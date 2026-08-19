Νέες πληροφορίες έρχονται στο φως της δημοσιότητας σχετικά με τις έρευνες των αρχών για τα αίτια του αεροπορικού δυστυχήματος που σημειώθηκε στη Σίφνο. Στο επίκεντρο των ερευνών τίθενται πλέον οι κάμερες που βρίσκονται στο Μαρκόπουλο, καθώς και τα ελάχιστα συντρίμμια του ελικοπτέρου τύπου Bell 206. Οι αρχές κινητοποιούνται σε πολλά επίπεδα, αναζητώντας απαντήσεις για την τραγωδία.

Επιστροφή στο Μαρκόπουλο και ο ρόλος των καμερών

Η έρευνα για το αεροπορικό δυστύχημα στη Σίφνο επεκτείνεται και επιστρέφει στο Μαρκόπουλο. Το συγκεκριμένο σημείο είναι αυτό από όπου απογειώθηκε το ελικόπτερο Bell 206, λίγο πριν την μοιραία πτήση του. Οι αρχές εξετάζουν με ιδιαίτερη προσοχή το υλικό που έχει καταγραφεί από τις κάμερες ασφαλείας της περιοχής.

Το ενδιαφέρον των ερευνητών εστιάζεται στο τι κατέγραψαν αυτές οι κάμερες, καθώς φέρεται να έχουν καταγράψει τον χειριστή του ελικοπτέρου κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας του. Οι έλεγχοι επικεντρώνονται στο τι ακριβώς έλεγξε ο χειριστής πριν από την απογείωση, αλλά και στην κατάσταση στην οποία βρισκόταν το ελικόπτερο εκείνη τη στιγμή.

Ο πίσω έλικας στο μικροσκόπιο

Ένα από τα βασικά σημεία που εξετάζονται ενδελεχώς είναι ο πίσω έλικας του ελικοπτέρου. Σύμφωνα με τα βίντεο που έχουν καταγραφεί κατά τη διάρκεια της μοιραίας πτώσης, ο πίσω έλικας φαίνεται να περιστρέφεται γύρω από τον άξονά του. Αυτή η παρατήρηση έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον των εμπειρογνωμόνων, οι οποίοι προσπαθούν να διαπιστώσουν εάν αυτό το γεγονός συνδέεται με τα αίτια του δυστυχήματος.

Η ανάλυση της λειτουργίας και της κατάστασης του πίσω έλικα θεωρείται κρίσιμη για την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων σχετικά με την αεροπορική τραγωδία. Οι ειδικοί θα αναλύσουν κάθε διαθέσιμο στοιχείο που αφορά αυτό το τμήμα του ελικοπτέρου, προκειμένου να κατανοήσουν πλήρως τις συνθήκες της πτώσης.

Κινητοποίηση αρχών στη Σίφνο

Στο νησί της Σίφνου έχει κινητοποιηθεί ένας εκτεταμένος μηχανισμός των αρχών, προκειμένου να διερευνηθούν όλα τα δεδομένα του δυστυχήματος. Στο νησί έχουν φτάσει κλιμάκια από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ), καθώς και από τη Διεύθυνση Αστυνομίας των Κυκλάδων. Η παρουσία αυτών των μονάδων υπογραμμίζει τη σοβαρότητα της έρευνας.

Επιπλέον, δύο έμπειρα στελέχη από τα εγκληματολογικά εργαστήρια της ελληνικής αστυνομίας έχουν μεταβεί στη Σίφνο. Αυτά τα στελέχη διαθέτουν την απαραίτητη τεχνογνωσία για την εξέταση και συλλογή ευρημάτων από τον τόπο του δυστυχήματος. Η συντονισμένη δράση των διαφόρων υπηρεσιών αποσκοπεί στην πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Εξέταση των συντριμμιών και συλλογή στοιχείων

Το κλιμάκιο της ΔΑΟΕ βρέθηκε στο σημείο της συντριβής χθες, 18 Αυγούστου, πραγματοποιώντας ενδελεχείς ελέγχους. Τα δύο στελέχη των Εγκληματολογικών Εργαστηρίων εξέτασαν τον χώρο με μεγάλη προσοχή. Οι εμπειρογνώμονες έθεσαν στο «μικροσκόπιο» τα ελάχιστα συντρίμμια που απέμειναν από το ελικόπτερο Bell 206.

Στο πλαίσιο αυτής της εξέτασης, συλλέχθηκαν τμήματα από τους λιωμένους έλικες του ελικοπτέρου, καθώς και από το απανθρακωμένο «κουφάρι» του. Τα συλλεχθέντα στοιχεία θα υποβληθούν σε περαιτέρω ανάλυση, πιθανώς με ακτινογραφία, προκειμένου να εξαχθούν συμπεράσματα για την κατάσταση του ελικοπτέρου τη στιγμή της πτώσης και τα αίτια της τραγωδίας.

Η νεκροψία του χειριστή

Η έρευνα των αρχών δεν περιορίζεται μόνο στην εξέταση των συντριμμιών και του υλικού από τις κάμερες. Ένα σημαντικό κομμάτι της διαδικασίας είναι και η νεκροψία – νεκροτομή του χειριστή του ελικοπτέρου. Η εξέταση αυτή αναμένεται να πραγματοποιηθεί τις επόμενες ώρες, προσφέροντας πιθανόν επιπλέον στοιχεία για τα αίτια του δυστυχήματος.

Σκοπός της νεκροψίας είναι να διαπιστωθεί εάν υπήρξε κάποιο αιφνίδιο πρόβλημα υγείας που ενδεχομένως να επηρέασε τον χειριστή και να συνέβαλε στην τραγωδία. Η ολοκληρωμένη προσέγγιση των αρχών, που περιλαμβάνει τεχνική, εγκληματολογική και ιατροδικαστική έρευνα, αποσκοπεί στην πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών κάτω από τις οποίες συνέβη το αεροπορικό δυστύχημα στη Σίφνο.

Πηγή: Ieidiseis