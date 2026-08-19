«Πράσινο φως» από το Ελεγκτικό Συνέδριο για το «ΑΕΝΑΟΝ» στον Φαληρικό Όρμο

Το τελικό «πράσινο φως» για την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του Μητροπολιτικού Πάρκου «ΑΕΝΑΟΝ» στον Φαληρικό Όρμο δόθηκε από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Η εξέλιξη αυτή ανοίγει οριστικά και αμετάκλητα τον δρόμο για την έναρξη υλοποίησης μιας από τις μεγαλύτερες αστικές αναπλάσεις που έχουν πραγματοποιηθεί στην Αττική. Την ανακοίνωση έκανε ο Περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, γνωστοποιώντας παράλληλα την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Η ανακοίνωση του Νίκου Χαρδαλιά

Ο Περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, με ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έκανε γνωστό ότι η σύμβαση κατασκευής του Μητροπολιτικού Πάρκου «ΑΕΝΑΟΝ» θα υπογραφεί στις 2 Σεπτεμβρίου 2026. Ο κ. Χαρδαλιάς ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «το έργο προχωρά πλέον οριστικά και αμετάκλητα».

Στην ίδια ανάρτηση, υπενθύμισε τη δέσμευση της Περιφερειακής Αρχής για την υπογραφή της σύμβασης το φθινόπωρο του 2026. «Στις 2 Σεπτεμβρίου, τη δεύτερη μόλις ημέρα του φθινοπώρου, υπογράφουμε τη σύμβαση για τη δημιουργία του μεγαλύτερου Ανοιχτού Πάρκου της Μεσογείου. Είχαμε δεσμευτεί ότι το φθινόπωρο του 2026 θα έχουμε σύμβαση έργου. Και θα την έχουμε από τη δεύτερη ημέρα του. Γιατί ό,τι λέμε, το κάνουμε», σημείωσε ο Περιφερειάρχης Αττικής.

Η πορεία του έργου μέχρι σήμερα

Στην ανάρτησή του, ο κ. Χαρδαλιάς έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη διαδρομή που προηγήθηκε για την υλοποίηση του έργου. Επισήμανε ότι τον Ιανουάριο του 2024, η σημερινή Περιφερειακή Αρχή παρέλαβε το έργο «στα όρια της απένταξης».

Όπως τονίζει, ακολούθησε η αποκατάσταση της αξιοπιστίας της Περιφέρειας απέναντι στους ευρωπαϊκούς θεσμούς, η επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων και η εξασφάλιση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρηματοδότησης ύψους 370 εκατ. ευρώ, ποσό απαραίτητο για την προώθηση του σχεδίου.

Ολοκλήρωση διαδικασιών σε 21 μήνες

Στα τέλη Νοεμβρίου του 2024, κατά τη δημόσια παρουσίαση του «ΑΕΝΑΟΝ», η Περιφέρεια είχε δεσμευτεί ότι μέσα σε 24 μήνες θα είχε φτάσει στην υπογραφή της σύμβασης κατασκευής. Η διαδικασία, σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη, ολοκληρώνεται τελικά σε 21 μήνες, τρεις μήνες νωρίτερα από τον αρχικό στόχο.

Στο διάστημα αυτό, ολοκληρώθηκαν συνολικά 11 διαφορετικές μελέτες, εξασφαλίστηκαν δεκάδες αναγκαίες αδειοδοτήσεις, συντάχθηκαν τα τεύχη και οι όροι δημοπράτησης και πραγματοποιήθηκε διεθνής διαγωνισμός. Παράλληλα, αντιμετωπίστηκαν οι ενστάσεις και οι προσφυγές που κατατέθηκαν, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη πορεία του έργου.

Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί

Η διαδικασία για την υλοποίηση του Μητροπολιτικού Πάρκου «ΑΕΝΑΟΝ» πέρασε από τον έλεγχο τεσσάρων διαφορετικών θεσμών και ελεγκτικών μηχανισμών. Συγκεκριμένα, εξετάστηκε από την Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, το Συμβούλιο της Επικρατείας και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Στο τελικό στάδιο, το έργο έλαβε το «πράσινο φως» από το Ελεγκτικό Συνέδριο, επιβεβαιώνοντας τη νομιμότητα και τη διαφάνεια των διαδικασιών που ακολουθήθηκαν για την υλοποίησή του.

Ένα όνειρο 40 χρόνων παίρνει μορφή

Ο Περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, ολοκλήρωσε την ανάρτησή του αναφέροντας: «Τώρα, λοιπόν, ήρθε η ώρα που όλοι περιμέναμε. Ένα όνειρο 40 χρόνων αρχίζει να παίρνει μορφή». Το «ΑΕΝΑΟΝ» αποτελεί τη μεγάλη παρέμβαση ανάπλασης του Φαληρικού Όρμου, με στόχο τη δημιουργία του μεγαλύτερου Ανοιχτού Πάρκου της Μεσογείου.

Πηγή: Newsit