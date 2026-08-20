Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ επιστρέφουν στη Βρετανία με τα παιδιά τους

Ο Δούκας και η Δούκισσα του Σάσεξ, πρίγκιπας Χάρι και Μέγκαν Μαρκλ, πρόκειται να επιστρέψουν στη Βρετανία μέσα στον Αύγουστο, φέρνοντας μαζί τους και τα δύο παιδιά τους, τον Άρτσι και τη Λίλιμπετ. Η εξέλιξη αυτή έρχεται περισσότερα από έξι χρόνια μετά την απόφασή τους να εγκαταλείψουν τη χώρα και τα καθήκοντά τους ως ενεργά μέλη της βασιλικής οικογένειας. Η οικογένεια αναμένεται να εγκατασταθεί σε κατοικία εκτός Λονδίνου, η οποία δεν ανήκει στη βασιλική οικογένεια, ενώ τα παιδιά τους θα ξεκινήσουν τη φοίτησή τους σε βρετανικό σχολείο από τον Σεπτέμβριο.

Η επιστροφή μετά από χρόνια στις Ηνωμένες Πολιτείες

Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ είχαν μετακομίσει στις Ηνωμένες Πολιτείες τον Μάρτιο του 2020, εγκαταλείποντας το Μοντεσίτο της Καλιφόρνια. Μαζί τους είχαν τον γιο τους, Άρτσι, ο οποίος τότε δεν είχε συμπληρώσει ακόμη το πρώτο έτος της ηλικίας του. Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στην Καλιφόρνια, το ζευγάρι απέκτησε και την κόρη του, Λίλιμπετ.

Η επιστροφή τους στη Βρετανία δεν θα αφορά μια σύντομη παραμονή ή διακοπές, αλλά μια εκτεταμένη περίοδο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η οικογένεια σχεδιάζει να παραμείνει στη χώρα για τα επόμενα χρόνια, όσο δηλαδή θα διαρκέσει η σχολική εκπαίδευση των παιδιών τους.

Σχολική εκπαίδευση για τον Άρτσι και τη Λίλιμπετ

Τα δύο παιδιά του ζευγαριού, ο Άρτσι και η Λίλιμπετ, είναι πλέον επτά και πέντε ετών αντίστοιχα. Από τον Σεπτέμβριο, αναμένεται να φοιτήσουν σε βρετανικό σχολείο, σηματοδοτώντας ένα νέο κεφάλαιο για την οικογένεια. Η επιλογή αυτή υπογραμμίζει τον μακροπρόθεσμο χαρακτήρα της επιστροφής τους στη χώρα.

Για την εγκατάστασή τους, ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν θα επιλέξουν μια κατοικία εκτός Λονδίνου. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι αυτή η κατοικία δεν θα ανήκει στη βασιλική οικογένεια, καθώς το ζευγάρι δεν αναμένεται να εγκατασταθεί σε βασιλική κατοικία.

Οι οικογενειακές σχέσεις με τη βασιλική οικογένεια

Ο βασιλιάς Κάρολος Γ΄ φέρεται να ενημερώθηκε για τα σχέδια του Χάρι και της Μέγκαν την περασμένη Κυριακή. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο βασιλιάς αντιμετωπίζει θετικά την προοπτική να περνά περισσότερο χρόνο με την οικογένεια σε ιδιωτικό και προσωπικό επίπεδο, μια εξέλιξη που μπορεί να συμβάλει στην περαιτέρω βελτίωση των οικογενειακών σχέσεων.

Οι σχέσεις μεταξύ του ζευγαριού και της βασιλικής οικογένειας παρέμεναν τεταμένες μετά τη μετακόμιση του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ στις ΗΠΑ. Ωστόσο, η επίσκεψή τους στον βασιλιά Κάρολο και τη βασίλισσα Καμίλα τον περασμένο Ιούλιο αποτέλεσε σημαντικό βήμα για τη βελτίωση των μεταξύ τους σχέσεων. Η συνάντηση αυτή, η οποία πραγματοποιήθηκε στην ιδιωτική κατοικία του βασιλιά στο Γκλόστερσιρ, είχε χαρακτηριστεί ως «ιδιωτική οικογενειακή περίσταση».

Ήταν μάλιστα η πρώτη φορά έπειτα από περισσότερα από τέσσερα χρόνια που ο βασιλιάς Κάρολος συναντούσε από κοντά τα εγγόνια του, Άρτσι και Λίλιμπετ, γεγονός που αναδεικνύει τη σημασία αυτής της επανένωσης.

Η θέση του ζευγαριού εντός της μοναρχίας

Παρά την επιστροφή τους στη Βρετανία, δεν αναμένεται να μεταβληθεί η θέση του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν εντός της μοναρχίας. Το ζευγάρι θα εξακολουθήσει να θεωρείται μη ενεργά μέλη της βασιλικής οικογένειας και δεν προβλέπεται να αναλάβει εκ νέου επίσημα βασιλικά καθήκοντα. Επίσης, δεν θα αναλάβουν καθήκοντα για λογαριασμό του παλατιού.

Ο Χάρι και η Μέγκαν είχαν να βρεθούν μαζί στη Βρετανία από το 2022, όταν είχαν ταξιδέψει στη χώρα για την κηδεία της βασίλισσας Ελισάβετ Β΄. Έκτοτε, το ζευγάρι είχε προχωρήσει σε δημόσιες τοποθετήσεις και καταγγελίες για μέλη του θεσμού, μεταξύ άλλων και για ρατσιστική συμπεριφορά, γεγονός που είχε επιβαρύνει τις σχέσεις τους με το παλάτι.

Πηγή: Newsbeast