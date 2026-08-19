Γυναίκα βρέθηκε νεκρή σε υπόγειο διαμέρισμα στη Λάρισα – Είχε πεθάνει πριν από 1,5 χρόνο

Ένα σοκαριστικό γεγονός συγκλονίζει τη Λάρισα, καθώς οι αρχές εντόπισαν νεκρή μία 60χρονη γυναίκα μέσα σε υπόγειο διαμέρισμα πολυκατοικίας, στην οδό 28ης Οκτωβρίου. Οι πρώτες εκτιμήσεις και μαρτυρίες υποδεικνύουν ότι η θανούσα είχε αφήσει την τελευταία της πνοή πριν από ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, πιθανόν έως και ενάμιση έτος, πριν από τον εντοπισμό της σορού της.

Ο εντοπισμός της σορού και οι αρχικές ενδείξεις

Το περιστατικό ήρθε στο φως όταν οι αρμόδιες αρχές κλήθηκαν να επέμβουν στην οδό 28ης Οκτωβρίου, όπου και πραγματοποίησαν τον εντοπισμό της 60χρονης γυναίκας. Η σορός της βρέθηκε εντός του υπόγειου διαμερίσματος στο οποίο διέμενε, προκαλώντας άμεσα ερωτήματα σχετικά με τις ακριβείς συνθήκες και τον χρόνο του θανάτου της.

Από τις πρώτες κιόλας ενδείξεις που παρατηρήθηκαν στο σημείο, διαπιστώθηκε ότι η γυναίκα είχε φύγει από τη ζωή προ πολλού. Αυτό το συμπέρασμα ενισχύθηκε και από το γεγονός ότι για την περισυλλογή της σορού δεν κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όπως συνηθίζεται σε πρόσφατους θανάτους, αλλά η μεταφορά της πραγματοποιήθηκε απευθείας με όχημα γραφείου τελετών.

Η μαρτυρία της διαχειρίστριας και το χρονικό πλαίσιο

Περαιτέρω φως στην υπόθεση έριξε μία αποκλειστική μαρτυρία από τη διαχειρίστρια της πολυκατοικίας, η οποία μίλησε για την άτυχη γυναίκα. Η διαχειρίστρια ανέφερε ότι, σύμφωνα με τις δικές της εκτιμήσεις και παρατηρήσεις, η 60χρονη πιθανότατα βρισκόταν νεκρή για ένα διάστημα που αγγίζει τουλάχιστον τον ενάμιση χρόνο.

Ως μία συγκεκριμένη ένδειξη που υποστηρίζει αυτή την εκτίμηση, η διαχειρίστρια δήλωσε ότι η θανούσα είχε να πληρώσει κοινόχρηστα από τον Οκτώβριο του 2024. Αυτή η πληροφορία αποτελεί ένα σημαντικό στοιχείο που υποδεικνύει τον μακρύ χρόνο που μεσολάβησε από την τελευταία της εμφάνιση ή επικοινωνία μέχρι τον τραγικό εντοπισμό της.

Το προφίλ της θανούσας και η έλλειψη αναζήτησης

Η διαχειρίστρια της πολυκατοικίας σκιαγράφησε το προφίλ της 60χρονης, περιγράφοντάς την ως μία μοναχική, αλλά ταυτόχρονα ευγενική και πολύ συνεπή κυρία. Η περιγραφή αυτή προσδίδει μια θλιβερή νότα στο γεγονός, καθώς η απουσία της δεν φάνηκε να κινητοποίησε άμεσα κάποιον από το περιβάλλον της.

Παρά την ευγένεια και τη συνέπειά της, φαίνεται πως κανείς οικείος της δεν την αναζήτησε από τότε που χάθηκαν τα ίχνη της. Αυτή η έλλειψη επικοινωνίας και αναζήτησης συνέβαλε στο να παραμείνει ο θάνατός της απαρατήρητος για ένα τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα, αναδεικνύοντας τη μοναχική πτυχή της ζωής της.

Ειδοποίηση συγγενών και η εν εξελίξει προανακριτική έρευνα

Παρά τη μοναχική ζωή της, η 60χρονη γυναίκα είχε μία αδελφή, η οποία διαμένει στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Μετά τον εντοπισμό της σορού, η αδελφή της ειδοποιήθηκε άμεσα για το δυσάρεστο γεγονός, προκειμένου να ενημερωθεί για την τραγική κατάληξη της συγγενούς της.

Στο μεταξύ, οι αρμόδιες αρχές έχουν ξεκινήσει μία ενδελεχή προανακριτική έρευνα, η οποία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Κύριος στόχος της έρευνας είναι να διαλευκανθούν με απόλυτη ακρίβεια τόσο τα αίτια που οδήγησαν στον θάνατο της γυναίκας όσο και η συγκεκριμένη χρονική περίοδος κατά την οποία επήλθε. Περαιτέρω πληροφορίες και στοιχεία αναμένονται καθώς η διαδικασία της έρευνας προχωρά.

Πηγή: Topontiki