Η πυρκαγιά στον Γέρακα τέθηκε υπό έλεγχο

Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης, 19 Αυγούστου, στον Γέρακα Αττικής. Η φωτιά εκδηλώθηκε σε περιοχή με χαμηλή και ξερή βλάστηση, κοντά στο νεκροταφείο της περιοχής και δίπλα στην Αττική Οδό. Χάρη στην άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών και την επέμβαση ισχυρών πυροσβεστικών δυνάμεων, η εστία οριοθετήθηκε γρήγορα.

Η εκδήλωση της πυρκαγιάς και ο άμεσος εντοπισμός

Η πυρκαγιά στον Γέρακα εκδηλώθηκε περίπου στις 15:30 το μεσημέρι της Τετάρτης, 19 Αυγούστου. Το σημείο όπου ξέσπασε η φωτιά εντοπίστηκε σε χαμηλή και ξερή βλάστηση, μια περιοχή που βρίσκεται κοντά στο νεκροταφείο της περιοχής και σε άμεση γειτνίαση με την Αττική Οδό. Ένα σημαντικό στοιχείο ήταν ότι η εστία βρισκόταν σε σημείο όπου υπάρχουν πυλώνες ηλεκτρικού ρεύματος, γεγονός που οδήγησε στην άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών.

Η γρήγορη αντίδραση και η άμεση επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων ήταν καθοριστικής σημασίας. Μέσα σε μόλις 15 λεπτά από την εκδήλωσή της, η πυρκαγιά οριοθετήθηκε, αποτρέποντας την περαιτέρω εξάπλωσή της. Αυτή η ταχύτατη αντιμετώπιση συνέβαλε στην αποτελεσματική διαχείριση της κατάστασης και στην αποτροπή σοβαρότερων συνεπειών.

Η κινητοποίηση των επίγειων δυνάμεων

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στον Γέρακα, κινητοποιήθηκαν ισχυρές επίγειες δυνάμεων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Συγκεκριμένα, στο σημείο έσπευσαν 46 πυροσβέστες, οι οποίοι επιχειρούσαν αποτελεσματικά. Την προσπάθεια ενίσχυσαν τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, οι οποίες συνέβαλαν στην πρόσβαση και την κατάσβεση σε δύσβατα σημεία.

Παράλληλα με το προσωπικό, χρησιμοποιήθηκαν εννέα πυροσβεστικά οχήματα για την επίγεια επιχείρηση, παρέχοντας την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή. Επιπλέον, σημαντική συνδρομή στην προσπάθεια κατάσβεσης παρείχαν και υδροφόρες του Δήμου Παλλήνης, ενισχύοντας τις επιχειρησιακές δυνατότητες των πυροσβεστικών δυνάμεων και τη συνεχή τροφοδοσία με νερό.

Η συμβολή των εναέριων μέσων

Στο έργο της κατάσβεσης της πυρκαγιάς στον Γέρακα, καθοριστική ήταν και η συμβολή των εναέριων μέσων. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν δύο αεροσκάφη, τα οποία πραγματοποιούσαν συνεχείς ρίψεις νερού από αέρος. Η δράση των αεροσκαφών ήταν σημαντική για τον περιορισμό της φωτιάς από ψηλά, ειδικά σε αρχικά στάδια.

Επιπροσθέτως, δύο ελικόπτερα συμμετείχαν ενεργά στις επιχειρήσεις, συνδράμοντας στην αεροπυρόσβεση και παρέχοντας υποστήριξη στις επίγειες δυνάμεις. Η συνδυασμένη δράση των αεροσκαφών και των ελικοπτέρων ενίσχυσε την αποτελεσματικότητα της επιχείρησης, συμβάλλοντας στην ταχεία οριοθέτηση και τον έλεγχο της πυρκαγιάς.

Μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα

Ταυτόχρονα με τις επιχειρήσεις κατάσβεσης στον Γέρακα, εκδόθηκε και ένα μήνυμα από την υπηρεσία 112. Το μήνυμα αυτό προειδοποιούσε για την εκδήλωση φωτιάς στην περιοχή της Ανθούσας, καλώντας τους κατοίκους να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Η έκδοση του μηνύματος έγινε στις 15:43, ενημερώνοντας τους πολίτες στην ευρύτερη περιοχή.

Η προειδοποίηση μέσω του 112 αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για την έγκαιρη ενημέρωση και την προετοιμασία των πολιτών σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, όπως οι πυρκαγιές. Το μήνυμα αυτό υπογράμμιζε την ανάγκη για επαγρύπνηση και ετοιμότητα των κατοίκων, δεδομένης της κατάστασης στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής.

Πηγή: Topontiki