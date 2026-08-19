Γενική είσοδος 10 ευρώ για το φιλικό της εθνικής Ελλάδας με την Κύπρο

Η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ) ενημέρωσε το κοινό σχετικά με τη φιλική αναμέτρηση της εθνικής Ελλάδας με την Κύπρο, ορίζοντας γενική είσοδο 10 ευρώ. Ο αγώνας αποτελεί μέρος της προετοιμασίας της «επίσημης αγαπημένης» ενόψει των επερχόμενων κρίσιμων αναμετρήσεων για την προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027.

Η αναμέτρηση με το «Νησί της Αφροδίτης» θα λάβει χώρα στο «Telekom Center Athens» στις 24 Αυγούστου, με ώρα έναρξης στις 18:00, προσκαλώντας τους φιλάθλους να στηρίξουν την ομάδα.

Η προετοιμασία της εθνικής ομάδας

Η εθνική ομάδα των Ανδρών βρίσκεται σε εντατικούς ρυθμούς προετοιμασίας για τα παιχνίδια της δεύτερης προκριματικής φάσης του MundoBasket 2027. Η «γαλανόλευκη» έχει μπροστά της σημαντικές αναμετρήσεις απέναντι σε Ουκρανία και Ισπανία, οι οποίες είναι προγραμματισμένες για τα τέλη Αυγούστου.

Πριν από αυτούς τους κρίσιμους αγώνες, η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη θα δώσει δύο φιλικά παιχνίδια. Το πρώτο φιλικό είναι στις 22 Αυγούστου απέναντι στην Πολωνία, ενώ το δεύτερο, δύο ημέρες αργότερα, είναι αυτό με την Κύπρο. Οι αναμετρήσεις αυτές θα δώσουν την ευκαιρία στον προπονητή να αξιολογήσει τον βαθμό ετοιμότητας των παικτών.

Λεπτομέρειες για τον αγώνα με την Κύπρο

Το δεύτερο φιλικό παιχνίδι της εθνικής Ελλάδας θα διεξαχθεί στις 24 Αυγούστου, στις 18:00. Η αναμέτρηση με την Κύπρο θα φιλοξενηθεί στο «Telekom Center Athens», προσφέροντας στους φιλάθλους την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την ομάδα από κοντά.

Η ΕΟΚ έχει ορίσει γενική είσοδο 10 ευρώ για τον αγώνα, ο οποίος φέρει την ονομασία Ελλάδα – Κύπρος Aegean Acropolis. Οι φίλαθλοι καλούνται να εξασφαλίσουν τη θέση τους για να βρεθούν στο πλευρό της «επίσημης αγαπημένης».

Διαδικασία αγοράς εισιτηρίων

Για την αγορά εισιτηρίων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στην πλατφόρμα της Ticketmaster. Είναι απαραίτητο να συμπληρωθούν ονοματεπώνυμο και αριθμός ταυτότητας κατά τη διαδικασία αγοράς.

Οι φίλαθλοι παρακαλούνται να συμπληρώνουν με ακρίβεια τα στοιχεία τους, καθώς θα πραγματοποιηθεί αυστηρός έλεγχος ταυτοπροσωπίας κατά την είσοδο στο γήπεδο. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται η διαδικασία μέσω gov.gr. Για οποιεσδήποτε απορίες σχετικά με τα εισιτήρια, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση eok-tickets@basket.gr.

Ειδικές κατηγορίες εισιτηρίων

Η είσοδος για παιδιά ηλικίας έως πέντε (5) ετών είναι δωρεάν, ωστόσο δεν εξασφαλίζεται συγκεκριμένη θέση για αυτά. Για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ), οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν απευθείας με την Ticketmaster.

Ο τηλεφωνικός αριθμός επικοινωνίας για εισιτήρια ΑμεΑ είναι (+30) 211 19 81 535, με το ωράριο λειτουργίας να είναι καθημερινά από τις 10:00 έως τις 20:00. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση αυτών των εισιτηρίων θα πρέπει να αποστέλλονται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου eok-tickets@basket.gr.

Κάλεσμα στους φιλάθλους

Η ΕΟΚ απευθύνει κάλεσμα σε όλους τους φιλάθλους να βρεθούν στο «Telekom Center Athens» και να στηρίξουν την εθνική ομάδα. Η παρουσία του κόσμου θεωρείται σημαντική για να ενισχύσει την προσπάθεια της «επίσημης αγαπημένης».

Το μήνυμα που εκπέμπεται είναι #pantadipla, καλώντας τους φιλάθλους να είναι «πάντα δίπλα» στην ομάδα, χρησιμοποιώντας επίσης τα hashtags #HellasBasketball, #StepItUpHellas και #StepItUp.

Πηγή: Gazzetta