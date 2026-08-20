Στρατιωτική θητεία: Διευκρινίσεις για 18χρονους με 9μηνη υπηρεσία και αναβολή σπουδών

Σημαντικές διευκρινίσεις αναφορικά με τη στρατιωτική θητεία δίνει η Στρατολογία, ειδικά για τους νέους που έχουν γεννηθεί τους πρώτους μήνες του 2008. Οι διευκρινίσεις αυτές αφορούν τη δυνατότητα ολοκλήρωσης της κύριας στρατιωτικής υποχρέωσης σε εννέα μήνες, καθώς και την παροχή αναβολής κατάταξης για λόγους σπουδών. Οι ρυθμίσεις αυτές αφορούν όσους καλούνται να καταταγούν με τη Γ΄ ΕΣΣΟ του 2026.

Δυνατότητα 9μηνης θητείας για συγκεκριμένους στρατεύσιμους

Η ρύθμιση για την 9μηνη στρατιωτική θητεία αφορά τους στρατεύσιμους που έχουν γεννηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2008 έως και τις 15 Μαΐου 2008. Αυτοί οι νέοι καλούνται για κατάταξη με την αρχική πρόσκληση της κλάσης τους, η οποία είναι η 2026 Γ΄ ΕΣΣΟ. Η Στρατολογία διευκρινίζει ότι, εφόσον παρουσιαστούν κανονικά για κατάταξη και εκπληρώσουν εξ ολοκλήρου την κύρια στρατιωτική τους υποχρέωση, μπορούν να απολυθούν μετά τη συμπλήρωση εννέα μηνών πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας.

Η δυνατότητα αυτή προβλέπεται ρητά από το άρθρο 246 του νόμου 5265/2026. Η συγκεκριμένη διάταξη παρέχει ένα πλαίσιο για την ολοκλήρωση της θητείας σε μειωμένο χρόνο, υπό τις προαναφερθείσες προϋποθέσεις, για τη συγκεκριμένη κατηγορία στρατευσίμων.

Αναβολή κατάταξης για λόγους σπουδών

Παράλληλα με τη δυνατότητα της 9μηνης θητείας, για την ίδια κατηγορία στρατευσίμων προβλέπεται και η δυνατότητα να ζητήσουν αναβολή κατάταξης. Η αναβολή αυτή χορηγείται σε όσους είναι υποψήφιοι σπουδαστές Ανώτερης ή Ανώτατης Σχολής. Το σχετικό αίτημα μπορεί να υποβληθεί βάσει του άρθρου 188 του νόμου 5265/2026.

Ένα σημαντικό σημείο αυτής της ρύθμισης είναι ότι δεν απαιτείται να έχει προηγηθεί εγγραφή σε κάποιο Πανεπιστήμιο ή άλλο εκπαιδευτικό ίδρυμα προκειμένου να χορηγηθεί η συγκεκριμένη αναβολή. Αυτό διευκολύνει τους νέους που βρίσκονται σε μεταβατική περίοδο όσον αφορά τις σπουδές τους.

Ποιοι καλύπτονται από την αναβολή

Με τον τρόπο αυτό, η ρύθμιση καλύπτει μια ευρεία ομάδα νέων που βρίσκονται σε κρίσιμο στάδιο της εκπαιδευτικής τους πορείας. Συγκεκριμένα, αφορά όσους βρίσκονται στη διαδικασία εισαγωγής σε κάποιο εκπαιδευτικό ίδρυμα, καθώς και εκείνους που αναμένουν την έναρξη των σπουδών τους. Χωρίς αυτή τη δυνατότητα αναβολής, οι εν λόγω στρατεύσιμοι θα ήταν υποχρεωμένοι να παρουσιαστούν άμεσα για κατάταξη, γεγονός που θα μπορούσε να διακόψει ή να καθυστερήσει τα ακαδημαϊκά τους σχέδια.

Η πρόβλεψη αυτή της Στρατολογίας στοχεύει στην παροχή ευελιξίας στους νέους, λαμβάνοντας υπόψη τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες και την περίοδο προετοιμασίας ή αναμονής για την είσοδό τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Η Γ΄ ΕΣΣΟ 2026 και οι ημερομηνίες κατάταξης

Η Γ΄ ΕΣΣΟ 2026, η οποία αποτελεί το πλαίσιο για τις παραπάνω διευκρινίσεις, περιλαμβάνει στον Στρατό Ξηράς τους στρατεύσιμους της κλάσης 2029. Αυτό σημαίνει ότι αφορά τους νέους που έχουν γεννηθεί το έτος 2008. Ειδικότερα, για την πρώτη αυτή κατηγορία, περιλαμβάνονται όσοι έχουν γεννηθεί μέχρι τις 15 Μαΐου του 2008.

Η κατάταξη των στρατευσίμων που ανήκουν σε αυτή την ΕΣΣΟ έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος. Οι ημερομηνίες κατάταξης ορίστηκαν από τις 31 Αυγούστου έως τις 4 Σεπτεμβρίου του 2026. Αυτές οι ημερομηνίες είναι σημαντικές για τους ενδιαφερόμενους, καθώς σηματοδοτούν την έναρξη των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων ή την προθεσμία για την υποβολή αιτημάτων αναβολής.

Πηγή: ieidiseis.gr