγονός που αναμένεται να επιβαρύνει σημαντικά τον πληθυσμό.

Προβλέψεις για τις θερμοκρασίες

Για σήμερα, Πέμπτη 20 Αυγούστου 2026, και αύριο, Παρασκευή 21 Αυγούστου 2026, η θερμοκρασία θα συνεχίσει την ανοδική της πορεία, φτάνοντας τοπικά τους 39 βαθμούς Κελσίου. Το Σαββατοκύριακο, η άνοδος θα είναι ακόμα πιο αισθητή, με τα «40άρια» να κάνουν την εμφάνισή τους σε πολλές περιοχές.

Ο μετεωρολόγος Κώστας Λαγουβάρδος ανέφερε χαρακτηριστικά ότι οι θερμοκρασίες δεν θα φτάσουν σε ακραίες τιμές, ωστόσο σε πολλές περιοχές θα ξεπερνούν τους 37 με 38 βαθμούς. Πρόσθεσε πως τοπικά θα δούμε και 40 βαθμούς, ίσως και λίγο παραπάνω μέσα στο Σαββατοκύριακο, υπογραμμίζοντας τη σημασία της διάρκειας του φαινομένου.

Γεωγραφική κατανομή των υψηλών θερμοκρασιών

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο κυρίως στα δυτικά τμήματα της χώρας. Στα ηπειρωτικά, αναμένεται να φτάσει τους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου, ενώ τοπικά είναι πιθανό να αγγίξει τους 38 βαθμούς. Στα νησιά του Ιονίου, οι τιμές θα κυμανθούν μεταξύ 33 και 34 βαθμών Κελσίου.

Στις Κυκλάδες και την Κρήτη, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 31 με 32 βαθμούς Κελσίου. Τέλος, στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, αναμένονται τοπικά 35 με 36 βαθμοί Κελσίου.

Επίδραση της υγρασίας και γενικές καιρικές συνθήκες

Οι υψηλές θερμοκρασίες, σε συνδυασμό με την αυξημένη υγρασία, θα δημιουργήσουν μια αποπνικτική ατμόσφαιρα, καθιστώντας την αίσθηση της ζέστης πιο έντονη και δυσάρεστη για τον πληθυσμό.

Όσον αφορά τις γενικές καιρικές συνθήκες, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Ωστόσο, λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις αναμένονται τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα θα υπάρχει τις πρωινές ώρες στα νότια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο τοπικά θα φτάσουν τα 6 μποφόρ. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά το βράδυ θα γίνουν ανατολικοί 4 μποφόρ.

Πηγή: Newsit