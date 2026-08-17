Επίθεση σε αστυνομικούς στη Γαστούνη Ηλείας εξαπέλυσε ομάδα Ρομά, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο εξ αυτών. Το περιστατικό συνέβη το απόγευμα του Δεκαπενταύγουστου, έξω από το αστυνομικό τμήμα Πηνειού, με σκοπό την απελευθέρωση ενός 18χρονου συλληφθέντα. Οι δράστες έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται από τις αρχές.

Η στιγμή της επίθεσης

Το σοβαρό αυτό περιστατικό εκτυλίχθηκε όταν αστυνομικοί της νεοσύστατης Ομάδας Πρόληψης και Διαμεσολάβησης (ΟΠΔΙ) προσήγαγαν έναν 18χρονο Ρομά. Η προσαγωγή του 18χρονου έγινε μετά από σήμα που ελήφθη από την Πάτρα, καθώς ο συγκεκριμένος νεαρός αναζητείτο για υποθέσεις απάτης και κινείτο με ΙΧ αυτοκίνητο.

Την ώρα που οι αστυνομικοί οδηγούσαν τον 18χρονο στο αστυνομικό τμήμα, δέχτηκαν επίθεση από τρεις άλλους νεαρούς Ρομά. Ακολούθησε συμπλοκή, κατά την οποία τραυματίστηκαν ελαφρά δύο αστυνομικοί. Και οι τέσσερις Ρομά, συμπεριλαμβανομένου του προσαχθέντα, κατάφεραν να διαφύγουν.

Ταυτοποίηση και αναζήτηση των δραστών

Παρά την κινητοποίηση των αστυνομικών δυνάμεων που ακολούθησε, οι τέσσερις δράστες δεν εντοπίστηκαν άμεσα. Ωστόσο, οι αρχές προχώρησαν στην ταυτοποίηση και των τριών νεαρών που βοήθησαν στην απελευθέρωση του 18χρονου, με αποτέλεσμα να αναζητούνται πλέον και οι τέσσερις.

Οι τρεις επιπλέον δράστες είναι ένας 23χρονος, ένας 22χρονος και ένας 20χρονος. Ειδικότερα, σε βάρος του 23χρονου εκκρεμεί καταδικαστική απόφαση ποινής φυλάκισης, η οποία έχει εκδοθεί από το τριμελές εφετείο ανηλίκων Πατρών.

Η αντίδραση της αστυνομίας και οι έρευνες

Λόγω της σοβαρότητας του συμβάντος, ο γενικός συντονιστής Αστυνομίας Νότιας Ελλάδας, αντιστράτηγος Νικόλαος Σπυριδάκης, μετέβη στην Ηλεία. Ο αντιστράτηγος ενημερώθηκε για την εξέλιξη της υπόθεσης και έδωσε τις απαραίτητες εντολές για τη συνέχιση των ερευνών.

Οι δύο τραυματίες αστυνομικοί, μετά την επίθεση, μετέβησαν αρχικά στο Κέντρο Υγείας Γαστούνης, όπου τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Έπειτα, επέστρεψαν κανονικά στα καθήκοντά τους.

Προσαγωγή ανηλίκου και οι εντολές του εισαγγελέα

Στο πλαίσιο των εντατικών ερευνών, συνελήφθη σε κοντινό καταυλισμό ο 16χρονος αδελφός του 18χρονου δραπέτη. Η σύλληψη αυτή έγινε ως μέρος της προσπάθειας εντοπισμού των δραστών.

Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, ενημερώθηκε ο εισαγγελέας Υπηρεσίας της εισαγγελίας Πρωτοδικών Ηλείας – Π.Ε. Αμαλιάδας. Με εντολή του εισαγγελέα, ο ανήλικος αφέθηκε ελεύθερος.

Συνεχιζόμενη προανάκριση

Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση από τις αρμόδιες αρχές, προκειμένου να διαλευκανθούν πλήρως οι συνθήκες της επίθεσης και να εντοπιστούν οι δράστες. Επιπλέον, στο πλαίσιο των ερευνών, κατασχέθηκε ένα ΙΧ αυτοκίνητο, το οποίο ενδέχεται να σχετίζεται με την υπόθεση.

Πηγή: Enikos