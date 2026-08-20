Θεσσαλονίκη: 31χρονος μαχαίρωσε 25χρονη σε διαμέρισμα – Δύο συλλήψεις

Ένα σοβαρό περιστατικό έλαβε χώρα τα ξημερώματα της Πέμπτης, 20 Αυγούστου του 2026, στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Ένας 31χρονος άνδρας φέρεται να μαχαίρωσε μια 25χρονη γυναίκα μέσα σε διαμέρισμα, προκαλώντας τον άμεσο συναγερμό των αρχών. Η άμεση επέμβαση των αστυνομικών της ομάδας Ζ ήταν καθοριστική για την παροχή πρώτων βοηθειών στην τραυματισμένη γυναίκα, ενώ και οι δύο εμπλεκόμενοι έχουν συλληφθεί.

Το αιματηρό επεισόδιο στις 40 Εκκλησιές

Το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή των 40 Εκκλησιών, μια συνοικία της Θεσσαλονίκης, κατά τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, ο 31χρονος άνδρας φέρεται να επιτέθηκε με μαχαίρι στην 25χρονη γυναίκα, εντός του χώρου ενός διαμερίσματος.

Η είδηση προκάλεσε άμεσα την κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών, οι οποίες έσπευσαν στο σημείο για να διαχειριστούν την κατάσταση και να παράσχουν βοήθεια. Η σοβαρότητα του τραυματισμού της 25χρονης γυναίκας απαιτούσε άμεση και αποτελεσματική παρέμβαση.

Η σχέση των εμπλεκομένων και ο ισχυρισμός του δράστη

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, ο 31χρονος και η 25χρονη γυναίκα δεν ήταν ζευγάρι. Η 25χρονη φέρεται να φιλοξενούνταν στο διαμέρισμα όπου εκτυλίχθηκε το περιστατικό, γεγονός που δίνει ένα πρώτο πλαίσιο στις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η επίθεση.

Ο 31χρονος, κατά την προσαγωγή του στις αρχές, φέρεται να υποστήριξε ότι η γυναίκα επιχείρησε να τον ληστέψει. Αυτός ο ισχυρισμός αποτελεί ένα κεντρικό σημείο της υπόθεσης και αναμένεται να διερευνηθεί ενδελεχώς από τις αρμόδιες αρχές που έχουν αναλάβει την εξιχνίαση του περιστατικού.

Η άμεση επέμβαση της ομάδας Ζ και η παροχή πρώτων βοηθειών

Η 25χρονη γυναίκα τραυματίστηκε από το μαχαίρι και η κατάστασή της κρίθηκε σοβαρή λόγω της αιμορραγίας. Η άμεση ανταπόκριση των ανδρών της ομάδας Ζ ήταν καθοριστική, καθώς έφτασαν γρήγορα στο σημείο του συμβάντος και ανέλαβαν δράση.

Οι αστυνομικοί παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στην τραυματισμένη γυναίκα, εφαρμόζοντας τουρνικέ για να περιορίσουν την αιμορραγία. Η συγκεκριμένη ενέργεια ήταν ζωτικής σημασίας για την αντιμετώπιση του τραύματος και την σταθεροποίηση της κατάστασης της 25χρονης, μέχρι την άφιξη εξειδικευμένου ιατρικού προσωπικού.

Μετά την αρχική παρέμβαση των αστυνομικών, έφτασε στο σημείο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Η τραυματισμένη γυναίκα παραλήφθηκε από τους διασώστες και μεταφέρθηκε άμεσα σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, προκειμένου να λάβει την απαραίτητη ιατρική φροντίδα και περίθαλψη.

Οι συλλήψεις και η συνέχεια της έρευνας

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τόσο ο 31χρονος άνδρας που φέρεται να προκάλεσε τον τραυματισμό, όσο και η 25χρονη γυναίκα, έχουν συλληφθεί από τις αρχές. Η σύλληψη των δύο εμπλεκόμενων προσώπων αποτελεί μέρος της διαδικασίας για τη διαλεύκανση των συνθηκών του περιστατικού.

Την υπόθεση έχει αναλάβει η αρμόδια αστυνομική υπηρεσία, η οποία διερευνά όλα τα δεδομένα και τις πτυχές του αιματηρού επεισοδίου. Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, με σκοπό την πλήρη διαλεύκανση των αιτιών και των συνθηκών που οδήγησαν στο περιστατικό των 40 Εκκλησιών.

Πηγή: Newsit