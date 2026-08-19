Η γεωγραφική εξάπλωση του ιού του Δυτικού Νείλου: Νέα κρούσματα σε δήμους της Αττικής

Διευρύνεται η γεωγραφική εξάπλωση που παρουσιάζει ο ιός του Δυτικού Νείλου, καθώς νέα κρούσματα καταγράφηκαν σε τρεις ακόμη δήμους στην Αττική, σύμφωνα με τον αναθεωρημένο κατάλογο που δημοσιοποίησε ο ΕΟΔΥ. Πρόκειται για τους δήμους Διονύσου, Καλλιθέας και Πετρούπολης, με τον αριθμό των δήμων της Αττικής στους οποίους έχουν επιβεβαιωθεί περιστατικά να ανέρχεται πλέον σε 29. Συνολικά, 44 δήμοι της χώρας έχουν καταγράψει κρούσματα, ενώ άλλοι δέκα χαρακτηρίζονται περιοχές υψηλού κινδύνου, ανεβάζοντας σε 54 τον συνολικό αριθμό των περιοχών στις οποίες εφαρμόζεται αυξημένη επιτήρηση.

Διεύρυνση της γεωγραφικής διασποράς στην Αττική

Η Αττική εξακολουθεί να αποτελεί την περιοχή με τη μεγαλύτερη διασπορά του ιού του Δυτικού Νείλου. Με την προσθήκη των δήμων Διονύσου, Καλλιθέας και Πετρούπολης στον κατάλογο του ΕΟΔΥ, ο αριθμός των δήμων της Αττικής όπου έχουν επιβεβαιωθεί περιστατικά φτάνει πλέον τους 29.

Πέραν των νέων προσθηκών, επηρεαζόμενοι δήμοι στην Αττική περιλαμβάνουν επίσης τους δήμους Αγίας Παρασκευής, Νέας Ιωνίας, Χαλανδρίου και Παπάγου. Αυτή η διεύρυνση υπογραμμίζει τη συνεχή ανάγκη για επαγρύπνηση και εφαρμογή μέτρων στις αστικές και περιαστικές περιοχές της πρωτεύουσας.

Πανελλαδική εικόνα και περιοχές υψηλού κινδύνου

Σε πανελλαδικό επίπεδο, κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου έχουν καταγραφεί σε συνολικά 44 δήμους. Την τελευταία εβδομάδα, στον κατάλογο των επηρεαζόμενων περιοχών προστέθηκε και ο Δήμος Αλεξάνδρειας Ημαθίας, πέραν των τριών δήμων της Αττικής.

Εκτός από τους 44 δήμους με επιβεβαιωμένα περιστατικά, δέκα ακόμη δήμοι έχουν χαρακτηριστεί ως περιοχές υψηλού κινδύνου για την εμφάνιση κρουσμάτων στο επόμενο διάστημα. Αυτές οι περιοχές γειτνιάζουν με ήδη επηρεαζόμενους δήμους, έχουν επιβαρυμένο επιδημιολογικό ιστορικό ή ιδιαίτερα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά. Επίσης, περιλαμβάνονται περιοχές όπου έχει τεκμηριωθεί κυκλοφορία του ιού σε κουνούπια ή ζώα.

Ο συγκεκριμένος διαχωρισμός σε επηρεαζόμενες και υψηλού κινδύνου περιοχές χρησιμοποιείται για την εφαρμογή πρόσθετων μέτρων, με στόχο τον περιορισμό του κινδύνου μετάδοσης του ιού, συμπεριλαμβανομένων και των μεταγγίσεων αίματος.

Επικαιροποιημένα στοιχεία κρουσμάτων και απωλειών

Νεότερη έκθεση του ΕΟΔΥ αναμένεται να αποτυπώσει τον επικαιροποιημένο αριθμό των εγχώριων περιστατικών. Έως τα μέσα της περασμένης εβδομάδας, είχαν καταγραφεί συνολικά 110 κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα.

Δυστυχώς, εννέα ασθενείς, ηλικίας από 66 έως 99 ετών, είχαν χάσει τη ζωή τους εξαιτίας της λοίμωξης. Όλα τα στοιχεία αφορούν εγχώρια κρούσματα, δηλαδή περιπτώσεις στις οποίες η μετάδοση του ιού έγινε εντός της Ελλάδας μέσω τσιμπήματος μολυσμένου κουνουπιού.

Χαρακτηριστικά της νόσου και τρόπος μετάδοσης

Τα περιστατικά που καταγράφονται από τις υγειονομικές αρχές αφορούν σε σημαντικό βαθμό ασθενείς που εκδηλώνουν σοβαρή νόσο, με προσβολή του κεντρικού νευρικού συστήματος. Οι κλινικές εκδηλώσεις περιλαμβάνουν μηνιγγίτιδα ή εγκεφαλίτιδα, υποδεικνύοντας την ανάγκη για άμεση ιατρική παρακολούθηση σε τέτοιες περιπτώσεις.

Ωστόσο, εκτιμάται ότι για κάθε σοβαρό περιστατικό που καταγράφεται, αντιστοιχούν περίπου 140 λοιμώξεις χωρίς συμπτώματα ή με ήπια κλινική εικόνα. Αυτό υποδηλώνει μια ευρύτερη κυκλοφορία του ιού στον πληθυσμό, με την πλειονότητα των μολύνσεων να παραμένει αδιάγνωστη λόγω της απουσίας ή της ήπιας συμπτωματολογίας.

Πηγή: Newsit