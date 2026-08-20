Θεσσαλονίκη: Έσβησε η φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο κέντρο

Φωτιά εκδηλώθηκε το πρωί της Πέμπτης, 20 Αυγούστου 2026, σε ένα εγκαταλελειμμένο οίκημα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Η άμεση και αποτελεσματική επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας οδήγησε στην επιτυχή κατάσβεση της πυρκαγιάς, η οποία είχε προκαλέσει ανησυχία στην περιοχή. Το συμβάν έλαβε χώρα σε ένα κτίριο που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Μελενίκου και Χατζηανδρέου, σε μια πυκνοκατοικημένη ζώνη της πόλης.

Η κινητοποίηση της πυροσβεστικής

Για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς, ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας έσπευσαν άμεσα στο σημείο. Αρχικές πληροφορίες ανέφεραν την παρουσία δέκα πυροσβεστών και τεσσάρων οχημάτων, οι οποίοι ξεκίνησαν αμέσως τις επιχειρήσεις κατάσβεσης. Οι πυροσβέστες επιχείρησαν με αποφασιστικότητα για τον περιορισμό και την εξάλειψη της φωτιάς, η οποία είχε ξεσπάσει στο εγκαταλελειμμένο οίκημα.

Σύμφωνα με νεότερες αναφορές, οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής ενισχύθηκαν περαιτέρω, με τον συνολικό αριθμό των πυροσβεστών που συμμετείχαν στην επιχείρηση να ξεπερνά τους είκοσι. Η παρουσία αυτών των ενισχυμένων δυνάμεων ήταν καθοριστική για τον επιτυχή περιορισμό της πυρκαγιάς και την αποτροπή της επέκτασής της σε παρακείμενα κτίρια.

Το σημείο εκδήλωσης της πυρκαγιάς

Το εγκαταλελειμμένο κτίριο, το οποίο τυλίχθηκε στις φλόγες, βρίσκεται σε κεντρικό σημείο της Θεσσαλονίκης. Πιο συγκεκριμένα, το οίκημα εντοπίζεται στην οδό Μελενίκου, πολύ κοντά στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Η ακριβής του θέση προσδιορίζεται στη συμβολή των οδών Μελενίκου και Χατζηανδρέου, καθιστώντας το συμβάν ιδιαίτερα σημαντικό λόγω της κεντρικής του τοποθεσίας.

Η περιοχή γύρω από το κτίριο χαρακτηρίζεται ως πυκνοκατοικημένη, με το εγκαταλελειμμένο οίκημα να βρίσκεται δίπλα σε πολυκατοικίες. Αυτό το γεγονός καθιστούσε τον άμεσο περιορισμό της φωτιάς κρίσιμο, ώστε να μην επεκταθεί σε παρακείμενα κτίρια και να διασφαλιστεί η ασφάλεια των κατοίκων της γύρω περιοχής.

Οι επιπτώσεις στην ατμόσφαιρα και η σημασία του περιορισμού

Εξαιτίας της φωτιάς, η ατμόσφαιρα στο κέντρο της πόλης έγινε αποπνικτική για ένα χρονικό διάστημα. Οι καπνοί που αναδύονταν από το φλεγόμενο κτίριο ήταν ορατοί σε μεγάλη απόσταση και δημιούργησαν ένα αποπνικτικό περιβάλλον, επιβεβαιώνοντας την ανάγκη για ταχύτατη επέμβαση των αρχών.

Ο άμεσος και αποτελεσματικός περιορισμός της φωτιάς από τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής ήταν εξαιρετικά κρίσιμος. Η γειτνίαση του εγκαταλελειμμένου κτιρίου με κατοικημένες πολυκατοικίες σε μια πυκνοκατοικημένη περιοχή καθιστούσε επιτακτική την αποτροπή της επέκτασης της πυρκαγιάς, προστατεύοντας έτσι τις γύρω ιδιοκτησίες και τους πολίτες.

Διερεύνηση αιτιών και παρουσίας ατόμων

Μέχρι στιγμής, οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά παραμένουν άγνωστες. Οι αρχές δεν έχουν προβεί σε ανακοινώσεις σχετικά με τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά στο εγκαταλελειμμένο κτίριο, και η διερεύνηση βρίσκεται σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο οίκημα που τυλίχθηκε στις φλόγες διαμένουν περιστασιακά κάποια άτομα. Ωστόσο, παραμένει άγνωστο εάν υπήρχαν άνθρωποι στο εσωτερικό του κτιρίου κατά τη στιγμή της εκδήλωσης της φωτιάς. Αυτό αποτελεί ένα από τα βασικά σημεία που θα διερευνηθούν.

Μετά την ολοκλήρωση της κατάσβεσης και την πλήρη ασφάλιση του χώρου, θα πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες έρευνες από τις αρμόδιες αρχές. Στόχος των ερευνών είναι να διαπιστωθεί με ακρίβεια εάν βρισκόταν κάποιο άτομο μέσα στο κτίριο κατά τη διάρκεια του συμβάντος, καθώς και να εξακριβωθούν τα αίτια που οδήγησαν στην εκδήλωση της πυρκαγιάς.

Πηγή: Ieidiseis