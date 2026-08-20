Φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης

Φωτιά ξέσπασε νωρίς το πρωί της Πέμπτης 20 Αυγούστου σε ένα εγκαταλελειμμένο κτίριο που βρίσκεται στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, με στόχο να θέσουν υπό έλεγχο τις φλόγες και να αποτρέψουν την επέκτασή τους. Η πυρκαγιά σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Μελενίκου και Χατζηανδρέου, σε μία περιοχή με πυκνή δόμηση.

Επιχείρηση κατάσβεσης σε εξέλιξη

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία κινητοποιήθηκε άμεσα μετά το ξέσπασμα της φωτιάς, στέλνοντας στο σημείο ισχυρές δυνάμεις. Περισσότεροι από 20 πυροσβέστες επιχειρούν αυτή τη στιγμή για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, η οποία εκδηλώθηκε σε ένα εγκαταλελειμμένο οίκημα.

Ο κύριος στόχος των πυροσβεστικών δυνάμεων είναι ο άμεσος περιορισμός της φωτιάς, ώστε να μην επεκταθεί σε κοντινά κτίρια. Η επιχείρηση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τους πυροσβέστες να καταβάλλουν προσπάθειες για να σβήσουν τις φλόγες και να διασφαλίσουν την ασφάλεια της περιοχής.

Η τοποθεσία της πυρκαγιάς

Το κτίριο που τυλίχθηκε στις φλόγες βρίσκεται σε κεντρικό σημείο της Θεσσαλονίκης, στη συμβολή των οδών Μελενίκου και Χατζηανδρέου. Η περιοχή αυτή χαρακτηρίζεται από την παρουσία πολλών κτιρίων σε κοντινή απόσταση, γεγονός που καθιστά την επέμβαση της Πυροσβεστικής ακόμα πιο απαιτητική.

Επιπλέον, το σημείο της πυρκαγιάς είναι πολύ κοντά στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, αυξάνοντας την ανάγκη για ταχεία και αποτελεσματική αντιμετώπιση του περιστατικού. Η κεντρική τοποθεσία του κτιρίου έχει προκαλέσει την προσοχή των κατοίκων και των διερχομένων.

Ανησυχία για πιθανούς εγκλωβισμένους

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, στο εγκαταλελειμμένο οίκημα στο οποίο ξέσπασε η φωτιά διαμένουν περιστασιακά κάποια άτομα. Ωστόσο, μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστο εάν υπήρχαν άνθρωποι στο εσωτερικό του κτιρίου κατά τη στιγμή της εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις, πέρα από την κατάσβεση, θα πραγματοποιήσουν τις απαραίτητες έρευνες στο εσωτερικό του κτιρίου για να διαπιστώσουν αν βρίσκεται κάποιο άτομο μέσα. Η ανησυχία για πιθανούς εγκλωβισμένους παραμένει, μέχρι να ολοκληρωθούν οι ενδελεχείς έρευνες.

Αποπνικτική ατμόσφαιρα στο κέντρο της πόλης

Η φωτιά είχε ως αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μία αποπνικτική ατμόσφαιρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ο πυκνός καπνός που εκλύεται από το φλεγόμενο κτίριο έχει καλύψει την ευρύτερη περιοχή, δυσχεραίνοντας την αναπνοή και την ορατότητα.

Οι πολίτες που βρίσκονται στην περιοχή καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς ο καπνός είναι έντονος. Η κατάσταση της ατμόσφαιρας παρακολουθείται στενά από τις αρχές, ενώ η επιχείρηση κατάσβεσης συνεχίζεται αδιάκοπα.

Άγνωστα τα αίτια της πυρκαγιάς

Μέχρι στιγμής, τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά στο εγκαταλελειμμένο κτίριο της οδού Μελενίκου δεν έχουν γίνει γνωστά. Οι αρμόδιες αρχές έχουν ξεκινήσει τη διερεύνηση του περιστατικού, αλλά δεν υπάρχουν ακόμα επίσημες ανακοινώσεις σχετικά με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκαν οι φλόγες.

Μετά την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς, θα ακολουθήσει εκτενής έρευνα από το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στην εκδήλωση της πυρκαγιάς.

Πηγή: Newsbeast