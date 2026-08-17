Φωτιά σε δασική έκταση στο Καρπενήσι

Μια πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή του Καρπενησίου, κινητοποιώντας άμεσα τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Το περιστατικό σημειώθηκε στη θέση Λαγόξυλο, με τη φωτιά να εκδηλώνεται περίπου στις 21:30 το βράδυ. Για την κατάσβεσή της, στην περιοχή έσπευσαν δεκατέσσερις πυροσβέστες, υποστηριζόμενοι από τέσσερα οχήματα και ένα ειδικό πεζοπόρο τμήμα.

Η εκδήλωση της πυρκαγιάς στο Λαγόξυλο

Η δασική έκταση στη θέση Λαγόξυλο, εντός της ευρύτερης περιοχής του Καρπενησίου, έγινε το επίκεντρο μιας πυρκαγιάς. Η φωτιά έκανε την εμφάνισή της, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών για την αντιμετώπισή της. Η συγκεκριμένη περιοχή, χαρακτηριζόμενη ως δασική, απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή και εξειδικευμένες ενέργειες για την κατάσβεση.

Σύμφωνα με πληροφορίες που προέρχονται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η εκδήλωση της πυρκαγιάς καταγράφηκε περίπου στις 21:30 το βράδυ. Αυτός ο χρόνος εκδήλωσης αποτέλεσε το έναυσμα για την ταχεία αντίδραση των πυροσβεστικών δυνάμεων, οι οποίες έσπευσαν στο σημείο για να ξεκινήσουν τις επιχειρήσεις κατάσβεσης και τον περιορισμό των φλογών.

Η άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία έθεσε σε άμεση κινητοποίηση σημαντικές δυνάμεις για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς που ξέσπασε στο Λαγόξυλο. Συνολικά, δεκατέσσερις πυροσβέστες έσπευσαν στο σημείο της φωτιάς, με σκοπό να επιχειρήσουν αποτελεσματικά ενάντια στις φλόγες. Η ταχύτητα στην κινητοποίηση κρίθηκε απαραίτητη λόγω της φύσης της έκτασης.

Οι επιχειρήσεις κατάσβεσης υποστηρίχθηκαν ενεργά από την παρουσία τεσσάρων πυροσβεστικών οχημάτων. Τα οχήματα αυτά διατέθηκαν για την μεταφορά προσωπικού και εξοπλισμού, καθώς και για την παροχή νερού, ενισχύοντας σημαντικά τις προσπάθειες των επίγειων δυνάμεων στην δασική έκταση του Καρπενησίου.

Η συμβολή του πεζοπόρου τμήματος της 4ης ΕΜΟΔΕ

Στην επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς συμμετείχε ενεργά και μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος. Πρόκειται για το πεζοπόρο τμήμα της 4ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων, γνωστής ως 4ης ΕΜΟΔΕ. Η παρουσία ενός τέτοιου εξειδικευμένου τμήματος είναι καθοριστική σε δασικές πυρκαγιές, όπου η πρόσβαση μπορεί να είναι δύσκολη για τα οχήματα.

Το πεζοπόρο τμήμα της 4ης ΕΜΟΔΕ συνδράμει τις προσπάθειες των δεκατεσσάρων πυροσβεστών και των τεσσάρων οχημάτων, επιχειρώντας σε δύσβατα σημεία της δασικής έκτασης. Η συντονισμένη δράση όλων των δυνάμεων αποσκοπεί στον άμεσο έλεγχο και την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς στο Λαγόξυλο του Καρπενησίου.

Διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς

Παράλληλα με τις επιχειρήσεις κατάσβεσης, ξεκίνησε και η διαδικασία διερεύνησης των αιτιών που οδήγησαν στην εκδήλωση της πυρκαγιάς. Για τον σκοπό αυτό, κινητοποιήθηκε ένα ειδικό κλιμάκιο με αρμοδιότητα την ανεύρεση των συνθηκών κάτω από τις οποίες ξέσπασε η φωτιά.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Φθιώτιδας έχει αναλάβει την εν λόγω έρευνα. Το κλιμάκιο αυτό έχει ως αποστολή τη συλλογή όλων των απαραίτητων στοιχείων και την εξακρίβωση των παραγόντων που συνέβαλαν στην εκδήλωση της πυρκαγιάς στη δασική έκταση του Λαγόξυλου στο Καρπενήσι.

Η κινητοποίηση του Ανακριτικού Κλιμακίου Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Φθιώτιδας, όπως αναφέρθηκε, υπογραμμίζει τη σημασία που δίνεται στην πλήρη διαλεύκανση των αιτιών της πυρκαγιάς. Η έρευνα αυτή αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της συνολικής διαχείρισης του περιστατικού.

Πηγή: News.gr