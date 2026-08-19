Φωτιά σε ταχύπλοο σκάφος στο Πόρτο Ράφτη: Μεταφορά επιβαίνοντα για προληπτικούς λόγους

Μικρής έκτασης φωτιά εκδηλώθηκε σε ταχύπλοο σκάφος ελληνικής σημαίας στη θαλάσσια περιοχή του Πόρτο Ράφτη. Η πυρκαγιά, η οποία δεν έλαβε μεγαλύτερες διαστάσεις, κατασβέστηκε άμεσα, ενώ ο μοναδικός επιβαίνων του σκάφους περισυνελέγη από πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος. Ο άνδρας είναι καλά στην υγεία του και μεταφέρθηκε στον λιμένα Μαρκοπούλου, όπου τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για προληπτικούς λόγους.

Εκδήλωση πυρκαγιάς και άμεση κινητοποίηση

Συναγερμός σήμανε στη θαλάσσια περιοχή του Πόρτο Ράφτη, όταν εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε ταχύπλοο σκάφος. Το σκάφος, το οποίο έφερε ελληνική σημαία, βρισκόταν εν πλω όταν ξέσπασε η φωτιά, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών για την αντιμετώπιση του περιστατικού.

Η πυρκαγιά χαρακτηρίστηκε ως μικρής έκτασης, γεγονός που συνέβαλε στην ταχεία αντιμετώπισή της. Παρά την εκδήλωσή της, οι ενέργειες που ακολούθησαν ήταν άμεσες και συντονισμένες, με στόχο την ασφάλεια του επιβαίνοντα και την αποτροπή περαιτέρω κινδύνων στη θαλάσσια περιοχή.

Άμεση κατάσβεση και επέμβαση του λιμενικού

Η φωτιά στο ταχύπλοο σκάφος κατασβέστηκε άμεσα, χάρη στην αποτελεσματική επέμβαση των δυνάμεων που κινητοποιήθηκαν. Η ταχύτητα στην αντιμετώπιση του περιστατικού ήταν καθοριστική, καθώς δεν επέτρεψε στη φωτιά να λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις και να δημιουργήσει σοβαρότερες συνέπειες.

Παράλληλα με την κατάσβεση, ένα πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος έσπευσε στην περιοχή για να παράσχει βοήθεια. Το λιμενικό σκάφος ανέλαβε την περισυλλογή του μοναδικού επιβαίνοντα, διασφαλίζοντας την ασφαλή απομάκρυνσή του από το φλεγόμενο ταχύπλοο και την παροχή πρώτων βοηθειών, εφόσον χρειαζόταν.

Η διάσωση του μοναδικού επιβαίνοντα

Ο μοναδικός επιβαίνων του ταχύπλοου σκάφους, ένας άνδρας, βρέθηκε σε καλή κατάσταση υγείας μετά την περισυλλογή του. Η άμεση επέμβαση του Λιμενικού Σώματος ήταν κρίσιμη για την ασφάλειά του, καθώς τον απομάκρυνε από τον κίνδυνο της πυρκαγιάς που είχε εκδηλωθεί στο σκάφος του.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο άνδρας δεν αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα υγείας, παρά το γεγονός ότι βρέθηκε σε ένα περιστατικό πυρκαγιάς εν πλω. Η καλή του κατάσταση επιβεβαιώθηκε αμέσως μετά την περισυλλογή του από το πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, το οποίο τον μετέφερε σε ασφαλές σημείο.

Προληπτική μεταφορά στον λιμένα Μαρκοπούλου

Μετά την επιτυχή διάσωσή του, ο άνδρας μεταφέρθηκε στον λιμένα Μαρκοπούλου. Η μεταφορά αυτή έγινε με πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, το οποίο τον οδήγησε στο λιμάνι προκειμένου να παραληφθεί από εξειδικευμένο προσωπικό και όχημα του ΕΚΑΒ.

Στον λιμένα Μαρκοπούλου, ο επιβαίνων παραδόθηκε σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Η μεταφορά του σε νοσοκομείο ή υγειονομική μονάδα κρίθηκε αναγκαία για προληπτικούς λόγους, ώστε να υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις και να διασφαλιστεί πλήρως η καλή κατάσταση της υγείας του μετά το συμβάν της πυρκαγιάς στο ταχύπλοο σκάφος.

Πηγή: Enikos