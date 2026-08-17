Ηρακλής - Βόλος Elabet: Ο Τζόκα σκόραρε για το 1-3 και έδωσε προβάδισμα δύο τερμάτων

Ο Βόλος Elabet σημείωσε το τρίτο του τέρμα στην αναμέτρηση με τον Ηρακλή, διαμορφώνοντας το σκορ σε 1-3 και αποκτώντας προβάδισμα δύο γκολ. Σκόρερ για την ομάδα του Βόλου ήταν ο Τζόκα, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε ένα λάθος στην άμυνα του Ηρακλή και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.

Το γκολ σημειώθηκε με τη συμπλήρωση περίπου μιας ώρας αγώνα, δίνοντας στον Βόλο Elabet ένα σημαντικό προβάδισμα στον αγώνα.

Ο αγώνας για το κύπελλο Ελλάδας

Ο Ηρακλής υποδέχθηκε τον Βόλο Elabet τη Δευτέρα 17 Αυγούστου το βράδυ, σε έναν αγώνα που διεξήχθη στις Σέρρες. Οι Θεσσαλονικείς αγωνίστηκαν ως τυπικά γηπεδούχοι σε αυτή την αναμέτρηση.

Ο αγώνας εντασσόταν στον β' προκριματικό γύρο του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας. Το έπαθλο για την ομάδα που θα προκρινόταν ήταν μία θέση στη League Phase του θεσμού, γεγονός που προσέδιδε ιδιαίτερη σημασία στην αναμέτρηση.

Η στιγμή του τρίτου τέρματος

Το τρίτο τέρμα για τον Βόλο Elabet ήρθε στο 60ό λεπτό, σύμφωνα με μία πηγή, ενώ άλλη αναφέρει το 62ο λεπτό της αναμέτρησης. Η φάση ξεκίνησε με τον Ηρακλή να διαμαρτύρεται για πέναλτι σε μαρκάρισμα στον Νίζετ.

Ενώ οι παίκτες του Ηρακλή φώναζαν για την παράβαση, οι Βολιώτες αντέδρασαν άμεσα και έφυγαν στην κόντρα. Ο Τζόκα βρέθηκε σε πλεονεκτική θέση και κατάφερε να σκοράρει, ανεβάζοντας το δείκτη του σκορ στο 1-3.

Το λάθος του Καρακασίδη

Σημαντικό ρόλο στην επίτευξη του τρίτου τέρματος του Βόλου Elabet έπαιξε ένα λάθος του τερματοφύλακα του Ηρακλή, Καρακασίδη. Ο Καρακασίδης είχε εισέλθει στον αγώνα στο 46ο λεπτό, αντικαθιστώντας τον Αθανασιάδη, προκειμένου ο «γηραιός» να διατηρήσει δύο νεαρούς παίκτες στη σύνθεσή του.

Στο 62ο λεπτό, σε μια βαθιά μπαλιά που έγινε προς την περιοχή, ο γκολκίπερ του Ηρακλή δεν βγήκε να απομακρύνει τη μπάλα. Αυτή η κακή αντίδραση του Καρακασίδη εκμεταλλεύτηκε απόλυτα από τους φιλοξενούμενους.

Η εκτέλεση του Τζόκα και οι συνέπειες

Ο Τζόκα, εκμεταλλευόμενος την αδράνεια του τερματοφύλακα, προχώρησε σε ένα ψηλοκρεμαστό πλασέ. Η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα, διαμορφώνοντας το 3-1 υπέρ του Βόλου Elabet.

Οι Θεσσαλονικείς είχαν υποπέσει σε αρκετά λάθη κατά τη διάρκεια του αγώνα, με αποτέλεσμα να βρεθούν πίσω στο σκορ με 3-1 στο 62ο λεπτό. Το γκολ του Τζόκα έδωσε στον Βόλο Elabet ένα σημαντικό προβάδισμα δύο τερμάτων, ενισχύοντας τη θέση του στον αγώνα κυπέλλου.

Πηγή: Gazzetta