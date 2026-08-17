Στις καταθέσεις των διασωθέντων από το ένα από τα δύο ελικόπτερα που συγκρούστηκαν στον αέρα, ενώ επιχειρούσαν στη φωτιά στην Ψάθα, εστιάζουν οι έρευνες των αρχών για τα αίτια της τραγωδίας. Η σύγκρουση, που σημειώθηκε στις 2 Αυγούστου 2026 στη Δυτική Αττική, είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους οι δύο πιλότοι του άλλου ελικοπτέρου, ένας Δανός πιλότος και ένας Έλληνας σύνδεσμος του Πυροσβεστικού Σώματος. Μαζί με τα ηχητικά ντοκουμέντα από τις επικοινωνίες με το Κέντρο Επιχειρήσεων, οι καταθέσεις των δύο χειριστών αναμένεται να ρίξουν φως στις συνθήκες του τραγικού δυστυχήματος.

Οι καταθέσεις των διασωθέντων χειριστών

Οι δύο επιζώντες του δυστυχήματος, ο Βρετανός κυβερνήτης και ο Έλληνας μεταφραστής, κατέθεσαν τα προηγούμενα 24ωρα στην Αστυνομία. Σύμφωνα με τις περιγραφές που έδωσαν στις αρχές, οι οποίες συγκλίνουν, οι δύο άνδρες ισχυρίστηκαν ότι δεν είχαν οπτική επαφή, δηλαδή δεν είδαν το ελικόπτερο με το οποίο συγκρούστηκαν.

Είπαν ακόμα πως όταν αισθάνθηκαν την πρόσκρουση, θεώρησαν ότι είχαν πέσει πάνω σε καλώδια ρεύματος και δεν αντιλήφθηκαν ότι είχε προηγηθεί σύγκρουση με άλλο εναέριο μέσο. Στην κατάθεσή τους, οι διασωθέντες ανέφεραν επίσης ότι δεν γνώριζαν ότι συμμετείχε και ένα άλλο, τρίτο ελικόπτερο στην κατάσβεση. Οι δύο επιζώντες υποστήριξαν ότι δεν είχαν επαφή με το συγκεκριμένο ελικόπτερο, με το οποίο τελικά σημειώθηκε η σύγκρουση, παρόλο που κάποια στιγμή άκουσαν τους χειριστές του να αναφέρουν ότι προσεγγίζουν τη θέση τους.

Η εντολή από τη «Φλόγα» και ο συντονισμός

Στο ερώτημα των αστυνομικών «τι εντολή είχαν λάβει και από ποιον», οι διασωθέντες απάντησαν πως έλαβαν εντολή από τη «Φλόγα». Η «Φλόγα» είναι η κωδική ονομασία του αξιωματικού που κατευθύνει τα εναέρια μέσα από το συντονιστικό ελικόπτερο της Πυροσβεστικής.

Η οδηγία που έλαβαν ήταν σαφής: να περιμένουν να ολοκληρώσει τη βολή του το προπορευόμενο ελικόπτερο και στη συνέχεια να πραγματοποιήσουν τη δική τους ρίψη στη φωτιά. Οι δύο άνδρες επέβαιναν στο δεύτερο ελικόπτερο ενός σχηματισμού που επιχειρούσε στο μέτωπο της πυρκαγιάς και ακολουθούσαν το προπορευόμενο πτητικό μέσο, το οποίο είχε τον ρόλο του «αρχηγού» του σχηματισμού.

Το κρίσιμο διάστημα των 15 λεπτών

Στο μικροσκόπιο των ερευνητών βρίσκεται παράλληλα ένα χρονικό διάστημα περίπου 15 λεπτών πριν από το δυστύχημα. Κατά τη διάρκεια αυτού του διαστήματος, φέρεται να άλλαξαν οι συνθήκες συντονισμού των εναέριων μέσων στην Ψάθα, εκεί όπου έγινε το δυστύχημα.

Οι αρχές ερευνούν τον συντονισμό των εναερίων μέσων στο μέτωπο της Ψάθας, τον οποίο είχε αναλάβει υψηλόβαθμος αξιωματικός της Πυροσβεστικής, με την υποχρέωση να κατευθύνει τα ελικόπτερα από το έδαφος. Ο συγκεκριμένος αξιωματικός, ωστόσο, 15 λεπτά πριν από τη σύγκρουση φέρεται να αποχώρησε από το σημείο για να αντιμετωπίσει μια αναζωπύρωση κάπου αλλού. Όπως προβλέπεται από τους κανονισμούς της Πυροσβεστικής, ο συντονισμός πέρασε αυτομάτως στον εναέριο συντονιστή, ο οποίος όμως κάποιες πληροφορίες αναφέρουν ότι βρισκόταν σε άλλο σημείο του μετώπου και συγκεκριμένα στα Βίλια, χωρίς να έχει οπτική επαφή με όσα συνέβαιναν στην Ψάθα.

Οι έρευνες των αρχών και τα ηχητικά ντοκουμέντα

Την προανάκριση για τα αίτια της τραγωγίας έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, τα στελέχη της οποίας έχουν λάβει μέχρι στιγμής περισσότερες από 15 καταθέσεις. Οι αστυνομικοί έχουν πάρει τα ηχητικά από το κέντρο επιχειρήσεων και έχουν διορίσει τρεις πραγματογνώμονες που θα τα αξιολογήσουν για να καταλήξουν σε συμπεράσματα.

Κρίσιμο στοιχείο για την έρευνα αναμένεται να αποτελέσουν οι απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες μεταξύ των πληρωμάτων και του συντονιστή την ώρα της επιχείρησης. Επειδή στις συνομιλίες χρησιμοποιούνται πολλοί εξειδικευμένοι κωδικοί, η ανάλυσή τους δεν θα πραγματοποιηθεί από αστυνομικούς, αλλά από ειδικούς με γνώση της αεροναυσιπλοΐας. Το πόρισμα από την ανάλυση των συνομιλιών, μαζί με τα πορίσματα των πραγματογνωμόνων που έχει ορίσει η Εισαγγελία και των τεχνικών συμβούλων των εμπλεκομένων πλευρών, θα ενσωματωθούν στη δικογραφία.

Μέχρι το τέλος της εβδομάδας αναμένεται να μεταφερθούν τα συντρίμμια στο Τατόι, όπου πραγματογνώμονες και τεχνικοί σύμβουλοι θα συνεχίσουν την εξέτασή τους, αναζητώντας στοιχεία που θα μπορούσαν να ρίξουν φως στις συνθήκες του δυστυχήματος.

Πηγή: Topontiki